Étrend-kiegészítőkkel robbanthat az USA-ban egy szegedi gyógyszerfejlesztő cég

kóladiókivonat, amely éberség- és koordinációfokozó,

feketeáfonya-kivonat, amit a második világháborúban a brit pilóták kaptak látásuk élességének megőrzésére,

gingko biloba, ami az agyi vérkeringésre hat,

ginseng, ami közismert teljesítményfokozó, az éberséget és a kitartást is növeli

és sok vitamin, amelyek az energiaháztartást javítják, de az A-vitamin például kifejezetten a látásra jó.

Ez egy logikus leágazás volt: ha már a világ vezető gyógyszergyártóival fejlesztési projekteket valósítunk meg, akkor legyen egyfajta gyógyszergyári fílingje a cégnek, és gyártsunk mi is - ha gyógyszert nem is tudunk, mert ahhoz kevés volt az indulótőkénk, de - legalább gyógynövényalapú termékeket

Elgémberedő végtagok, az ásítozástól könnyező szemek, csökkenő koncentráció - valószínűleg mindenki számára ismerősek a volán mögött eltöltött hosszú órák után jelentkező tünetek. Ilyenkor jellemzően a sofőr a legközelebbi benzinkútnál bedönt egy erős kávét - vagy egy energiaitalt - és folytatja az utat. Ettől aztán nemcsak a szemek pattannak ki, de jön a heves szívverés, izgató és vízhajtó hatás, hogy aztán még többször kelljen megszakítani az utazást.Németországból hazafelé ugyanebben a cipőben járva, úgy gondolta, tud ennél jobbat. Számba vette azokat a hatóanyagokat, amelyek a probléma megoldásában segítségére lehetnek:Ezekből áll a Night Riderre keresztelt étrend-kiegészítő, amely nevével nemcsak célközönségét - az éjszakai sofőröket - szólítja meg, de nyilvánvalóan erős popkulturális utalással is bír . A cégnél azonban nemcsak az autósokra gondoltak, portfóliójukban közel harminc fajta étrend-kiegészítő található, aszerint kategorizálva, hol gyakorol jótékony hatást: immunrendszer, keringési rendszer, anyagcsere, stb.- mondta a Portfolio-nak Letoha, akit 2014-ben az Év Példaképe díjat is megkapta , egy olyan sejtbeviteli mechanizmus azonosításáért, aminek szerepe lehet olyan betegségek kezelésében, mint az Alzheimer-kór.

Letoha Tamás

A vírusok terjedését vette alapul

Már PhD hallgatóként azon az állásponton voltam, hogy emögött egy olyan mechanizmusnak kell lennie, ami a vírusok különböző fertőzését biztosítja. A vírusok is egyfajta biológikumnak tekinthetők: megtámadnak egy gazdasejtet, és az örökítőanyagukat nagyon célzottan a gazdaszervezetbe juttatják. Azt kezdtem el vizsgálni, hogy működhet-e olyan mechanizmus, ami a vírusok mintájára lehetővé teszi a fehérjék célzott sejtbevitelét.

A Pharmacoidea bekerült az Európai Unió legnagyobb gyógyszerkutatási programjába is, az Innovative Medicines Initiative-be (IMI-be), aminek célja, hogy javítsa a gyógyszerek kifejlesztésének hatékonyságát. Ennek keretében olyan projektekben vehetnek részt, mint például - a német Fraunhofer Intézet és a belga UCB Pharma vezetésével - az Alzheimer-kór molekuláris rendszertanának kifejlesztése. Letohát korábbi, gyógyszerbevitel terén elért eredményei alapján felkérték egy másik IMI konzorcium, az COMPACT tagjának is, amelyben az oxfordi, utrechti, cardiffi, zürichi egyetem laboratóriuma mellett a világ hat vezető gyógyszergyárával - a Sanofi, Abbott, Pfizer, Glaxo Smith Kline, Novonordisk, Merck, Boehringer - dolgoztak együtt génterápiás eljárásokon. Az IM2PACT elnevezésű legújabb IMI projektben pedig a vár-agy-gáton történő átjutást biztosító terápiás megoldások kifejlesztésén dolgoznak."Akadémiai kutatóként az érdekelt, hogyan lehet a sejtekbe célzottan bejuttatni különböző fehérjemolekulákat. Olyan specifikus fehérjemolekulákról beszélünk, amelyek egy adott célpontra rendkívül célzottan hatnak, például képesek befolyásolni olyan élettani folyamatokat, mint például a gyulladás válasz vagy a rákos sejtek terjedése. A világ gyógyszerfejlesztése abba az irányba halad, hogy a megfelelő hatóanyagot a sejteken belül juttassa célba, csakhogy ezt nagyon nehéz anélkül megtenni, hogy az ne sérüljön. Erre volt sok próbálkozás, ígéretes kutatás, ismert volt az is, hogy léteznek olyan hatóanyagok, amelyek ki-be járnak a sejtekbe, és ha hozzájuk kötünk egyéb hatóanyagokat, nagyon szépen be tudják azt vinni a sejt belsejébe, hogy ott kifejtse hatását. Viszont azt nem igazán tudták, hogy mi ez a mechanizmus" - mondta a kutatóorvos.Letoha szerint a világ most, tíz évvel később kezdi felismerni, hogy ezek az útvonalak központi szerepet játszanak olyan betegségekben, mint például az Alzheimer. Ugyanis itt is bizonyos fehérjék ki-be járnak a sejtbe, és ezek a rossz célszerkezetű, úgynevezett aggregált fehérjék egyik sejtből a másikba jutva képesek elpusztítani az idegsejteket.

