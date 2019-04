Nyolc évvel a katasztrófa után értek el áttörést Fukusimában

Május 13-án Portfolio befektetői klub. Most érdemes regisztrálni: ÁTTEKINTÉS

A fűtőelemet egy másik, a létesítmény területén található, de a hármas számú reaktor körzetén kívüli medencébe szállították át. A művelet elvégzését még 2015-ben tervezték meg, de különböző - például biztonsági - okok miatt többször elhalasztották.A reaktor pihentető medencéjében 566 fűtőelem található, ezek közül 514 elhasznált. Most csak hetet emelnek ki, a megmaradtak eltávolítása pedig júniusban kezdődik és jövőre fejeződik be. Azt követően, hogy végeztek a munkálattal a harmadik reaktornál, hozzálátnak az első és a második reaktorházban elvégzendő feladatokhoz. Ezek a reaktorok sérültek meg a legsúlyosabban.Nyolc évvel ezelőtt, 2011. március 11-én 9-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti részét, a földmozgást követő hatalmas szökőár pedig megrongálta a fukusimai atomerőművet. Három reaktorban magolvadás következett be. A fűtőanyag átolvasztotta a reaktor vasbeton nyomástartó edényét, és felgyülemlett az atomreaktor alján. A megsérült reaktorokat hűtik, folyamatosan vizet pumpálnak bele. A keletkezett károk helyreállítása, a reaktorok leszerelése mintegy negyven évig tart majd.Az atomkatasztrófa után az erőmű környékéről több mint 140 ezer embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A Fukusima I. atomerőmű leszerelésének költségeit 2016-ban mintegy 75 milliárd dollárra becsülték, de az összeg ennél feltehetően nagyobb lesz.