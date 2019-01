Eséssel zárt Amerika a kínai aggodalmak mellett

A technológiai szektor húzta leginkább le a vezető indexeket azután, hogy váratlanul gyenge export-, illetve importadatok jelentek meg a minap Kínából, amelyek még inkább mutatják, hogy valami nagyon nem megy jól az ázsiai óriásgazdaságnak és ez a globális növekedési kilátásokat is beárnyékolja.Az S&P és a Dow Jones 0,5% körüli, míg a Nasdaq csaknem 1%-os eséssel zárta a mai kereskedést. Fontos, hogy(a Citigroup mai kedvező jelentésére 4%-ot mentek a papírok), és a már az óév utolsó hónapjaiban is gyengülő globális növekedési kilátások miatt aggódnak a befektetők, hogy a most megjelenő számokban ez már tetten érhető lesz. Ugyanígy tette érhető lesz az, hogy a maivalaz Egyesült Államokban (ez bőven történelmi csúcs), amely mintegy 800 ezer embert és a kormányzati intézmények kb. negyedét érinti. Múlt heti becslések szerint ez a politikai huzavona legalább a GDP 0,1-0,2%-át kitevő gazdasági kárt (elmaradt fogyasztást és egyéb hatásokat) okoz.

Az elmúlt napok nagy emelkedése után az olajárak is estek ma. A WTI hordónkénti ára 1,8%-kal újra 50 dollár közelébe (50,6 dollárig) esett.