Gyógyszergyárat visz a hátán

Ez jelenleg egy 15 milliárd dollár éves forgalommal bíró készítmény, és ez egy gyógyszergyárat visz a hátán.

A kis molekulasúlyú dolgok akkor kezdtek el igazából érdekelni, amikor elkezdtünk foglalkozni az Alzheimer-kórral, és azt vettük észre, hogy a kurkuma hatóanyaga, a kurkumin milyen hatásosan képes blokkolni az Alzheimerhez vezető kóros elváltozásokat. Elkezdtük felkutatni, hogy a természet milyen egyéb molekulákat képes még produkálni, amelyek a kurkumához hasonlóan képesek pozitívan befolyásolni az Alzheimerhez vezető folyamatokat.

Alzheimer: nincs ellenszer, csak megelőzés

A gyógynövények szerepe azért jelentős, mert képesek befolyásolni az idegrendszeri leépüléshez vezető folyamatokat.Ezek prevenciós hatóanyagok.

Az említett gyógyszerfejlesztési projektekben szinte kivétel nélkül nagy molekulasúlyú hatóanyagokkal foglalkoznak. "A világ gyógyszerfejlesztése a biológikumok irányába indult el, a gyógyszergyárakat szinte kizárólag ezek érdeklik, és a mindennapi kutatásaink során leginkább ezekkel foglalkozunk." - mondta a szegedi kutatóorvos.A biológikumok alatt általában nagy molekulasúlyú fehérjéket értünk, amit egy adott célpont ellen termeltetnek, például a daganatos betegségeknél. Ezeknek a fehérjecélpontoknak a blokkolásával, gátlásával előidézhető a daganatsejtek szelektív elölése.A jelenleg piacvezető gyógyszer egy úgynevezett tumornekrózis faktor elleni biológiai terápia, a Humira nevű készítmény. "A tumornekrózis faktor egy gyulladásos fehérje, ami túltermelődik az olyan betegségekben, mint a gyulladásos bélbetegség vagy a reumás artritisz. Ezeknek nem nagyon volt okozati terápiájuk, amíg az AbbVie gyógyszergyár ki nem fejlesztett egy, ezt a gyulladásos fehérjét blokkoló fehérjeterápiát, egy ellenanyagot, amit immunsejtekkel termeltetnek." - mondta Letoha.Ezen a sikeren felbuzdulva a gyógyszergyárak ráálltak a biológiai terápiákra. Ezek természetes úton előállítható célmolekulák, ebből a szempontból természetes hatóanyagok. De általában természetes hatóanyag alatt a növényekben előforduló, kis molekulasúlyú hatóanyagokat értjük, amelyeknek van valamiféle élettani hatásuk.A biológiai terápiák egy adott célpontot nagyon specifikusan, célzott módon képesek befolyásolni - aktiválni, vagy blokkolni. Míg a kis molekulasúlyú hatóanyagok hatása sokkal általánosabb, de bizonyos szempontból sokrétűbb."Most fejezünk be Európa vezető Alzheimer-kutatóival egy komplex gyógyszerfejlesztési programot, és bár kétségtelenül vannak előrelépések, egy alapvető problémán nem tudunk felülkerekedni: mire a tünetek jelentkeznek, a beteg agya már leépül, az idegsejtek elpusztultak. Egy kollégám találóan úgy fogalmazott, hogy az Alzheimert gyógyító orvosok munkája olyan, mint a tűzoltóké, akiket egy leégett házhoz hívnak: amikor az idegrendszer leépült, már nincs mit tenni, azt nem lehet újrateremteni.Az idegrendszeri leépüléshez az abban lejátszódó különböző gyulladásos folyamatok vezetnek, amit az Alzheimerben termelődő aggregált fehérjék okoznak. Ez ellen annyit lehet tenni, hogy az ezt megelőző hatóanyagok bevitelét növeljük a mindennapi étkezésünkben, amelyek ezáltal hosszú évtizedek alatt megálljt tudnak parancsolni az idegrendszer pusztulásának.

