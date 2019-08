Trump: Első az üzlet, sokadik a klímavédelem

A metán kibocsátás korlátozására hozott szabályozás eltörlése egyértelműen segítené az Egyesült Államok már így is rekordon levő olaj és gáz kitermelését.A klímakutatások nagy része egyetért abban, hogy az ember a fő okozója a föld globális felmelegedésének. Elsősorban ezért a gyárak, repülőgépek és autók által kibocsátott széndioxid a felelős, azonbanAz Egyesült Államokban az olaj és gázszektor egyértelműen a legnagyobb metán kibocsátó, a palaolaj és palagáz forradalomról nem is beszélve.Az Obama adminisztráció kötelezte az olaj és gázszektor válallatait, hogy vezessenek be olyan technológiákat, amelyek képesek ellenőrizni és korlátozni a metán szivárgásokat, mely egy új kút fúrásánál, vagy a gáz vezetékben való szállításánál felmerülhet.A több száz amerikai társaságot tömörítővéleményük szerint a társaságoknak saját gazdasági érdekükből fakadóan megéri csökkenteni a metánkibocsátást, hiszen ennek következtében több gázt tudnának értékesíteni.Érdekes módon a nagy olajtársaságok, mintugyanis véleményük szerint amennyiben nem figyel oda az iparág az elszökő metánra, akkor már nem áll fent az érvelés, miszerint a gáz egy tiszta energiaforrás. Ráadásul a jogi hercehurca évekig eltarthat, míg végül sikerül eltörölni a szabályozást, és ennek következtében csak évek múlva csökkenhet az olaj és gáz cégek termelési költsége.Donald Trump szerint az egész klímaváltozás kérdésköre csupán egy félrevezetés. Az elnök sokkal inkább az üzleti érdekeket tartja szem előtt, mint a környezet védelmét.