Érdemes résen lenni: ma kerül sor az MSCI index átsúlyozására

A múlt héten szenvedett a Mol és a Richter is

Kedden kerül majd sor az MSCI index negyedéves átsúlyozására, az Erste mai elemzése szerint az MSCI feltörekvő piaci indexben Szaúd-Arábia súlya 1,45 százalékról 2,83 százalékra nő, míg a kínai A-sorozatú részvények elméleti súlya a korábbi 10 százalékról 15 százalékra emelkedik, így súlyuk 2,46 százalékra emelkedik az MSCI augusztus eleji számításai alapján. Az MSCI index átsúlyozása a többi feltörekvő piac esetében okozhat eladói nyomást a keddi kereskedés záró szakaszában.Az MSCI index átsúlyozásával kapcsolatban megkérdeztük Harcsa Norbertet, a Concorde intézményi üzletkötőjét, aki elmondta, hogy az MSCI februárban döntött Kína és Szaúd-Arábia súlyának növeléséről, az átsúlyozásokat pedig májusban, augusztusban és novemberben hajtják végre.Harcsa Norbert szerint az átsúlyozásra való felkészülés a hazai részvénypiacon is tetten érhető volt, miután a piaci szereplők egy része a Richter és a Mol esetében csökkenthette kitettségét, ami részben magyarázhatja a Mol és a Richter elmúlt heti nagy eséseit. A Concorde üzletkötője mindemellett kiemelte, hogy a piaci szereplők szelektíven súlyozhattak, és az OTP-t előnyben részesíthették a Mollal és a Richterrel szemben.A Mol mozgalmas napokat tudhat maga mögött, miután a részvény a múlt héten letörte a 2 930 forint közelében található támaszt, amelynek közelében az elmúlt időszak folyamán többször is elakadt az árfolyam esése. A 2 930-as szint letörése után a Mol az elmúlt hét második felében a 2 820 forintos támasz alá kerülve a csökkenő csatorna alsó trendvonalát is megtesztelte. A pénteki kereskedés végére kissé visszahúzták a részvényt, majd a túladott tartományban járó ezután emelkedéssel próbálkozott meg. A Mol összességében 4,1 százalékos eséssel zárta a múlt hetet.

A gyógyszergyártó papírjai a nyári oldalazás után lefelé törtek ki a korábbi hónapok kereskedési sávjából, a sáv alját jelentő 5 000 forintos szint alá kerülve az árfolyam a 4 800 forintos szintet is letörte, ami több éves időtávon vizsgálva többször szolgált támaszként és ellenállásként is. A 4 800 forintos szint alá kerülve az esés begyorsult, a jelentős csütörtöki esés után a Richter rövid távon túladottá vált, bár a túladott részvény pénteken felpattant, a Richter így is 2,1 százalékos eséssel zárta az elmúlt hetet.

Tavaly az OTP esetében hozott izgalmakat az MSCI átsúlyozás

Az OTP árfolyama tavaly május 15-én közel 6 százalékot esett, az akkori esés mögött álló fundamentális és technikai tényezőkről itt írtunk részletesen . Mindemellett érdemes kiemelni, hogy az OTP aznapi esésében egy másik fontos hatás, az MSCI index átsúlyozása is szerepet játszhatott, miután az OTP súlya akkor 85-ről 80 százalékra csökkent az MSCI Hungary indexben, és a nagybefektetők egy része az index május 31-i átsúlyozása előtt elkezdhette az OTP pozíciói leépítését. Az OTP árfolyama tavaly májusban közel 14 százalékot esett.