A cél nem a publikálás, hanem hogy boltokba kerüljön a gyógyszer

"Ez nem olyan, mint egy akadémiai kutatás, aminek a célja az ismeretanyag publikálása, hanem hogy gyógyszer legyen a végén" - mondta Letoha, aki vázolta is ennek folyamatát: leszerződnek egy konzorciummal egy ötéves projektre. Ha ezalatt sikerül egy gyógyszercélpontot azonosítani, akkor jön a gyógyszergyár, és azt mondja, hogy akkor most itt megállunk, és megvizsgáljuk, hogy ezt hogyan tudjuk felhasználni a gyógyszerfejlesztési célokhoz. Ha ígéretesnek találják, akkor először iparjogi védelem alá veszik. "Egy gyógyszergyár nem fog egymilliárd eurót fektetni egy gyógyszer fejlesztésébe, ha annak nincs iparjogvédelmi oltalma. Az pedig csak akkor jöhet egy célmolekula esetében, ha szabadalommal le van védve." - magyarázta Letoha. Ezután jön az engedélyeztetés folyamata, ami évekig is eltarthat. Ha pedig végül a gyógyszertárakba kerül a termék a Pharmacoidea royalty díjat kap.

"Más betegségek esetében is azt láttuk, hogy bár a növényi antioxidáns hatóanyagok sokkal kevésbé célzottan hatnak, mint a biológiai terápiák, mégis az elnyújtott hatásuk nagyon szépen és okos módon szabályozza a szervezet működését és csillapítja a gyulladásos folyamatokat. Ezzel szemben az antitest-terápiák egy adott célpontra hatnak, kilövik a problémás molekulát, így az egész rendszer működése úgy, ahogy van, leáll, ami viszont kedvez bizonyos - például daganatos - betegségek kialakulásának. Ezért van az, hogy a biológiai terápiák gyakran nem kevés mellékhatással járnak. A gyógynövények teljesen máshogy hatnak, sokkal finomabban, finomra hangolják a szervezet működését, viszont a hatáserősségük elmarad egy nagyon célzottan ható szintetikumétól."Letoha ugyanakkor hozzátette, hogy őt elsősorban nem az érdekli, hogy szintetikumokkal vagy természetes hatóanyagokkal dolgozik-e, hanem az, hogy megértsen egy élettudományi problémát - mint az Alzheimer-kór, vagy bármilyen másik betegség kifejlődésének mechanizmusát - és ez alapján azonosítsanak olyan gyógyszerjelölteket vagy molekulákat, amelyeknek a modulálásával a betegség valamilyen szinten kezelhető."Az anyagi korlátokra tekintettel gyógyszert nem tudunk önállóan fejleszteni, mert ahhoz óriási tőkére van szükség. Fokozatosan felépítettünk egy étrend-kiegészítő termékcsaládot, aminek a bevételéből tudtuk finanszírozni a cég működését. Ennek a növekedésével egyre feljebb tudunk menni, egyre nagyobbat tudunk álmodni. Nem az a célom, hogy egész életemben csak étrend-kiegészítőket gyártsak, de ez egy jó eszköz volt arra, hogy a céget egy saját termékportfólióval és gyógyszergyári jellegű, erőteljes kutatás-fejlesztés mellett egy saját termékcsaláddal is rendelkező céggé tudjam fejleszteni" - mondta.

Az étrend-kiegészítő termékportfólióra több érdeklődés is érkezett amerikai partnerektől, így megkezdődött a tengerentúli piacralépés előkészítése: a csomagolás, címkézés már megvan, azonban sok másnak is meg kell felelni. "Az adott kereskedelmi lánc nem fog ott vámoltatással foglalkozni, ahhoz létre kellett hozni egy kinti lerakatot, ami továbbítani fogja a termékeinket a nagykereskedelmi lánc felé. Ez nem volt egyszerű, meg kellett felelni FDA (Federal Drug Administration) előírásainak. Például az amerikai vitamindózisok sokszor mások, mint az európaiak." Letoha szerint, ha minden jól megy a Pharmacoidea termékei már idén megjelenhetnek az amerikai boltok polcain is.