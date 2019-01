Paks 2: úgy tűnik, idén sem lesz meg a legfontosabb engedély

OAH: a Duna vízállása és hőmérséklete nem biztonsági kérdés A 2018-es év egyik fontos jelensége volt a Duna vízállásának nyári, őszi rekord alacsony szintre süllyedése, illetve szokatlan mértékű felmelegedése. A jelenség a nukleáris biztonságra nem, csak a villamos energia termelés mértékére van hatással, és várhatóan a következő időkben fogja befolyásolni a nukleáris biztonságot az esetleges alacsony vízállás. Az alacsony vízállás kezelésére létező szükséges intézkedéseket a Paksi Atomerőmű maradéktalanul végrehajtotta az OAH értékelése szerint.



Az új blokkok kapcsán, azok környezetvédelmi engedélyezésénél Paks II Zrt. bemutatta azokat a várható környezeti hatásokat, amelyeket a négy régi és két új blokk együttes működése okozna, ezek alapján a környezetvédelmi engedélyt kiadta a környezetvédelmi hatóság, a kapcsolódó nukleáris biztonsági kérdéseket az OAH is megvizsgálta.



A hivatal időszakos biztonsági felülvizsgálatokat is végzett 2018-ban. A tízévente minden létesítményt érintő vizsgálat keretében tavaly a Paksi Atomerőmű négy működő blokkja, illetve a kiégett kazetták átmeneti tárolója került sorra. A vizsgálatok alapján a létesítmények a szabályoknak megfelelően működtek az OAH szerint, amely azt is közölte, hogy a 2011-es fukusimai baleset után végzett stressztesztek keretében meghatározott 46 biztonságfokozó intézkedés közül 41 már teljesült a paksi létesítményben.

Erre utalhat az is, hogy Süli János, a két új nukleáris blokk építéséért felelős tárca nélküli miniszter az engedély beadásának új várható időpontját nem jelölte meg a minap, miután a korábbi terv szerint 2018 végéig nyújtották volna be a kérelmet.Az új paksi blokkok létesítési engedélykérelmének benyújtása a Paks 2 projektcégen múlik, az OAH már 2009-ben, a vonatkozó parlamenti döntést követően megkezdte a felkészülést az új blokkok létesítésére és az ehhez szükséges erőforrások 2030-ig történő meghatározására - mondta el Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója a hivatal csütörtöki sajtótájékoztatóján.Arra, hogy esetleg 2019-ben mégis kiadásra kerülne a létesítési engedély, már csak azért sincs nagy esély, mert korábban az új blokkokénál lényegesen egyszerűbb kiszolgáló épületi engedélykérelmek esetében is olyan megalapozó dokumentumokat nyújtottak be a hivatalnak, amelyek nem voltak mindenben megfelelőek. Ezeket a projektcég 2017 végén visszavonta majd átdolgoztatta, ezt követően 2018-ban olyan anyagok kerültek a hivatal asztalára, amelyek megfelelnek a magyar előírásoknak. Ezzel együtt a várhatóan mintegy 200 ezer oldalas létesítési engedélykérelem összeállítása jóval nehezebb feladat, így a lehetséges buktatók is számosabbak.Ugyanakkor, amennyiben olyan minőségű az engedélykérelem, a törvény által meghatározott, az OAH számára rendelkezésre álló maximális elbírálási időtartamnál a tényleges elbírálás rövidebb is lehet - ismertette a főigazgató, hozzátéve, hogy a hiánypótlás teljesítésének ideje nem számít bele az ügyintézés időtartamába.Az orosz és finn követelmények, ahogyan az orosz és magyar követelmények nem egyeznek meg az atomerőművek létesítésére vonatkozóan. Az alap erőmű tervei, amelyet az oroszok referenciaként alkalmaznak - a Leningrád 2 - megfelelnek az orosz követelményeknek, de a magyar követelményeknek való megfelelés igazolása különleges feladat - fogalmazott Fichtinger. A felvonulási épületek engedélyezésénél tapasztaltuk a probléma létezését és jelentőségét, amely ugyanakkor megoldható, vagyis nem azt jelent, hogy az új atomerőmű nem felel meg a követelményeknek - fűzte hozzá a Roszatom finnországi atomerőmű-építési projektjére vonatkozó kérdésre Fichtinger. A főigazgató azt is elmondta, az új blokkokhoz kapcsolódóan folyamatosak a nemzetközi nukleáris biztosítéki egyeztetések, egyebek mellett a finn nukleáris hatósággal is, amelyekkel az OAH együttműködése Fichtinger szerint gyümölcsöző.Az új paksi blokkok létesítésének előkészítése kapcsán az OAH az elmúlt két évben aktívan részt vesz az OECD szakmai munkacsoportjának munkájában, emellett a finn, a belorusz és az orosz hatóságokkal kétoldalú egyeztetéseket folytatnak.