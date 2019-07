Enyhe erősödéssel zárta a keddi kereskedést a BUX 2019.07.23 17:10 Míg az európai tőzsdéken kedden kifejezetten jó hangulatban telt a kereskedés, a magyar tőzsde csupán mérsékelt erősödéssel fejezte be a hét második napját, míg a hazai blue chipek vegyesen zártak. Az OTP 0,5 százalékos erősödés után 12 680 forinton zárt, a Richter 0,3 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó részvényei 5 025 forinton fejezték be a keddi kereskedést, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékos emelkedés után 437 forinton búcsúzott a hét második napjától. A negatív kivételt ezúttal a Mol jelentette, az olajtársaság részvényei 0,6 százalékos esés után 3 082 forinton zártak.

Emelkednek a tengerentúli tőzsdék 2019.07.23 15:46 Emelkedéssel indult a hét második napja a tengerentúli tőzsdéken, a befektetők a vállalati gyorsjelentési szezon eredményeire fókuszáltak, a Coca-Cola 4,3 százalékot emelkedett ma, miután a társaság a bevétele nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak, míg a cég felfelé módosította a teljes idei évre vonatkozó bevételvárakozásait. A Hasbro 7,7 százalékot emelkedett, miután a játékgyártó bevétele a vártnál jobb lett a negyedévben. A Harley-Davidson árfolyama azonban közel 2 százalékot esett, miután a cég második negyedéves bevétele 6 százalékkal csökkent és a motorkerékpár-gyártó visszavágta az idei évre vonatkozó eladásai várakozásait. A keddi piacnyitástól távolodva a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,4 százalékot erősödött, míg a Dow 112 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb.

Gyorsjelentés után eshet a Harley-Davidson árfolyama 2019.07.23 15:13 A Harley-Davidson kedden tette közzé második negyedéves számait, a társaság bevétele 6 százalékkal 1,43 milliárd dollárra csökkent, míg a társaság 5,3 százalékkal kevesebb, 68 757 motorkerékpárt szállított le a második negyedévben. A negyedév gyenge teljesítményét a társaság az Egyesült Államok piacainak gyenge keresletével és az importvámok jelentette költségek növekedésével indokolta. A cég egy részvényre eső eredménye a korábbi év hasonló időszakának 1,45 dolláros értékével szemben 1,23 dollár lett, míg a Reuters elemzői konszenzusa 1,2 dolláros EPS-t várt. A Harley-Davidson visszavágta az idei évre vonatkozó előrejelzését, a cég idén 212-217 ezer motorkerékpár leszállításával számol, szemben a cég korábbi, 217-222 ezres előrejelzésével. A Harley-Davidson árfolyama 3,7 százalékkal került lejjebb a keddi, nyitás előtti kereskedésben.

Felpattant a német tőzsde 2019.07.23 14:18 Emelkednek az irányadó európai részvényindexek kedden, miután a befektetők egy része alighanem már az Európai Központi Bank holnapi kamatdöntő ülésére várhatott. A CAC40 és a milánói tőzsde egyaránt 0,9 százalékkal került feljebb. A német részvényindex felpattant, a DAX 1,7 százalékkal került ma feljebb. Európában különösen jól teljesítenek az autógyártók és az autóipari beszállítók részvényei, a Daimler ma 4,5 százalékot emelkedett, miután bejelentették, hogy a kínai BAIC 5 százalékos tulajdonrészt vásárolt a német autógyártóban. A BMW 4,6 százalékot emelkedett, miután a Morgan Stanley vételi ajánlás mellett egyenlő súlyozásról felülsúlyozásra változtatta a cég részvényeinek besorolását. A Hella 6,5 százalékkal került ma feljebb azt követően, hogy a társaság papírjait egy brókerház felminősítette, míg a Faurecia részvényei 10,9 százalékot emelkedtek, miután az autóipari beszállító arról számolt be, hogy a cég a korábbi várakozásainál is nehezebb piaci körülmények között is fenntartotta profitabilitását, a társaság pedig megerősítette az idei évre februárban megfogalmazott várakozásait.

