Őrült tempóban hódítja meg az olajpiacot Amerika

Az Egyesült Államok tavalyi átlagos olajtermelése napi 10,96 millió hordót ért el, 17 százalékkal, napi 1,6 millió hordóval meghaladva a 2017-es szintet. A termelés a tavalyi utolsó hónapra pörgött fel igazán, ekkor napi 11,96 millió hordót ért el, ami a valaha regisztrált legmagasabb havi adat az amerikai olajipar történetében. Elsősorban a palaolaj-kitermelés felfutásának köszönhetően az ország immár a világ első számú olajtermelője, maga mögé utasítva Szaúd-Arábiát és Oroszországot is.A trend pedig idén és jövőre is folytatódik, 2019-ben így az átlagos termelés elérheti a napi 12,39, jövére pedig már a napi 13,1 millió hordós szintet is - jelzi előre az EIA. A hivatal az előző prognózisához képest emelte az idei bővülésre vonatkozó előrejelzését, napi 1,35 millió hordóról napi 1,43 millió hordóra. Ugyanakkor az ország olajkereslete idén napi 360 ezer hordóval napi, 20,81 millió hordóra, jövőre pedig napi 250 ezer hordóval napi 21 millió hordóra emelkedhet.A várakozás szerint az idei évben az USA ismét nettó üzemanyag-exportőrré válhat, legalább is a nyári autós szezonban, amire 1960 óta nem volt példa. A hivatal a nyári szezonban átlagosan 2,76 dollár/gallon (~nem egészen 210 forint) benzinárat valószínűsít, a tavaly nyári 2,85 dolláros átlagárat követően.Az amerikai olajipar legfontosabb állama továbbra is Texas, 2018-ban itt realizálódott a termelés 40 százaléka. Az állam 1970 óta tartja vezető szerepét, leszámítva 1988-at, amikor az alaszkai termelés rövid időre meghaladta a texasit, illetve 1999 és 2011 között, amikor a Mexikói-öbölben hozták felszínre a legtöbb nyersolajat az amerikai államok között.Szerda reggel az olajárak stagnálnak, a Brent azonnali jegyzése 70,50, a WTI-é 64 dollár felett tartózkodik.