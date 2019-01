A magyar tőzsde eséssel zárta a keddi kereskedést, a BUX 67 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került ma lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,3 százalékos esést követően 11 600 forinton zárt, míg a Mol 0,8 százalékkal került lejjebb, az olajtársaság részvényei 3178 forinton fejezték be a keddi kereskedést. A Richter azonban emelkedett, a gyógyszergyártó részvényei 0,7 százalékos erősödést követően 5810 forinton zártak, míg a Magyar Telekom 0,9 százalékos erősödés után 458 forinton zárta a hét második napját.

Bár a szavazást övező bizonytalanság jelentős, a parlamenti döntések függvényében a tőke- és a devizapiacon megnövekedhet a volatilitás, az angol font a brit kilépési folyamat során több alkalommal is jelentős kilengéseket produkált a fontosabb bejelentésekre, a Citigroup elemzői jelentős elmozdulás lehetőségére figyelmeztették ügyfeleiket.

Áremelést jelentett be a Netflix, az áremelés a társaság által kínált előfizetési csomagok mindegyikére vonatkozik, a társaság alap előfizetési csomagja egy dollárral drágulva 9 dollárra emelkedik, míg a társaság legnépszerűbb előfizetési konstrukciója, a két eszközön történő, párhuzamos tartalomfogyasztást kínáló előfizetés ára 11 dollárról 13 dollárra emelkedik. A Wall Street Journal által idézett források szerint az áremelés a társaság meglévő ügyfelei esetében a következő néhány hónap folyamán lép majd hatályba, míg az új ügyfelekre már a megnövelt előfizetési díjak vonatkoznak majd. Az előfizetési díjak emelkedését kedvezően fogadták a befektetők, a Netflix árfolyama 5,9 százalékkal került ma feljebb.

Emelkednek az amerikai tőzsdék 2019.01.15 15:47

Eséssel Emelkedéssel indult a hét második napja az amerikai tőzsdéken, miután a befektetők a kínai kormányzat által meglebegtetett gazdaságélénkítő intézkedések mellett a felpörgő vállalati gyorsjelentési szezon eredményeire fókuszáltak. A beérkező banki gyorsjelentések az előzetes várakozások tükrében vegyes képet mutattak, a JP Morgan bevétel és egy részvényre eső nyereség soron is alulmúlta az elemzői várakozásokat, a bevétel 0,1 százalékkal lett alacsonyabb a várakozásoknál, míg az EPS 13,6 százalékkal múlta alul a várakozásokat. A Wells Fargo is ma tette közzé beszámolóját, a bank bevétele bár 3,5 százalékkal maradt el a várttál, a társaság EPS soron 3,3 százalékkal magasabb nyereségről számolt be. A Wells Fargo 1,3 százalékos esése mellett a JP Morgan 1 százalékkal került lejjebb, az amerikai tőzsdék azonban emelkednek, a keddi piacnyitástól távolodva a Nasdaq 1 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Dow 52 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb.