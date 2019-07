Eséssel zárta a hét utolsó napját a magyar tőzsde 2019.07.12 17:08 Eséssel fejezte be a pénteki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 40 pontos mínusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek ma. Az OTP stagnált, a bankpapír 12 400 forinton zárt, a Mol is előző napi záróértékén, 2 960 forinton fejezte be a pénteki kereskedést. A Richter 0,8 százalékos esés után 5 065 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,5 százalékkal került lejjebb, a telekomcég részvényei 434 forinton vettek búcsút a hét utolsó napjától.

Új történelmi csúcson járt az S&P500 2019.07.12 16:09 Emelkedéssel vágtak neki a tengerentúli tőzsdék a hét utolsó napjának, a Fed-elnök szerdai, és csütörtöki, támogató hangvételű nyilatkozatai után a befektetők abban bíznak, hogy a Fed már a júliusi ülésén kamatot csökkenthet, a monetáris lazítás lehetősége nyomán érdemben javult a részvénypiaci hangulat, a tengerentúli tőzsdék pedig új történelmi csúcsokra emelkedtek. A pénteki piacnyitás után a Dow és az S&P500 is új csúcsra kapaszkodott, a Dow 139 pontos plusz mellett 0,5 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 0,2 százalékkal került feljebb.

Fontos bejelentést tett a Volkswagen, emelkedik az árfoyam 2019.07.12 15:34 Emelkedik a Volkswagen árfolyama, miután bejelentették, hogy a Ford és a Volkswagen kiterjeszti a két cég együttműködését, és a Volkswagen 2,6 milliárd dollárt fektet be a Ford önvezető technológiát fejlesztő Argo AI egységébe és 500 millió dollár értékben Argo-részvényeket is vásárol a Fordtól. Mindemellett azt is bejelentették, hogy a Ford a Volkswagen által kifejlesztett MEB-platformot használja majd az európai elektromos modelljeihez. A bejelentéseket kedvezően fogadták a piaci szereplők, a Volkswagen árfolyama 1,7 százalékkal került ma feljebb.

Összefog az elektromos és az önvezető autózásban a Volkswagen és a Ford 2019.07.12 15:13 Masszív átalakuláson megy keresztül az autóipar, a gyártók különböző együttműködésekkel igyekeznek csökkenteni a költségeiket, a világ legnagyobb autógyártója, a Volkswagen ma bejelentette, hogy több területen a Forddal működik majd együtt. tovább a cikkhez...

Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek 2019.07.12 12:39 Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek pénteken, a lengyel tőzsde stagnál, a bécsi börze 0,5 százalékkal került feljebb, míg a prágai tőzsde 0,7 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde felfelé kapaszkodik, a BUX 3,1 milliárd forintos forgalom és 74 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemás képet mutatnak. A BUX komponensei közül az Opus és a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban.

Felfelé kapaszkodnak az európai tőzsdék, a DAX azonban stagnál 2019.07.12 11:07 Emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés az amerikai részvénypiacokon, a hangulatot a Fed-elnök szerdai és csütörtöki, támogató hangvételű nyilatkozatai támogatták, miután Jerome Powell szavaiból a befektetők egy része arra következtetett, hogy a Fed már a következő, júliusi ülésén kamatot csökkenthet majd. A befektetők mindemellett kedvezően fogadták, hogy a Fehér Ház visszalépett a gyógyszerárak csökkentését célzó javaslatától. A Dow Jones 0,9 százalékos emelkedése után története során először zárt 27 000 pont felett, ami új történelmi csúcsot jelentett, míg az S&P500-nak 0,2 százalékos erősödés után nem sikerült 3 000 pont felett zárnia, az index 2999,9 ponton zárta a csütörtöki kereskedést, ami így is a legmagasabb záróérték, amit valaha láthattunk. A Nasdaq mindemellett mérsékelt, 0,1 eséssel zárta a csütörtöki kereskedést. Az ázsiai tőzsdék mérsékelt erősödéssel zárták a hét utolsó napját, a Nikkei 0,2 százalékos emelkedése mellett a hongkongi börze 0,1 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji részvényindex 0,4 százalékkal került feljebb. Az irányadó európai részvényindexek többsége emelkedik ma délelőtt, a CAC40 0,5 százalékkal került feljebb, míg a milánói börze 0,1 százalékot erősödött. A DAX néhány pontos mínusz mellett előző napi záróértéke közelében jár, a német tőzsde komponensei közül a Daimler részvényei nagyot estek ma délelőtt, miután a német autógyártó közzétette második negyedéves előzetes számait, és a Daimler üzemi szinten 1,6 milliárd eurós veszteségről számolt be, míg a menedzsment az idei várakozásait is lefelé módosította.

Nagyot esett a Thomas Cook árfolyama 2019.07.12 10:19 Nagyot esett a Thomas Cook árfolyama, a brit utazásszervező cég bejelentette, hogy 2019 második negyedévének operatív eredménye gyengébb lehet a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, amit a cég a bizonytalan vásárlói környezettel indokolt. A Thomas Cook mindemellett azt is bejelentette, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a társaság legnagyobb részvényesével a Fosun Tourism Grouppal és a cég hitelező bankjaival egy 750 millió fontos tőkebefektetésről, a cég feltőkésítésével kapcsolatban. A menedzsment szerint a társaság feltőkésítése a jelenlegi tulajdonosok számára jelentős hígulással jár majd, azonban a cég szerint a részvényesek lehetőséget kaphatnak, hogy részt vegyenek az feltőkésítésében. A bejelentés után a Thomas Cook árfolyama 37 százalékot esett, míg a társaság részvényei idén 73,3 százalékkal kerültek lejjebb.

Csalódást keltő számok a Daimlertől, nagyot esett az árfolyam 2019.07.12 09:30 A tengerentúli tőzsdék csütörtöki csúcsdöntései után Ázsiában mérsékelt emelkedés jegyében telt a pénteki kereskedés második fele, míg az irányadó európai részvényindexek felemásan teljesítenek ma reggel. A DAX index 0,1 százalékos eséssel vágott neki a pénteki kereskedésnek, a hangulatra a Daimler előzetes második negyedéves számai vetettek árnyékot, miután a német autógyártó közzététele szerint a társaság üzemi szinten 1,6 milliárd eurós veszteségről számolt be, szemben az elemzők által várt 2,2 milliárd eurós pozitív eredménnyel, és a korábbi év hasonló időszakának 2,6 milliárd eurós profitjával szemben. A gyenge második negyedéves számok mellett a menedzsment az egész éves céljait is lefelé módosította, és a tavalyi 11 milliárd eurós EBIT-nél jóval alacsonyabb operatív eredményre számítanak. A bejelentés után a Daimler részvényei 4,2 százalékot estek ma reggel, mindemellett a német autógyártók részvényei is gyengélkednek, a Volkswagen és a BMW árfolyama egyaránt 1 százalékkal került ma lejjebb.

Masszív veszteséggel sokkolt a Daimler 2019.07.12 09:20 A Takata-légzsákok hibája miatti visszahívások és a dízelbotrány miatti költségek miatt masszív veszteség érte a Daimlert, a menedzsment az egész éves tervet is durván lefelé módosította. tovább a cikkhez...

Mérsékelt emelkedéssel indult a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén 2019.07.12 09:04 Mérsékelt erősödéssel indult a hét utolsó napja a magyar tőzsdén, a BUX 66 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek a pénteki piacnyitás után. Az OTP 0,2 százalékos esése mellett a Magyar Telekom 0,8 százalékkal került lejjebb, a Richter stagnál, míg a Mol 1 százalékkal került feljebb ma reggel.