Nincs egyértelmű irány a régiós börzéken 2019.07.23 12:41 Emelkednek az irányadó európai tőzsdék kedden, míg a régiós részvényindexek felemásan teljesítenek, a prágai tőzsde 0,2 százalékos erősödése mellett a bécsi börze 1,1 százalékkal került feljebb, míg a lengyel WIG 0,3 százalékot esett. A magyar tőzsde emelkedik, a BUX 2,2 milliárd forintos forgalom és 133 pontos plusz mellett 0,3 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül emelkednek. A BUX komponensei közül a 4iG és a Takarék Jelzálogbank részvényei teljesítenek a legjobban.

Felpattant a Faurecia, emelkedik a BMW árfolyama 2019.07.23 10:42 Emelkednek az autógyártók és az autóipari beszállítók részvényei kedden, miután több fontos hír is érkezett: a kínai BAIC bejelentette, hogy 5 százalékos tulajdonrészt vásárolt a Daimlerben, amelyet követően a német autógyártó papírjai 2,7 százalékot erősödtek. A BMW 4,4 százalékkal került ma feljebb, miután a Morgan Stanley vételi ajánlás mellett egyenlő súlyozásról felülsúlyozásra változtatta a cég részvényeinek besorolását. A Hella részvényeit egy brókerház felminősítette, míg a Faurecia részvényei a társaság első féléves számai után szárnyalnak, miután az autóipari beszállító korábbi várakozásainál is nehezebb piaci körülmények között is fenntartotta profitabilitását, a társaság pedig megerősítette az idei évre februárban megfogalmazott várakozásait, a Faurecia árfolyama 8 százalékkal került ma feljebb.

Emelkednek az európai tőzsdék 2019.07.23 10:22 Enyhe erősödéssel zárták a hét első napját a tengerentúli tőzsdék, a piaci szerepők a Fed jövő heti kamatdöntő ülésére, és a héten felpörgő vállalati gyorsjelentési szezon eredményeire vártak, a technológiai óriások közül három is jelent az előttünk álló néhány nap folyamán: a Facebook, az Alphabet és az Amazon publikálja majd az április-júniusi időszak számait. A Dow végül 18 pontos emelkedés mellett 0,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,3 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 0,7 százalékos emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést. Emelkednek az irányadó ázsiai részvényindexek a hét második napján, a Fed és az EKB lehetséges lazításával kapcsolatos várakozások mellett az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseivel kapcsolatban is jó hírek érkeztek, miután a South China Morning Post szerint az Egyesült Államok kereskedelmi főtanácsadója, Robert Lighthizer és Steven Mnuchin pénzügyminiszter is Kínába látogathat a jövő héten, a kereskedelmi tárgyalások folytatása céljából. A Nikkei 1 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,3 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,5 százalékot erősödött. Európában is emelkedéssel indult a keddi kereskedés, a kontinens irányadó részvényindexei felfelé kapaszkodnak ma délelőtt, a CAC40 0,3 százalékos erősödése mellett a milánói börze 0,6 százalékkal került feljebb, míg a vezető tőzsdeindexek közül 0,9 százalékos erősödésével a DAX teljesít a legjobban.

A kínai BAIC ma bejelentette, hogy 5 százalékos részesedést vásárolt a Daimlerben, a német autógyártó részvényei nagyot emelkedtek a bejelentés után.

Emelkedik a 4iG 2019.07.23 09:16 A 4iG tegnap jelentette be, hogy a társaság nyerte meg a MÁV által kiírt közbeszerzési pályázatot a vasúttársaság vagyonvédelmi rendszereinek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására. A keretmegállapodás időtartama 36 hónap, amely további 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, az ajánlat értéke 900 millió forint + áfa. A 4iG 2,2 százalékkal került feljebb ma reggel, míg a társaság részvényárfolyama idén 222,2 százalékot emelkedett.

