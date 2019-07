Előző napi záróértékeik közelében járnak a tengerentúli tőzsdék 2019.07.17 15:59

Nincs egyértelmű irány a tengerentúli tőzsdéken a szerdai piacnyitás után, a befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírekre fókuszáltak, miután Donald Trump kedden ismét meglebegtette a kínai termékek esetében az újabb amerikai vámemelést. A Bank of America a várt 23,195 milliárd dolláros bevételhez képest 23,2 milliárd dolláros bevételről számolt be, míg az elemzői konszenzus által várt 71 centes egy részvényre jutó eredmény helyett 74 centes EPS-ről számolt be a pénzintézet. A Bank of America árfolyama 1,2 százalékkal került ma feljebb. A mai piacnyitástól távolodva az amerikai részvényindexek előző napi záróértékeik közelében járnak, az S&P500 stagnál, a Nasdaq 4 ponttal került feljebb, míg a Dow 2 ponttal került ma feljebb.