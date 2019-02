Sokéves csúcsra pörgetett olaj- és gáztermeléssel teljesítette túl célját a Mol

Sokéves csúcsra pörgetett olaj- és gáztermeléssel teljesített túl a Mol

A tisztított (CCS) EBITDA 2,69 milliárd dollárt ért el 2018 egészében, ami 10 százalékkal magasabb az előző éves szintnél, és jóval meghaladja a felfelé módosított 2,4 milliárd dolláros célt, míg az egyszerűsített szabad cash flow 1,4 milliárd dolláros szintet ért el.

A negyedik negyedévben a CCS EBITDA 686 millió dollárt tett ki, ez 16 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest; forintban számolva 26 százalékos a bővülés.

Az üzemi eredmény csalódást okozott, viszont a nettó nyereség 67 százalékkal túlszárnyalta a várakozást a negyedév során.

A kutatás-termelés EBITDA-ja 65 százalékkal ugrott meg éves összevetésben, az üzletág termelése 111 ezer hordó kőolaj egyenértékre emelkedett 2018 átlagában, és közel 115 ezer hordóra, csaknem hétéves rekord magasságba az utolsó negyedévben; az ágazat 25 dollár/hordóra növelte szabad cash flow termelését az emelkedő szénhidrogénáraknak és a hatékony működésnek köszönhetően.

A downstream szegmens tisztított EBITDA-ja 995 millió dollár lett; a belső hatékonyságjavító intézkedések 110 millió dollár nyereséget hoztak, amely részben ellensúlyozta a makrokörnyezet kedvezőtlen változását, az árrések gyengülését.

A fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja rekordszintet, 423 millió dollárt ért el, a nem üzemanyag típusú bevételek árrésnövekedése meghaladta az üzemanyagárrés növekedésének szintjét.

A társaság ismertette 2019-es menedzsment-várakozásait is.

Milyen lett a negyedév?

Az iparágban kiemelt figyelelmmel övezett tisztított EBITDA (5%) és különösen az adózott eredmény tekintetében (67%) alaposan felülteljesítette az elemzői várakozásokat a Mol, míg az üzemi eredmény elmaradt a konszenzustól (-18%). Az EBITDA, az üzemi és az adózott eredmény is javult éves összevetésben 2018 utolsó negyedévében: a Mol forintban számolt tisztított EBITDA-ja éves összevetésben 26 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez képest pedig 3 százalékkal csökkent. Az üzemi eredmény éves összevetésben 9 százalékkal bővült, míg negyedéves bázison 26 százalékkal gyengült. Az adózott eredmény ugyanakkor 2 százalékkal nőtt 2017 utolsó negyedéhez, és 13 százalékkal 2018 harmadik negyedévéhez képest.Míg forintban 26, addig a dollárban számolt EBITDA az egy évvel korábbit 20 százalékkal haladta meg. Az átlagárfolyam 2018 negyedik negyedévében 283,15 forint volt, meghaladva a 2018 harmadik negyedéves 278,72 forintos, illetve a 2017 negyedik negyedéves 264,68 forintot.

Kutatás-termelés

Lássuk, melyek voltak a Mol egyes üzletágainak teljesítményére ható, a negyedév teljesítményét alapvetően befolyásoló fontosabb tényezők.Az egyszeri tételek nélkül, forintban számolt EBITDA 65 százalékkal ugrott meg a tavalyi utolsó negyedévben az egy évvel korábbihoz képet, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az olaj- és gázárak negyedéves átlaga még esésük mellett is magasabban alakult, mint 2017 hasonló időszakában. A Brent átlagos árfolyama 67,8 dollár/hordó volt, szemben ez egy évvel korábbi 61,4 dollárral. A jó eredmény elérését segítette a kitermelés és az átlagos realizált szénhidrogénárak jókora bővülése is, ugyanakkor a fajlagos költség gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbival. Az üzletág cash flow termelése 99 millióról 238 millió dollárra, 139 százalékkal nőtt éves összevetésben.

A csoportszintű átlagos napi szénhidrogén termelés több mint napi 10 ezer hordó kőolaj egyenértékkel, több mint 10 százalékkal csaknem napi 115 ezer hordó kőolaj egyenértékre emelkedett éves összevetésben, ami több mint 6 évre visszamenőleg a legmagasabb érték. A bővülés nagyrészt az Egyesült Királyságban valósult meg, miközben a magyar és horvát mezők termelése kis mértékben csökkent éves, de valamelyest nőtt negyedéves összevetésben.

