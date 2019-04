Új szabályokat vezet be az EU a gázvezetékekre

A földgáz uniós belső piacára vonatkozó szabályokat a jövőben a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló vezetékekre is alkalmazni kell, miután az Európai Tanács hivatalosan elfogadta az úgynevezett földgázirányelv módosítását, amelynek célja egy, az uniós szabályozási keretben fennálló joghézag bezárása és a verseny fellendítése a földgázpiacon.A földgázirányelv módosításának átfogó célja annak a biztosítása, hogy a földgáz uniós belső piacára vonatkozó szabályok alkalmazandók legyenek a tagállamok és valamely harmadik állam közötti földgázszállító vezetékekre is, mégpedig a tagállam területének, illetve felségvizeinek határáig. A 2009-es földgázirányelvben foglalt uniós földgázpiaci szabályok főbb elemei közé tartoznak a tulajdonjogi szétválasztás, a harmadik felek általi hozzáférés, a megkülönböztetéstől mentes tarifák és az átláthatósági követelmények.A ma elfogadott módosítás a harmadik országokba irányuló és onnan kiinduló, meglévő vezetékek esetében az eltérések engedélyezésének a lehetőségéről, a harmadik országokkal folytatott tárgyalások eljárásainak egyértelművé tételéről és az új vezetékek esetében alkalmazható mentességekről szólnak. Az új szabályozás nem gátolja meg például az Oroszországból a Balti-tenger alatt Németországba tartó, jelenleg is épülő Északi Áramlat 2 gázvezeték megépülését, azonban a jövőben a hasonló projektek engedélyezése szigorúbbá válhat.A földgázirányelv módosítására az Európai Bizottság 2017 novemberében tett javaslatot. Az Európai Tanács román elnöksége 2019. február 12-én jutott megállapodásra a javaslatról az Európai Parlamenttel. Az Európai Parlament plenáris ülése 2019. április 4-én megszavazta a módosítást.A módosítás Tanács általi mai elfogadása a jogalkotási eljárás utolsó lépése. Az új irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak a hatálybalépést követően 9 hónap áll a rendelkezésére az új szabályok nemzeti jogukba való átültetésére.