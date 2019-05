Éppen hogy csak tőzsdére ment az Uber, máris itt egy emberrablási botrány

Utoljára talán a Facebook tőzsdére lépését várták úgy a befektetők, mint most az Uber elsődleges részvénykibocsátását, mégsem sikerült túl jól a részvények első kereskedési napja. Pedig a vállalat igyekezett konzervatívan meghatározni a kibocsátási árat, a megcélzott 44-50 dolláros sáv aljához közel, 45 dolláron adták el a részvényeket végül. Az árfolyam ehhez képest is több mint 7 százalékot esett pénteken, az első kereskedési napján.Azt azért nem lehet mondani, hogy a részvények iránt nem volt érdeklődés, az elsődleges kibocsátás során túljegyezték a papírokat. Ez érthető, hiszen a növekedési sztori vonzó és az önvezető technológiával kapcsolatos fejlesztések is ígéretesek. Viszont a kockázatok jelentősek, maga a cég is felhívta rá a figyelmet, hogy lehet, hogy soha nem lesz nyereséges, a szabályozás szintén nagy bizonytalanságot jelent, ráadásul időről időre felütik a fejüket botrányok. A hétvégén például állítólag egy Uber-sofőr Pittsburghben el akart rabolni két nőt.Az eset szombat reggel történt, a két nő állítása szerint a sofőr megjegyzéseket tett a külsejükre, nem követte a kívánt útvonalat és amikor megkérték a sofőrt, hogy tegyek ki őket, leparkolt és közölte, hogy nem mennek innen sehova. És nem ez az első ilyen eset, múlt hónapban Bostonban le is tartóztattak egy Uber-sofőrt. A CNN vizsgálata szerint az elmúlt négy évben összesen 103 Uber-sofőrt gyanúsítottak meg zaklatással az utasok.Az Uber persze igyekszik tenni ez ellen, nemrégiben például beépített egy "911"-es gombot az alkalmazásba, amivel az utasok gyorsan segítséget tudnak hívni, ha veszélyben érzik magukat és az Uber állítása szerint szigorította a sofőrök átvilágítását is.Mindenesetre az Uber megítélésének bizonyára nem tesz jót az eset és nem is jött túl jókor, tekintve, hogy pont most ment a tőzsdére a cég és nem is sikerült túl jól az első napja. jelenleg 41,4 dolláron tartózkodik az árfolyam, jóval a 45 dolláros kibocsátási ár alatt.