A kisebb papírok közül a Rába 4,4 százalékot esett, a CIG Pannónia 3,3 százalékkal került lejjebb, a Konzum , a Masterplast és a PannErgy is 2 százalék feletti esést szenvedett el. A ma bevezetésre került AutoWallis -részvények 15 százalékot erősödtek, a KartonPack a "szokásos" 20 százalékos emelkedését produkálta ma.

A magyar tőzsde sem tudta kivonni magát a nemzetközi hangulat alól, a BUX 1 százalékos mínuszban zárt. A Richter 3,4 százalékot esett a negyedéves gyorsjelentést követően, az OTP 0,8, a Magyar Telekom 0,7 százalékot esett. A Mol a tegnapi záróértékén fejezte be a napot.

A francia CAC-40 szintén jelentős, 1 százalék feletti csökkenést szenvedett ma el, a brit FTSE-100 viszonylag mérsékelt, 0,4 százalékos csökkenéssel megúszta eddig a napot. Az amerikai tőzsdéken szintén csökkenéssekkel indult a kereskedés, a Dow 200 pontot esett,amiben szerepet játszhatott az is, hogy Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdaság főtanácsadója nyilatkozata szerint az Egyesült Államok és Kína messze van még a kereskedelmi megállapodástól.

Az AutoWallis tőzsdei megjelenésének fő célja, hogy növekedési tervei finanszírozásához a nyilvános tőkepiaci forrásokat is fel tudja használni. A vállalat azt tervezi, hogy a következő öt évben megkétszerezi árbevételét, és már jövőre, a 2019-es eredménye alapján vonzó mértékű osztalékot fizet törzsrészvényei után.

Jelentős növekedést és akvizíciókat tervez az AutoWallis miután csütörtökön bevezették a Budapesti Értéktőzsdére a nagy múltú cégcsoport új részvényeit. A társaság tagvállalatainak összesített árbevétele az előzetes adatok alapján 5,9 százalékkal, 70 milliárd forintra emelkedett 2018-ban, amivel a hetedik legnagyobb árbevételű cég a hazai parketten - írta a vállalat a Budapesti Értéktőzsdén megjelent tájékoztatóban. Az AutoWallis tőzsdei megjelenésének fő célja, hogy növekedési tervei finanszírozásához a nyilvános tőkepiaci forrásokat is fel tudja használni. A vállalat azt tervezi, hogy a következő öt évben megkétszerezi árbevételét, és már jövőre, a 2019-es eredménye alapján vonzó mértékű osztalékot fizet törzsrészvényei után.

A magyar tőzsdén hasonlóképpen kezdődött a nap, a BUX 0,3 százalékos mínuszban áll, amiben a Richternek nagy szerepe van. A gyorsjelentését hajnalban közlő gyógyszergyártó részvényi 1,5 százalékot veszítettek értékükből. Esik az OTP és a Magyar Telekom is, a Mol viszont felfelé araszol.

Az MNB csütörtök reggel teszi közzé a devizatartalékok január végi állásáról szóló statisztikáját, nem sokkal később pedig a KSH közöl újabb kulcsfontosságú decemberi adatot az ipari termelés alakulásáról. Külföldön a legfontosabb a Bank of England kamatdöntése lehet, a brit jegybank szinte biztosan szinten tartja majd az alapkamatot, a nagy kérdés inkább az lesz, milyen utalásokat tesznek az egyre inkább akadozó Brexit-folyamatra.

A Richter árbevétele az elemzői várakozásokat felülteljesítve új negyedéves csúcsra emelkedett a negyedik negyedévben, miután a társaság hazai és amerikai bevételei is kétszámjegyű növekedést produkáltak. Azonban míg a Richter az árbevétel és a bruttó fedezet esetében felülteljesítette a várakozásokat, az üzleti tevékenység eredménye és az adózott eredmény jelentősen elmaradt ezektől, miután a társaság az Esmyahoz kapcsolódó értékvesztés elszámolása miatt 7,6 milliárd forintos üzemi veszteségről számolt be, míg a Richter nettó eredmény soron 16,4 milliárd forintos veszteségről számolt be a negyedik negyedévben.

tovább a cikkhez...