A termelési költségek gyakorlatilag megegyeztek az egy évvel korábbiakkal, a csoportszinten 6,8 dolláros hordónkénti OPEX viszont a megelőző negyed 6,1 dolláros értékéhez képest emelkedést jelez. Az olaj- (és gázárak) alakulásával párhuzamosan a realizált szénhidrogénárak átlagosan több mint 20 százalékkal, 64,6 dollárra nőttek éves összevetésben, 2018 harmadik negyedéhez képest 6 százalék körüli csökkenés látható. A beruházások az üzletágban azonban 16 százalékkal mérséklődtek 2017 utolsó negyedévéhez képest.

Finomítás-kereskedelem

A downstream nagyjából hozta, illetve enyhén meghaladta a a tisztított EBITDA-ra vonatkozó várakozásokat és az egy évvel korábbi eredményeket a finomítói árrések gyengülése mellett és ellenére is. A finomítói termelés és termékértékesítés egyaránt nőtt, ha nem is jelentősen, és folytatódott a társaság hatékonyságjavító programja is.

A csoportszintű finomítói árrés 4,9 dollár/hordóra, több mint kétéves mélypontra süllyedt 2018 negyedik negyedévében az előző negyedév 5,8 dolláros, és 2017 negyedik negyedévének 5,7 dolláros értékéről. Az éves szinten 14 százalékos visszaesést jelentős részben a benzinárrés csökkenése, valamint a Brent-Ural különbözetének beszűkülése okozta, míg a dízel-árrések kedvezően alakultak. Az új csoportszintű petrolkémiai árrés ugyanakkor 429,1 euró/tonna volt, ami a tavalyi harmadik negyedéves (362,3), illetve az egy évvel korábbi (415,6) értéket is felülmúlja, jelentős részben az olajárak esésével összefüggésben.

Fogyasztói szolgáltatások (kiskereskedelem)

Gáz

Hogyan teljesültek az éves célok?

Az üzletág hatékonyságjavító programja (DS 2022) 2018 egészében 110 millió dollár többletet hozott az EBITDA-ban, meghaladva a 100 millió dolláros célkitűzést. 2019-ben további 50 millió dolláros javulást vár a menedzsment.A szegmens tisztított EBITDA-ja 12,1 milliárd forint lett, ami közel 50 százalékos visszaesés éves, és mintegy 35 százalékos csökkenés negyedéves összevetésben. A petrolkémiai makrokörnyezet jelentősen romlott 2018 egészében, az utolsó negyedévben a polimer termelés mintegy 6 százalékkal esett vissza, de a magasabb energiaköltségek, illetve az árfolyamhatások is negatívan befolyásolták az eredményességet.Az üzletág nagyobbik szegmensének tisztított EBITDA-ja az egy évvek ezelőttihez mérten mintegy 28 százalékkal 56,2 milliárd forintra emelkedett a tavalyi utolsó negyedévben. A finomítói termelés kis mértékben, nem egészen 1 százalékkal nőtt, a termékértékesítés pedig valamivel 1 százalék fölött bővült. A finomítói marzsok gyengülését részben ellensúlyozták az erőteljes kiskereskedelmi árrések.Az immár két éve önálló üzletágként működő terület EBITDA-ja éves összevetésben ismét robusztusan, forintban számolva közel 20 (dollárban 11) százalékkal emelkedett, ugyanakkor csekély mértékben alulmúlta a konszenzust. 2018 egészét tekintve szintén csaknem 20 százalékkal nőtt az EBITDA, új rekordra, 114,8 milliárd forintra (423 millió dollárra). Az üzemanyagok és a nem üzemanyag jellegű termékek árrése egyaránt hozzájárult a javuláshoz; utóbbi 19 százalékkal nőtt a tavalyi utolsó negyedévben (az utóbbi négy év átlaga 15 százalékos bővülést mutat), így részaránya az egészen belül közel 29 százalékra, új csúcsra nőtt. Az üzemanyagok kereslete továbbra is masszívan, a régióban 3, Magyarországon 6 százalékkal erősödött 2018 utolsó negyedévében.A beruházások is nagy mértékben, több mint kétszeresükre nőttek, utalva a benzinkutak Fresh Corner koncepció alapján történő átalakításának gyorsulására. Az új kiskereskedelmi értékesítési pontok száma 687 egysége nőtt az egy évvel korábbi 447-ről, illetve a megelőző negyedévben elért 606 darabról. Ugyanakkor a működési költségek is emelkedtek, nem kis részben a fokozódó térségi bérnyomás hatására.A kisebb súlyú üzletág 13,5 milliárd forintos tisztított EBITDA-ja a várakozásoktól és az előző évitől egyaránt jócskán, közel 20, illetve 30 százalékkal elmaradt a tavalyi utolsó negyedévben. Az eredmény alakulását az energiaköltségek növekedése, valamint a társaság szempontjából negatívan értékelhető tarifaváltozások kedvezőtlenül befolyásolták.A Mol fő célkitűzései 2018-ra gyakorlatilag teljesültek, a beruházások, a készpénztermelés, a downstream hatékonyságjavítási program, az olaj- és gáztermelés, valamint az eladósodottsági mutatók tekintetében sikerült megfelelni a menedzsment saját céljainak, mindössze a jelentésköteles sérülések gyakorisága maradt el kis mértékben az elvárástól.A legfontosabb tisztított EBITDA-mutató a félévkor közel 10 százalékkal 2,4 milliárd dollárra emelt célt 290 millió dollárral múlta felül. Forintban így alakult az EBITDA:

