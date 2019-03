Orosz-amerikai gázcsata: meglepő lépésre készülhet az USA a szomszédban

Az oroszbarát erők által létrehozott párt vezetője a 112 Ukraine TV-nek nyilatkozva azt mondta, miután a törvény tiltja orosz vállalatok részesedésszerzését az ukrajnai gázátviteli rendszerben, ezért az amerikaiaknak fogjuk azt átadni, akik vagy betemetik vagy múzeumot csinálnak belőle. Az orosz TASS hírügynökség által idézett , vélhetően ironikusnak, illetve provokatívnak szánt szavai azonban óvatosan kezelendők, és illeszkednek a putyini Oroszország változatos eszközrendszert alkalmazó külpolitikájába is. Már csak arra tekintettel is, hogy nehéz lenne meggyőző érvet találni egy ilyen esetleges amerikai lépés mellett.Az évtizedekig orosz monopóliumnak számító kelet-európai gázellátás az utóbbi években került fel az Egyesült Államok gazdaságdiplomáciai térképére, amely a belföldi termelésből egyre nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló földgázt cseppfolyósított formában (LNG) a volt szocialista országok piacain is értékesíteni kívánja. Washington nem csak a régiós országokat, de például Németországot is az orosz gázfüggőség veszélyes jellegének hangsúlyozásával is igyekszik rábeszélni LNG-jére, változó sikerrel. Míg Lengyelország hajlandó kifizetni a felárat a geopolitikai kockázatként értékelt orosz energiafüggőség mérséklésére, Németország vagy Magyarország egyelőre ellenáll ennek, leginkább az ár szempontja miatt.Az Egyesült Államok az orosz gáz szerepének csökkentése érdekében ellenzi a közvetlenül Németországba tartó Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának duplázását is (Északi Áramlat 2), az előző héten Rick Perry amerikai külügyminiszter ismét kifejezésre juttatta, hogy Washington ez ügyben is támogatja Ukrajnát. A 830 kilométer hosszú, a terv szerint 2021-től évi 55 milliárd köbméter kapacitással üzemelő Északi Áramlat 2 gázvezeték 34 százalékos készültségben van a Gazprom múlt heti közlése szerint. A mintegy 9,5 milliárd eurós beruházás az ukrajnai tranzitútvonal megkerülésével szállít orosz gázt Németországba. Hasonló a célja az Ukrajnát dél felől kerülve a Török Áramlat gázvezeték 15,75 milliárd köbméteres északi ágának, amely Magyarországig, illetve Ausztriáig húzódna. A 7 milliárd eurós projekt eredményeképp 2022-től a közép-európai ellátás is kiváltható lesz az ukrán útvonal felől, Magyarországra a terv szerint 2021-től érkezhet az új útvonalon, Törökország, Bulgária, illetve Szerbia felől.A két vezeték megépülése után az ukrán gázszállítási útvonal az európai ellátás szempontjából jelentéktelenné válik, a Gazprom pedig korábban közölte, jelentősen vissza fogja venni az ukrajnai útvonalon bonyolított exportját. A lépés a tranzitdíjakból dollármilliárdos bevételeket realizáló Ukrajnát fájdalmasan érintené, azonban az Északi Áramlat 2 elleni érvelésében némileg paradox módon - az Egyesült Államokhoz hasonlóan - elsősorban az orosz gáztól való függőség veszélyes jellegét hangsúlyozza. A vélhetően a 2000-es évek ukrán-orosz gázvitái által motivált új orosz vezetéképítések kapcsán utóbb az EU és Németország is szót emelt az ukrán szállítási útvonal megtartása érdekében, igaz, meglehetősen óvatosan, amire Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén diplomatikusan úgy fogalmazott, az új vezetékek megépülése után is lesz mód az ukrajnai szállítások fenntartására, ezek mennyiségileg azonban várhatóan jelentős visszaesést fognak mutatni a jelenlegiekhez képest.