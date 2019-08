Eszement fizetések a cégvezéreknél - Még a tőzsdék sem mentek ennyit 40 év alatt

Az Economic Policy Institute friss tanulmánya szerint a 350 legnagyobb amerikai cég vezetőjének átlagfizetése tavaly 17,2 millió dollárt tett ki (a részvényopciók lehívásával kalkulálva), 2009 és 2018 között a fizetésük 52,6%-kal nőtt.A tanulmány megnézte azt is, hogy 1978 és 2018 között, a részvényopciók lehívásával és inflációkiigazítással kalkulálva a vizsgált cégvezérek fizetése több mint 940%-kal nőtt, ez 25-33%-kal nagyobb növekedés, mint amit a részvénypiacok produkáltak ugyanezen időszak alatt, és jóval meghaladja egy átlagdolgozó hasonló időszakban mért 12%-ot se elérő bérnövekedését.Érdekességképp az elemzés arra is kitér, hogy a cégvezér átlagdolgozóhoz viszonyított fizetésének aránya 201 volt az 1-hez 1965-ben, aztán ez 2000-ben ment igazi csúcsra 368 az 1-hezzel, tavaly pedig a vezérek fizetése 278-szor volt magasabb az átlagdolgozóénál.Egyre inkább változik a cégvezérek javadalmazásának összetétele is, korábban a kompenzáció egy jelentős részét a részvényopciók tették ki, ez manapság egyre inkább a részvényjutalmak felé tolódik el, olyannyira, hogy a cégvezérek javadalmazásának mintegy felét ma már ezt teszi ki.