Az üzletágak közül a kutatás-termelés és a fogyasztói szolgáltatások növelni tudta hozzájárulását az EBITDA-hoz, a finomítás-kereskedelem és a gázüzletág viszont kisebb eredményt ért el 2017-tel összehasonlítva.

Az értékesítés nettó árbevétele 2017 után 2018 egészében is bővült, 2013 óta nem látott magasságba.

A nettó profit ugyan kis mértékben csökkent 2017-hez képest, azonban továbbra is sokéves csúcs közelében alakult 2018-ban.

Nagyobb ábráért katt!

Így látja Hernádi Zsolt

2018 ismét kiváló eredményt hozott, a legmagasabb EBITDA-t értük el az utóbbi 7 év során. Emellett a 2030-as stratégiai átalakulási folyamat részeként megszületett a poliol projekt végső beruházási döntése. A kutatás-termelés majdnem egymilliárd dollár készpénzt generált és növelte kitermelését. A downstream a gyengülő finomítói és petrolkémiai árrések ellenére továbbra is erős eredményeket szállított, valamint figyelemre méltó hatékonyságjavulást ért el. A fogyasztói szolgáltatások fenntartotta kétszámjegyű növekedését és különféle új, innovatív szolgáltatásokat vezetett be.



Nagyon stabil alapjaink vannak - erős mérlegünk, köszönhetően az elmúlt évek magas készpénz termelésének; ellenálló, integrált üzleti modellünknek, valamint a tehetséges és elkötelezett munkatársaknak - így bizakodással tekintünk a 2019-es évre. 2,3 milliárd dollár EBITDA-t várunk az évben, a külső környezetre vonatkozó középtávú várakozásaink alapján, amely konzervatívabb downstream környezetet és 60 dolláros Brent olajárat feltételez. Ez pedig megfelelő alapot ad ahhoz, hogy stratégiai beruházásaink finanszírozási igényeit saját forrásból valósítsuk meg

Drága a Mol?

Az idei célok teljesülésén túl a társaság a 2019-es célokat is ismertette. Ezek az EBITDA esetében a 2018-ra eredetileg kitűzöttnél valamivel magasabb, viszont a tényadatnál alacsonyabb 2,3 milliárd dolláros éréket várnak. A beruházások jelentősen bővülhetnek, a készpénztermelést illetően viszont jóval alacsonyabb az új cél. Az elvárás a DS 2022 program esetében is szerényebb, míg a kitermelésre és az eladósodottságra vonatkozó célok nagyjából megegyeznek a 2018-asokkal.- fogalmazott az eredmények kapcsán Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.A nettó profit csökkenésének megfelelően az egy részvényre jutó speciális tételek nélküli eredmény 148,1 forintról 128,3 forintra mérséklődött a tavalyi utolsó negyedévben az előző év hasonló idpszakával összevetve. Az éves EPS 441,9 forint lett a 2017-ben elért 475,9 forintos eredményt követően.

Az egy évvel korábbi 0,65-ről 0,41-re esett a nettó adósság/EBITDA mutató értéke a tavalyi utolsó negyedben, valamint 2017-ről 2018-ra egyaránt, ezzel bőven a meghatározott céltartományon belül maradva. A nettó eladósodottság a 12 százalékra csökkent 17,5 százalékról, mindkét tekintetben.

Az elmúlt időszak jelentős részvényárfolyam-emelkedésének is eredményeképpen a Mol árazása P/E alapon ugyan némileg drágulni látszik, de továbbra is viszonylag kedvező. A 7 százalékos átlagos eredménynövekedésnél és a 8,42 százalékos P/E mutatónál a szektoron belül egyaránt lehet kedvezőbb és gyengébb értékeket találni.

EV/EBITDA alapon vizsgálva is a fentinek megfelelő kép bontakozik ki. Az árazás még mindig a kedvezőbbek közé tartozik, míg a várható EBITDA-növekedés üteme a középmezőnyben található a szektortársakkal összevetve.

A Mol-részvény árfolyamának alakulása az elmúlt 12 hónapban: