Veszélyben az orosz olajexport?

Ukrajnába júliusban megérkezett az első amerikai olajszállítmány. 80 000 tonna kőolaj landolt Odesszában, és a Kremchug finomítóba vette az irányt. Az Egyesült Államok jelenlegi orosz politikájával egybevág ezen lépés, amúgyis igyekszik Moszkvát nyomás alatt tartani. A közelmúltbeli olajszennyeződési probléma sem vet túl jó fényt az oroszokra. A BP volt az ukránok közvetlen partnere, és hasonló mennyiségű szállítmány érkezhet még július 24-én, illetve további vásárlások várhatóak még augusztusban.Az ukrán olajipar a hamvaiból próbál újraéledni, melyhez jó alternatíva lehet az Egyesült Államokból származó nyersolaj import. Főleg orosz társaságok voltak jelen a szektorban, mely a 2013-14 tájékán összeomlott az Oroszországgal szembeni geopolitikai feszültségek növekedése során. Azóta Ukrajna legtöbb finomítója bezárta kapuit. Egyedül azeri származású kőolaj tudott eddig Odesszába eljutni, mely nagyságrendjét tekintve 320 ezer tonnát tehet ki januártól napjainkig. Ennek fényében az Egyesült Államokból importált 80 000 tonna kőolaj jelentős mennyiséget képvisel.Európai források szerint is az amerikai olaj versenyképes alternatíva a kontinensen. Az idén áprilisban történt orosz olajszennyezési botrány alternatív források keresésére ösztökélte a piaci szereplőket. Magyarország is érintett volt az esetben, ugyanis a Mol is a barátság kőolajvezetékből fedezi nyersolajigényének jelentős részét. Május óta egyre több amerikai származású kőolaj érkezik az öreg kontinensre, mely havonta meghaladja a 2,5 millió tonnát.