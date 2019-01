Paks 2: olyan ok miatt rúghatták ki az államtitkárt, ami szinte borítékolható volt

Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök január 15-i, gyakorlatilag azonnali hatállyal felmentette Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt. A Magyar Közlönyben kedden megjelent határozat nem tartalmaz érdemi indoklást, ezért a sajtó kénytelenül találgatásokba bocsátkozott az Orbán Viktor által az "évszázad üzletének" minősített paksi bővítést már 2014-től felügyelő szakember kirúgásának okairól. A döntést az államtitkár nem kívánta kommentálni megkeresésünkre.A bővítést eleinte kormánybiztosként, majd Süli János 2017-es tárcanélküli miniszteri kinevezését követően államtitkárként koordináló Aszódi a 2014-es moszkvai Orbán-Putyin kétoldalú megállapodás óta szolgálta az ügyet. A mostani döntéssel szemben a 2017-es, a kormánybiztosit államtitkári pozícióra módosító váltás még nem feltétlen értékelhető visszalépésnek Aszódi szempontjából, bár sokan egyértelműen így értékelték azt, hogy a szakember közvetlen főnökének egy új, ráadásul nem a kormánypárt politikai táborából érkező minisztert helyeztek ki.A 2017-es tavaszi változtatást még lehetett a projekt által megkövetelt munkamegosztás megvalósításaként értékelni, amelyben a miniszter feladata a Paks 2 projekt kérdéseinek összefogása és irányítása, illetve a település infrastruktúrájának felkészítése, míg Aszódi Attiláé a "kerítésen belüli" teendők felügyelete lett volna. A munkamegosztás értesülések szerint a háttérben feszültségekkel lehetett terhelt, azonban a színfalak előtt működőképesnek tűnt, és olyan területekre is kiterjedt, mint a közvélemény felé folytatott kommunikációs tevékenység leosztása.

Aszódi Attila a Sándor-palotában, ahol átvette kinevezési okmányát Áder János köztársasági elnöktől (j) 2017. június 13-án. Jobbra Süli János, a Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.

MTI/Koszticsák Szilárd

Ismeretlen bürokratikus gyakorlat

Az államtitkár felmentésének valódi oka valószínűleg a beruházás folyamatos csúszása volt, aminek kapcsán tavaly ősszel már Aszódi közvetlen főnökének, Süli miniszternek a menesztése is felvetült állítólag. Hogy végül miért Aszódinak kellett mennie, azt a munkamegosztásuk mellett az magyarázhatja, hogy Süli pozíciójára vélhetően még az államtitkárénál is nehezebb lenne embert találni. Erre utalhat az is, hogy állítólag annak idején a kormány azt sem zárta ki, hogy külföldi szakértőt állít a projekt élére.A 2014-es megállapodás idején még úgy tervezték, hogy a két új paksi blokk építése 2018-ban elkezdődhet, majd 2025-26-ban üzembe is állhatnak. Jelen állás szerint viszont a legfontosabb létesítési engedélykérelmet nem sikerült benyújtani a legutóbb tervezett 2018 végi határidőig, a miniszter legutóbbi megnyilatkozása alkalmával pedig már nem is jelölt meg új időpontot az engedély beadására. Amennyiben idén sikerül benyújtani a legfontosabb engedélykérelmet, úgy leghamarabb 2020-ban kaphatja meg az erőmű a létesítési engedélyt. Az üzembe állásra így az eredeti tervekhez képest sok évvel később, Süli János közelmúltbeli tájékoztatása szerint 2032 előtt kerülhet sor. De más, kisebb engedélyek megszerzése is nehezen megy, miközben a közbeszerzések is akadoznak.Az engedélyeztetés elhúzódásának egyik legfontosabb oka a magyar és EU-s, illetve orosz követelmények eltérése, a létesítési engedély kérelem összeállítása pedig enélkül is emberfeletti munka lenne, tekintettel az ennek keretében várhatóan benyújtandó mintegy 200 ezer oldalnyi szövegre, valamint további 100-150 ezer oldalnyi táblázatra, műszaki mellékletre.

A Paksi Atomerőmű tervezett új blokkjainak területe 2017 tavaszán.

