Ennyit kereshetnek Budapesten a reptéri dolgozók

A repülőteret üzemeltető cég mintegy 1200 dolgozója keres majd jobban márciustól, miután sikeresen megállapodott a Budapest Airport a munkavállalói érdekképviseletekkel. A repülőtér működtetéséért és biztonságáért felelős cégcsoport a tavalyinál jelentősen magasabb minimum bérszinteket határozott meg minden munkakörben. Ennek eredményeképp a Budapest Airportnál dolgozók 98%-a bruttó 300 ezer forintnál magasabb kezdő fizetést kap, ami még számos juttatással, valamint bizonyos munkakörökben pótlékokkal is kiegészül - áll a Budapest Airport közleményében.A Budapest Airport 100%-os tulajdonú leányvállalatánál, a BUD Security Kft-nél a védelmi ellenőrök kezdő alapbére márciustól 320 ezer forint, ezen felül bővül a cégnél eltöltött idővel arányosan növekvő ún. seniority bér is, amit az alapbéren felül automatikusan megkap minden dolgozó. Egy tapasztalt, régóta a repülőtéren dolgozó védelmi ellenőr bónusszal együtt átlagosan bruttó 400 ezer forint feletti összeget is kereshet.A béremelés mellett - pozíciótól függően - a negyedéves vagy éves bónusz összegek is emelkednek. Az érdekképviseletekkel kötött megállapodás ezen kívül hagyományosan tartalmazza a karácsonyi bónusz összegét is.