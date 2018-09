Orbán és Putyin megállapodott a 2020-as gázszállításról

A magyar kormányfő most konkrétumok említése nélkül elmondta, sikerült megállapodni a 2020-as évre szóló gázszállításokról is, sőt, 2020 utánra is ki lesz terjesztve a gázellátási megállapodás.

Vlagyimir Putyin egyelőre feltételes módban, a lehetőséget nem kizárva beszélt a Török Áramlat magyarországi ágáról. A magyar kormányfő a sajtótájékoztatón jelezte, Magyarország "pályázik" is a lehetőségre, ezért arra kérte Putyint, komolyan fontolja meg a gázvezeték Magyarországra "beléptetését", a lehetőség mérlegelését pedig az orosz elnök tulajdonképpen meg is ígérte. A felvetés mindazonáltal nem új, 2017 őszén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, Magyarország és Szerbia is ennek lehetőségét megteremtő szerződést írt alá a Gazprommal.Az orosz elnök a mostani sajtótájékoztatón azt is jelezte, a Roszatom "hamarosan" elkezdi a két új reaktor építését Pakson - számolt be a Reuters. A paksi atomerőmű-beruházás jól halad, "a szükséges korrekciókat időben elvégeztük és elvégezzük" - tette hozzá Orbán Viktor.Míg a Török Áramlat, valamint a paksi bővítés kapcsán tett megnyilatkozás nem tartalmaz érdemi új információt, addig a következő évek gázszállításai terén konkrét előrelépés történt. A 2019-es, Magyarországra irányuló orosz gázszállításról már korábban megállapodott a két ország, ezek alapján jövőre 4,3 milliárd köbméternyi gázt vesz Magyarország. Ezt követően indulhatott el az egyeztetés 2020-ról, amikor is a magyar fél a korábbi tájékoztatás szerint 4,1 milliárd köbméter földgázt kíván beszerezni.

Az egyes évekre vonatkozó konkrét megállapodások keretéül szolgáló, 2020 végén lejáró hosszú távú gázszállítási szerződést követő új hosszú távú szerződés egyelőre ugyanakkor nincs napirenden, noha előzetes egyeztetések már folytak a témában, miután előbb a 2020-as évről kellett megállapodni - mondta korábban a külgazdasági és külügyminiszter. Az új szerződés a korábbiaknál kisebb, évi 4-5 milliárd köbméter mennyiségű orosz gáz vásárlásáról szólhat, ami önmagában is elegendő lehet a hazai lakossági igények kielégítésére, azonban a kormány tervei szerint 2019-től Horvátország, 2020-tól pedig Románia felől is érkezhet - nem orosz eredetű - földgáz Magyarországra.A tárgyalások előtt Putyin az MTI tudósítása szerint úgy fogalmazott, Magyarország Oroszország egyik kulcspartnere Európában, a kétoldalú kapcsolatok sokoldalúan fejlődnek. Az orosz elnök szerint a kétoldalú kapcsolatok mind a kormányközi bizottság, mind a régiók szintjén jól működnek. Rámutatott arra, hogy a kereskedelmi forgalom pozitív tendenciát mutatott tavaly, 25 százalékkal nőtt, és idén, az első fél évben is ugyanennyivel bővült. Putyin szerint a kölcsönös beruházások szintje elérte a mintegy 1 milliárd dollárt és további befektetésekre van kilátás. Az egyeztetést követően azt mondta, a magyar kormányfővel közös kezdeményezés alapján kormányközi bizottság alakul a kétoladalú regionális együttműködés összehangolására, amely az év vége előtt megtartja majd alakuló ülését.A megbeszélés előtt a magyar miniszterelnök kiegyensúlyozottnak és kiszámíthatónak nevezte a két ország kapcsolatát. Azt nem mondhatni, hogy a nemzetközi környezet mindig kedvező lett volna az együttműködéshez, de "a kedvezőtlen dolgok arra valók, hogy legyőzzük őket", és ez végül is sikerült, mert hiába esett vissza a két ország közötti kereskedelem a szankciók következtében, sikerült megfordítani a tendenciákat - fogalmazott. Közölte, azzal a szándékkal érkezett Moszkvába, hogy megköszönje az elmúlt években végzett munkát - amellyel a hanyatlást sikerült emelkedésre változtatni -, és hogy a fejlődésnek további távlatokat nyissanak a kereskedelemben, a beruházásokban, az energetikában, a mezőgazdaságban és a kultúrában. A tárgyalás után úgy fogalmazott: Magyarország nemzeti érdeke, hogy Európa két fele között minél jobb legyen az együttműködés, és hogy a magyar-orosz kapcsolatrendszer is minél jobb legyen.