Stiller Ákos

Szinte borítékolható volt

Orbán Viktor miniszterelnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel történt legutóbbi, tavaly szeptemberi találkozóján arról beszélt, "a beruházás jól halad, a szükséges korrekciókat időben elvégeztük és elvégezzük". Nehézségek, technikai kérdések azonban felvetődnek - jegyezte meg, megemlítve az EU-nak Oroszország számára eddig még nem ismert bürokratikus gyakorlatát. A magyar kormányfő azt mondta, igyekeznek tartani a határidőket, de ő ezt másodlagosnak tartja ahhoz képest, hogy ezt a nagy ügyet sikerre vigyék. 2019 januárjának elején viszont már elismerte, a csúszás előállt, okként részben az uniós közbeszerzési gyakorlatot felhozva.A csúszás, ezzel együtt az eredetileg 12 milliárd eurósra tervezett bővítés várható költségtúllépése azonban nem magyarországi sajátság, és szinte mindegyik, már Paks 2 előtt indult projekt esetében is általános tapasztalatnak tűnik. Ezért és a fenti okok miatt kérdéses, mennyiben tehető személyesen az államtitkár felelőssé a csúszásokért.Hasonló okok miatt Finnországban is kínkeservesen megy az engedélyeztetés, a helyi nukleáris hatóság még mindig nem adta ki a létesítési engedélyt a dokumentáció hiányosságaira hivatkozva a Roszatomnak. Az eredeti tervekhez képest így csak négy évvel később, 2028-tól termelhetnek villamos energiát a Pakson beépítendőkkel megegyező típusú VVER-1200-as reaktorok. A Fennovoima konzorcium Hanhikivi 1 erőműve mellett Finnország másik épülő atomerőműve, az Olkiluoto 3 még ennél is nagyobb, tízéves csúszást szedett össze, pedig ezt nem is az oroszok építik, hanem a francia-német Areva-Siemens páros. A költségek ez esetben az eredeti háromszorosára ugrottak, 3 milliárdól 8,5 milliárd euróra.A Roszatom 20 milliárd dolláros török óriásprojektje szintén a csúszás jeleit mutatja a kétoldalú szerződés 2010-es aláírása óta, bár az orosz nukleáris nagyvállalat szerint tartható a 2023-as céldátum, és addigra megépülhet az összességében 4800 megawattos kapacitás. A Paks 2 projekt referenciablokkjának tartott szentpétervári Leningrád II. egység építése ugyan a hírek szerint határidő előtt befejeződött, és a költségek elszállásáról sem érkeztek hírek, ez azonban a hazai pálya, a követelmények egyeztetési kényszerének hiánya és az eltérő kulturális keretek miatt óvatosan kezelendő. A novovoronyezsi, valamint a fehéroroszországi Osztrovec atomerőmű építése kapcsán elsősorban az alapvető biztonsági feltételek potenciális sorozatos megsértéséről érkeztek hírek, amelyeket azonban az orosz nukleáris óriás rendre tagadott, nem teljesen megnyugtató módon.

Fehéroroszország első, épülőben levő atomerőművének egyik hűtőtornya Osztrovec közelében 2018. október 10-én. A Roszatom által épülő létesítmény két reaktorblokkja együtt 2400 megawatt áramot termel majd. Az első blokk átadását 2019-re, a másodikat a 2020-ra tervezik.

MTI/EPA/Wojciech Pacewicz

Az atomerőmű és a közvélemény A Paks 2 beruházás csúszása, az engedélyeztetés, illetve a biztonsági követelmények érvényesítésének nehézségei (nem beszélve a költségkeret szintén várható túllépéséről) vélhetően nem javítják a projekt társadalmi elfogadottságát sem. Mert noha a Paksi Atomerőmű már működő, négy régi blokkjának elfogadottsága viszonylag magas, az új blokkokkal kapcsolatban már korántsem ilyen egyértelmű a helyzet. Miután Magyarországon az atomerőmű-építésről népszavazást nem tartottak, és a jelek szerint nem is fognak, így a Medián legutóbbi, 2018 nyári a témában készült közvélemény-kutatását tudjuk idézni. E szerint a teljes szavazókorú népességnek 41 százaléka támogatja, hogy Pakson új atomerőmű épüljön, és kevesebb, mint harmaduk (31 százalék) támogatja az orosz hitelből történő építkezést. Ugyanakkor 82 százalék szerint az atomenergia helyett a megújuló energiaforrásokat kellene az államnak támogatnia, míg az atomenergiát csupán 13 százalék tartja támogatandónak.

De nem csak az oroszatomerőmű-építkezések akadoznak, hasonló jelenségek kísérik szinte az összes, világszerte folyó atomerőmű-építkezést. Az Areva franciaországi Flamanville atomerőmű-projektje esetében a költségek hasonlóan alakultak: a kezdeti 3,3 milliárd euróról 10,9 milliárd euróra ugrottak meg. A francia-kínai kooperációban épülő brit Hinkley Point C atomerőmű projekttel kapcsolatban az elmúlt években számos nehézség merült fel, és egy időben úgy tűnt, végül nem is valósul meg az erőmű. A harmadik generációs nyomottvizes reaktorok bekerülési költsége a beruházás 2007-es megkezdése óta gyakorlatilag megháromszorozódott, miközben a projekt az eredeti ütemtervhez képest hatéves csúszásba került.