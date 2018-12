Olajválsággal fenyeget a líbiai konfliktus

Rendkívüli állapotot, vis maiort hirdetett a líbiai állami National Oil Corporation (NOC)a Sarara olajmezőről származó export tekintetében hétfőn. Közleményük szerint továbbra is valós veszélyt jelent a termelés leállítása, amely összességében közel napi 400 ezer hordós termeléskiesést és napi 32,5 millió dolláros veszteséget jelentene a líbiai gazdaságnak. Korábban ellentmondásos hírek láttak napvilágot: míg a Reuters azt írta helyi olajmérnökökre hivatkozva, hogy a mező termelését már vasárnap leállították, a NOC az S&P Global Platts által idézett közleménye szerint a mező termelésben maradt.A törzsi fegyveresek szombaton rohanták le az olajmezőt, miután a NOC állítása szerint a kőolaj-létesítményt védő gárdisták a helyi lakosság támogatásával megnyitották előttük a kapukat. A törzsi harcosok ezzel azt az októberben tett fenyegetésüket váltották valóra, hogy megállítják a kitermelést, amennyiben a hatóságok nem fokozzák az elszegényedett régiónak szánt fejlesztési támogatásokat. Nem engedjük a Sarara olajmező újranyitását, amíg az ENSZ nem közvetít az ügyben - jelentette ki Mohamed Maigál, a magát a Fezzán Haragja Mozgalomnak nevező törzsi fegyveresek szóvivője vasárnap este. A mozgalom álláspontja szerint a déli Fezzán régiót évtizedek óta elhanyagolták, és azt követelik, hogy a helyben kitermelt olajból származó bevételeket helyi fejlesztési projektekre fordítsák.A mező elfoglalására azután került sor, hogy a szokatlan időjárás okozta áradások miatt Líbia mind a négy, az exportot bonyolító olajterminálját le kellett zárni. Az ország olajtermelése jelenleg napi 900 ezer hordó körül alakul, ami 300 ezer hordóval marad el a novemberi átlagtól. Bár az exportterminálokat megnyitották, az olajmező elfoglalása miatt egyelőre messze van a célul kitűzött, háború előtti napi 1,6 millió hordós kitermelési szint elérése. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele együttműködő olajtermelő országok által az előző héten kötött megállapodás értelmében januártól összességében napi 800 ezer + 400 ezer hordóval fogják vissza az olajtermelést, az ebben való részvétel alól azonban Líbia ismét felmentést kapott, mivel termelése még amúgy is messze elmarad a korábbi szinttől.Líbia Moammer Kadhafi diktátor rendszerének 2011-es bukása után mély káoszba zuhant, több rivális frakció is verseng az ország ellenőrzéséért. A líbiaiak gyakran öntik ki a magas infláció és az infrastruktúra hiánya miatt érzett haragjukat a NOC-ra, amelyet egyfajta "fejőstehénnek" látnak az olaj- és földgázeladásokból származó több milliárd dolláros éves bevétele miatt.Az olajárak kedden reggel stagnálnak, illetve enyhén gyengülnek.