Új idei csúcsra drágult az olaj

A Brent spot jegyzése több mint 1 százalékkal emelkedve 64,50 dollár körül áll csütörtök délután. Legutóbb 2018 november közepén járt hasonló magasságban az árfolyam.

A WTI jegyzése ugyanakkor közel hasonló mértékű drágulással az 55 dollárt közelíti.

Goldman: alulbecsülik a feltörekvék olajszomját A Goldman Sachs az árfolyamok további mérsékelt emelkedésére számít, prognózisa szerint a Brent árfolyama a második negyedévben átlagosan 67,50 dollár körül alakulhat. A bank elemzői úgy vélik, az olajpiaci szereplők által tekintett előrejelzések túlságosan borúsan ítélik meg a globális kereslet idei kilátásait, és elsősorban a feltörekvő gazdaságok keresletét érdemben alulbecsülik. A Goldman idén 1,4 millió nap/hordós globális keresletbővülést vár, összhangban a Nemzetközi Energiaügynökség várakozásaival, de meghaladva az OPEC 1,24 millió hordós prognózisát.

Az árak idén eddig mintegy 20 százalékkal erősödtek, nagyrészt a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele együttműködő olajországok közös, összességében napi 1,2 millió hordós kitermelés-csökkentési intézkedésének hatására. Az OPEC kedden közölte , hogy januárban közel 800 ezer hordóval csökkent a kitermelése decemberhez képest, amikor is mintegy 750 ezer hordós visszaesés volt az olajkartell együttes termelésében.Az árfolyamok emelkedéséhez Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének szavai is hozzájárultak, aki szerint a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások "nagyon jól" haladnak. Emellett a váratlanul erőteljes kínai exportadat, illetve a kínai olajbehozatal éles emelkedését mutató importadat is támogatja a vételi kedvet.Az erősödés annak ellenére folytatódik, hogy a szerdai hírek szerint a tengerentúli olajtartalék 2017 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett az előző héten, a várt 2,7 millió hordó helyett 3,6 millió hordóval, miközben a benzintartalékok szintén új csúcs közelébe, 258,3 millió hordóra nőttek.Szintén az árak emelkedése ellen hat, hogy szerdán a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közölte , a globális olajpiaci keresletnek az OPEC kitermeléscsökkentése, valamint a venezuelai és az iráni szankciók kínálatot korlátozó hatása ellenére is nehéz lesz lépést tartania a kínálat elsősorban OPEC-en kívüli bővülésével 2019-ben. Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége ugyanakkor azt közölte, az Egyesült Államok olajtermelése a korábban vártnál is gyorsabban növekedhet.