Váratlan eredménnyel ér véget az olajipari felvásárlási háború

A Chevronnak e hét péntekig lenne, illetve lett volna lehetősége javított ajánlatot tenni az Anadarkóra, amire az elemzők többsége számított is, azonban a Chevron csütörtökön bejelentette, nem emeli korábbi ajánlatát, miután a megvásárolni kívánt Anadarko Petroleum igazgatósága a héten úgy döntött , hogy a Chevron felvásárlási ajánlatával szemben a kisebb rivális Occidental ajánlatát favorizálja.A fentiek azt jelentik, hogy az Anadarko 1 milliárd dollár szerződésfelbontási díjat fizet a Chevronnak a korábbi, a felvásárlási ügyletet támogató megállapodás felbontására. Ezáltal - a kedvezőbb ajánlat elfogadása mellett - jelentősen csökkenhet a társaság kutatás-termelési tevékenységére fordítható beruházási keret.Az Anadarko igazgatósága névtelenül döntött úgy a hét elején, hogy a Chevron mintegy 33 milliárdos ajánlatával szemben az Occidental módosított 38 milliárd dolláros ajánlatát fogadná el. Az Occidental Warren Buffett , illetve a Berkshire Hathaway által is támogatott ajánlata értelmében az Anadarko részvényesei papíronként 76 dollárt kapnának készpénzben és Occidental-részvényben, szemben a Chevron korábbi ajánlatával, amely részvényenként mintegy 65 dollárról szólt.A nagy amerikai olajcégek versenyt futnak azért, hogy a lehető legjobban megvethessék lábukat az ország (pala-)olajtermelésének bővülését alapvetően biztosító texasi Permi-medencében. Az iparág valaha volt egyik legnagyobb felvásárlási háborúja nyertesének az akvizícióval a mélytengeri kutatás- termelési lehetőségei is bővülnek, valamint a cseppfolyósított földgáz piacán is erősödhet pozíciója.Az ügylet további érdekessége, hogy miután az Occidental részvényesei korábban nem szavazhattak arról, támogatják-e a társaság vezetősége által összerakott, a céget mintegy 46 milliárd dollár adóssággal megterhelő ajánlatot, a pénteki éves közgyűlés akár kellemetlen pillanatokat is hozhat Vicki Hollub vezérigazgatónak és a menedzsmentnek. Hogy a vezetőség számára nem feltétlen lesz diadalmenet a pénteki találkozó, azt jelzi, hogy az Occidental-részvény árfolyama 6 százalékot meghaladó mértékű zuhanással évtizedes mélypontra gyengült csütörtökön.

A Chevron csütörtökön azt is közölte, az ajánlati csatából való kiszállása ellenére 5 milliárd dollárra emeli éves részvény-visszavásárlási keretét, a korábban bejelentett 3, illetve az ezt követően közölt 4 milliárd dollárról. A Chevron-részvény árfolyama csütörtökön 3 százalékot meghaladó mértékű erősödéssel zárt.

Az Anadarko-papír árfolyam hasonló mértékben gyengült ugyanakkor.