Emelkedéssel vágott neki a keddi kereskedésnek a BUX 2019.07.23 09:05 Emelkedéssel indul a hét második napja a magyar tőzsdén, a BUX 60 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek a keddi piacnyitás után. Az OTP 0,2 százalékos erősödése mellett a Richter és a Magyar Telekom egyaránt 0,3 százalékkal került feljebb ma reggel, míg a Mol 0,1 százalékkal került lejjebb.

Folytatódik a héten a negyedéves jelentési szezon, érkeznek a technológiai óriások friss számai. A múlt héten a Microsoft már közzétette az eredményeit, a napokban a Facebook, az Amazon és az Alphabet gyorsjelentése érkezik.

Felpörög a vállalati gyorsjelentési szezon 2019.07.23 08:34 Mi történt tegnap a tőzsdéken? Mérsékel emelkedéssel zárták a hét első napját a tengerentúli tőzsdék, a befektetők a Fed jövő heti kamatdöntő ülésére, és a héten felpörgő vállalati gyorsjelentési szezon eredményeire vártak, a technológiai óriások közül három is jelent az előttünk álló néhány nap folyamán: a Facebook, az Alphabet és az Amazon publikálja majd az április-júniusi időszak számait. A Dow végül 18 pontos emelkedés mellett 0,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,3 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 0,7 százalékos emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést. Eséssel zárta a hét első napját a magyar tőzsde, a BUX 370 pontos mínusz mellett 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 1,6 százalékos esés után 12 620 forinton zárt, a Richter 1,3 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó papírjai 5 010 forinton fejezték be a hét első napját, míg a Magyar Telekom 0,5 százalékos esés után 435,5 forinton zárt. A pozitív kivételt a Mol jelentette, az olajcég részvényei 0,5 százalékos erősödés után 3 102 forinton zárták a hétfői kereskedést. Mik az előjelek mára? Emelkednek az irányadó ázsiai részvényindexek a hét második napján, a Fed és az EKB lehetséges lazításával kapcsolatos várakozások mellett az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseivel kapcsolatban is jó hírek érkeztek, miután a South China Morning Post szerint az Egyesült Államok kereskedelmi főtanácsadója, Robert Lighthizer és Steven Mnuchin pénzügyminiszter is Kínába látogathat a jövő héten, a kereskedelmi tárgyalások folytatása céljából. A Nikkei 1 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde és a sanghaji részvényindex egyaránt 0,3 százalékkal került feljebb. Ázsia más részein is emelkednek a tőzsdék, a dél-koreai Kospi 0,4 százalékos erősödése mellett a szingapúri tőzsde 0,3 százalékot emelkedett. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt erősödést mutatnak kedden reggel, míg a határidős DAX 70 pontos emelkedése 0,6 százalékos erősödést vetíthet előre a keddi piacnyitásra. Mi mozgatja a tőzsdéket? A tengerentúlon magasabb fordulatszámon pörög majd a vállalati gyorsjelentési szezon, a vállalati beszámolók mellett az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírekre figyelnek majd a befektetők. Mire érdemes ma figyelni? Kedden az ÁKK 3 hónapos kincstárjegy aukciót tart, a nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntő ülése lehet majd, ahol valószínűleg nem változik majd az alapkamat, inkább az lesz érdekes, hogy a külső környezet romlására mennyire hangsúlyosan hivatkozik az MNB, ami így egyfajta bővülő mozgásteret jelent számára a tartósan extra laza monetáris politikája itthoni fenntartásához. Az eurozónából a júliusi fogyasztói bizalmi indexet teszik közzé, míg az Egyesült Államokból a júniusi használtlakás értékesítési statisztikákat publikálják majd. Kedden teszi közzé gyorsjelentését többek között a Coca-Cola, a Hasbro és a Visa is. Mi történt eddig a tőzsdéken?

Ma tette közzé második negyedéves számait a UBS, a svájci nagybank második negyedéves nettó eredménye kilenc éve nem volt ilyen magas, a pénzintézet ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a kamatlábak további csökkenése negatív hatással lehet a profitnövekedési lehetőségekre.