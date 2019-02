Rendkívüli évek jönnek, évszázados berögződések fognak megdőlni az energiaellátásban

A válaszadók túlnyomó többsége (89 százalék) szerint a változásokat elsősorban a szektort körülvevő technológiai fejlődés idézi elő (pl.: napelemek, villamosenergia-tárolás előretörése, okos mérés, okoshálózatok megjelenése).

A felmérésben megkérdezett vezérigazgatók 90 százaléka szerint globálisan legfeljebb öt év áll rendelkezésükre, hogy felkészüljenek a piaci átalakulásra, amit elsősorban az elosztott energiatermelés és a változó ügyféligények által támasztott kihívásokra alapoznak.

82 százalékuk szerint vállalatuk jelenleg nem áll készen ezekre a változásokra.

Ami az üzleti modellt illeti, a vállalatok mindössze 15 százaléka fókuszál jelenleg ebből a szempontból kifejezetten áttörőnek számító innovációra, a válaszadók kétharmada szerint elégséges az üzleti modell valamilyen szintű megváltoztatása a versenyképességük fenntartása érdekében.

Az adatalapú, diszruptív technológiai fejlődés gyökeres változásokat generál az energetikai szektorban, ez pedig jókora kihívások elé állítja a vállalatokat, amelyeknek évszázados működési berögződéseket kell felülírni: a felmérés szerint ebben ma már széles körű iparági konszenzus van a döntéshozók között. A jelentés másik alapkövetkeztetése szerint az energiaszektor szereplői felismerték, hogy a megváltozott igények kiszolgálásához partnerségre kell lépniük a gazdaság más területekről érkező szereplőivel (pl. startupokkal, IT cégekkel), hogy hatékonyabbak lehessenek az iparági innovációban.A felmérés résztvevőinek véleménye szerint az eddigieknél sokkal fontosabbá válik az ügyfélközpontúság: az energiaszektor szereplőinek műszaki fókuszú közműcégből ügyfél- és szolgáltatás-orientált partnerekké kell válniuk. Az energia- és a közüzemi szektor az analóg, központosított és szabványosított modell helyett egy digitális, személyre szabott és elosztott energiatermelési modellre fog épülni. A PwC megállapítja, hogy az energiaszektor digitális átalakulása Magyarországon is elindult, amit számos iparági szereplő, például az Alteo csoport és az NKM Nemzeti Közművek tevékenysége is jól illusztrál.A felmérés további főbb megállapításai: