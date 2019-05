Zuhan az olajár

Az árfolyamok gyengülését több tényező is támogatja: az általános okok mellett - gyenge német beszerzési menedzser indexek, kereskedelmi háború, közel-keleti feszültség, Brexit - a szektorból is olyan hírek érkeztek, amelyek lefelé hatnak az árakra.Az Egyesült Államokban tovább nőttek a nyersolajtartalékok, közel kétéves csúcsra, 476,8 millió hordóra az energiainformációs hivatal (EIA) szerdai adatai szerint. A tengerentúli kitermelés ugyanakkor tovább nőtt, napi 12,2 millió hordóra, ismét megközelítve az április végén már elért napi 12,3 millió hordós szintet.Az olajpiac tulajdonképpen a kockázatkerülési hajlandóság tipikus erősödését jelzi, a rossz általános hangulatban az árupiacon eladási hullám alakult ki, miközben az arany drágul - idézi a CNBC Carsten Fritscht, a Commerzbank elemzőjét.Bár az olajpiaci várakozások a második félévre a kínálat csökkenését és az árak emelkedését vetítették előre, jelen állás szerint ez várhatóan csak abban az esetben következik be, amennyiben a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) júniusban úgy dönt, hogy meghosszabbítja az év elejétől érvényes, összességében napi 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentési intézkedését. Az árfolyamok mozgása alapján ennek valószínűsége jelentős.Az árfolyamok csütörtök délután már 4 százalékot meghaladó mértékben zuhannak. A Brent azonnali jegyzése több mint 4,5 százalékkal 69 dollár alatt áll délután fél öt körül.

A WTI ugyanakkor ennél is nagyobb mértékben, közel 5,5 százalékkal gyengül, és már alig valamivel 58 dollár felett tartózkodik.