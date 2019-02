Erős negyedévet zárt a Duna House

Nagyot nőtt a bevétel

A Duna House január elején már közzétette az előzetes számait, amiből megtudtuk, hogy a társaság 2,5 milliárd forint ingatlanközvetítési jutalékot ért el 2018. negyedik negyedévében az utolsó negyedévekre jellemző szezonalitást követve. A magyarországi teljesítmény volt a legerősebb, a jutalékvolumen 22,5 százalékkal 2,1 milliárd forintra nőtt, a korábbi és hasonló időszakával összehasonlítva. Az egy irodára jutó átlagos jutalékok 21 százalékkal növekedtek, ami elsősorban az árak emelkedésének volt köszönhető, közben a tranzakciószám stagnálhatott.Most a részletes számokat is közzétette a Duna House, amelyből kiderült, hogy az értékesítés nettó árbevétele 68 százalékkal 2,005 milliárd forintra bővült a negyedik negyedévben, a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, a növekedést elsősorban a magyarországi teljesítmény és a Lengyelországban végrehajtott akvizíció vezérelte.A társaság franchise szegmensben realizált árbevétele 17 százalékkal 359,86 millió forintra nőtt a negyedik negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, a növekedés elsősorban a magyarországi hálózatnak köszönhető, míg Lengyelország stagnált. A saját iroda szegmens növekedése az év utolsó negyedévében kissé lelassult, a szegmens árbevétele 3 százalékkal 349,59 millió forintra nőtt a negyedik negyedévben, míg a pénzügyi termék-közvetítés szegmens árbevétele több mint a duplájára, 1,057 milliárd forintra nőtt a negyedik negyedév során, köszönhetően 5. legnagyobb lengyel hitelközvetítő, a Gold Finance novemberi akvizíciójának és az 57 százalékos organikus növekedésnek, mely részben a magyarországi erős lakástakarékpénztári megtakarítási volumenből eredt. A kapcsolódó szolgáltatások szegmens árbevétele 25 százalékkal 114,81 millió forintra emelkedett a negyedik negyedévben, a növekedés elsősorban az alapkezelői tevékenység és az ingatlankezelői tevékenység bővülésének volt köszönhető. Az ingatlan befektetések szegmensben realizált árbevétel pedig 34,82 millió forintról 133,57 millió forintra emelkedett a negyedik negyedévben, a korábbi év hasonló időszakához képest.

A Duna House esetében az értékesítés nettó árbevétele 72 százalékkal 8,072 milliárd forintra emelkedett 2018-ban az előző évhez képest, miután a Reviczky Liget fejlesztési projekt sikeres befejezése kimagasló organikus növekedéssel párosult tavaly.

Bővült a működési eredmény

A társaság működési eredménye 65 százalékkal 359,72 millió forintra emelkedett a negyedik negyedévben a korábbi év hasonló időszakához képest. A franchise szegmens működési eredményhez való hozzájárulása 32,18 millió forinttal javult a negyedik negyedévben, míg a saját irodák szegmens működési eredményhez való hozzájárulása 30,08 millió forinttal csökkent a negyedik negyedévben a bázisidőszakhoz képest. A pénzügyi termék-közvetítés szegmens működési eredményhez való hozzájárulása 58,81 millió forinttal javult a negyedik negyedévben. Az alapkezelői-, és az ingatlankezelői tevékenység bővülése mellett a kapcsolódó szolgáltatások szegmens jövedelmezősége is javult, 66 százalékkal, azaz 14,21 millió forinttal javítva a szegmens hozzájárulását a működési eredményhez. Az ingatlan befeketések szegmens működési eredményhez való hozzájárulása 93,93 millió forinttal javult a negyedik negyedévben, a korábbi év hasonló időszakához képest.

Az éves EBITDA 133 százalékkal 2,2 milliárd forintra emelkedett, míg a társaság éves működési eredménye 2018-ban 145 százalékkal, 2,120 milliárd forintra emelkedett 2017-hez képest.

Nagyot nőtt az éves profit

A társaság részvényeseire jutó eredmény 4 százalékkal 207,67 millió forintra emelkedett a negyedik negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.

A Duna House részvényeseire jutó éves adózott eredmény 80 százalékkal 1,71 milliárd forintra emelkedett 2018-ban. A menedzsment törzsrészvényenként 250 forintos osztalékfizetést javasol a közgyűlés számára a tavalyi üzleti év után. Bár a javasolt osztalékszint valamelyest meghaladja a társaság osztalékfizetési politikájában meghatározott szintet, azonban cég szerint a Reviczky-projekt és más projektek lezárásával magasabb osztalékfizetés mellett is elegendő pénzáramlás fog a társaság rendelkezésérre állni a cég további növekedési terveinek finanszírozására.

Optimista a menedzsment

Ledolgozta az őszi zuhanását az árfolyam

A menedzsment várakozásai szerint a társaság konszolidált éves adózott eredménye 2,2-2,5 milliárd forint között alakulhat 2019-ben, az éves adózott eredmény a MyCity ingatlanfejlesztési tevékenység nélkül 1,1-1,4 milliárd forint között alakulhat, míg ebből Lengyelország 50-100 millió forinttal járulhat majd hozzá az eredményhez 2019-ben.A Duna House volumen és profit szempontjából jelentős növekedésre számít a társaság lengyelországi leányvállalatainál 2019-ben. Bár az első negyedévben a Gold Finance felvásárlásához köthető szinergiák fokozatos realizálása és egy jelentős marketing kampány miatt a lengyel operáció várhatóan jelentős veszteséget mutat majd, azonban a menedzsment az év során a lengyel tevékenység fokozatos teljesítményjavulását várja. A Duna House várakozásai szerint a lengyel irodák száma 2019 végéig 67-ről legalább 77-re fog emelkedni, miután a bezárásra kerülő irodák száma folyamatosan csökken, az új franchise jogok értékesítése növekszik.A MyCity ingatlanfejlesztési tevékenységgel kapcsolatban a menedzsment kiemeli, hogy a társaság előrejelzése azzal a feltételezéssel készült, hogy mind a Forest Hill, mind pedig a MyCity Residence projektek lakóegységeinek 50 százaléka értékesítésre és végszámlázásra kerül 2019-ben. Az értékesítések jelenleg is, amelyek várhatóan év végére elérik a 80-90 százalékos eladási szintet, azonban a társaság lassabb átadásra számít, mivel a hitelfinanszírozott vagy államilag támogatott (CSOK) lakásvásárlások lebonyolítása hosszabb időt vesz igénybe. A Duna House szerint a jelenlegi ingatlanpiacot jellemző gyakori csúszások következtében a projekt tényleges lezárása és a nyereség realizálása akár a 2020-as év elejére is áttolódhat.A lakástakarékpénztárak állami támogatásának megszüntetéséről szóló, tavaly októberi bejelentés után nagyot esett a Duna House árfolyama, a társaság részvényei az év végén azonban már felfelé kapaszkodtak, majd a január végére az októberi esést teljesen le is dolgozta az árfolyam. A Duna House ezt követően tovább emelkedett, majd az árfolyam a lélektani 4000 forintos szint közelében várta a társaság gyorsjelentését, a társaság részvényei stagnáltak szerdán, míg a Duna House idén 7 százalékkal került feljebb.