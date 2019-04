Ez kiveri a biztosítékot: az elektromos autó jobban szennyez, mint a dízel?

A dízel tisztább, mint az elektromos

az ifo-anyagban egy relatíve nagy, 75 kWh-s akkumulátorral szerelt elektromos autót vizsgáltak, ez pedig torzította a végeredményt, hiszen az elektromos autók teljes életciklusához köthető CO2 nagy része az akkumulátor előállítása során keletkezik (a tanulmányban megemlítik, hogy a két autó hatótávja alapján a Tesláéhoz képest kétszer akkora akkumulátorral kellett volna számolni)

a tanulmányban még a régi, NEDC ciklus szerinti károsanyag-kibocsátást vették figyelembe (aminek nem sok köze van a valósághoz), és nem a jelenlegi, a valós kibocsátást jobban szimuláló WLTP szerintit, ami alapján a dízel Mercedes jóval több károsanyagot bocsát ki

a tanulmányban az akkumulátor élettartamára jóval kisebb értéket adtak meg, mint amit az eddigi gyakorlati tapasztalatok mutatnak, ráadásul azzal sem számolnak, hogy az akkumulátorok, ha kapacitásuk egy részét el is vesztik, később energiatárolásra továbbra is használhatók

az akkumulátor-előállítás CO2-kibocsátásával kapcsolatban a szerzők egy olyan meta-analízisre hivatkoznak, aminek a megállapításait már többször megcáfolták, ráadásul a szerzők nem veszik figyelembe, hogy az akkumulátor előállítása során megújuló energiát is felhasználnak (a Tesla Gigafactory-ja idén év végétől akár teljes egészében nap- és szélenergiával működhet)

nem vették figyelembe, hogy az elektromos autók jóval kevesebb javításra szorulnak, kevesebb pótalkatrészre, olajok stb. van szükség, pedig ezek előállítása is CO2-kibocsátással jár

a legnagyobb kritika azonban azért érte a szerzőket, mert kizárólag a CO2-kibocsátásra fókuszáltak, miközben a kipufogógázok a szén-dioxidon kívül sok más károsanyagot is tartalmaznak. Kérdés az is, miért dízeles autót vizsgáltak, amikor azok CO2-kibocsátása valamivel alacsonyabb, mint a benzineseké, a dízeles autóknál a notrogén-oxidok kibocsátásával van nagyobb baj

Az elektromos tisztább, mint a dízel

Több tanulmány is készült már arról, hogy vajon tényleg környezetbarátnak mondhatók-e az elektromos autók, és attól függően, hogy milyen adatokból dolgoztak, vagy óvatosan fogalmazva milyen "támogatók" segítették a kutatók munkáját, születtek akár egymásnak homokegyenest ellentmondó tanulmányok. Most egy újabb tanulmány (sokak szerint nehezen nevezhető annak) borzolja a kedélyeket, a müncheni ifo gazdaságkutató intézet tett közzé egy 54 oldalas dokumentumot , amelyben Christoph Buchal, Hans-Werner Sinn és az ifo energiaszakértője Hans-Dieter Karl arra a következtetésre jutott, hogy egy hasonló méretű dízeles és elektromos autó közül az utóbbi szennyezi jobban a környezetet.A szerzők azt vizsgálták, hogy a tanulmányban összehasonlított két autó, a Mercedes C220d és a Tesla Model 3 a teljes életciklusuk alatt, vagyis a gyártástól a hasznos élettartamuk végéig mennyi CO2-kibocsátásért felelősek. Az ifo szakemberei a számításaikhoz figyelembe vették a német energiamix összetételét is, amire azért volt szükség, hogy megbecsülhessék, a Tesla működése közben az áramfogyasztással mekkora károsanyag-kibocsátás történik, azzal kapcsolatban pedig, hogy az elektromos autó akkumulátorának gyártása során mekkora CO2-kibocsátás történik, egy meta-analízist vettek figyelembe, amely több tudományos munka összegzésével készült. A tanulmányban a szerzők összességében arra az eredményre jutottak, hogy több forgatókönyv közül az elektromos autó szempontjából legkedvezőbben is közel 10, a legkedvezőtlenebben pedig közel 25 százalékkal több károsanyagot bocsátott ki a Tesla, mint a dízel Mercedes. A szerzők más hajtásláncokat is vizsgáltak CO2-kibocsátás szempontjából, szerintük a legkedvezőbb károsanyag-kibocsátási egyenlege a metánhajtású belsőégésű motoros autóknak van, amelyek kibocsátása harmadával a dízeles autóké alatt van, ráadásul a tanulmány szerint a technológia alkalmazásának az az előnye is megvan, hogy hosszútávon az egyetlen működőképes megoldás arra, hogy a nap- és szélenergia csúcsidőszaki termelését tároljuk, ráadásul a technológia akár már jelenleg is alkalmazható, és azzal jelentősen csökkenthető a CO2-kibocsátás.A tanulmánynak sok gyenge pontja van, amit a kritikusok azonnal hevesen támadtak is. Többek között arra hívták fel a figyelmet, hogyA Volkswagennél is kiverte a biztosítékot az ifo szakembereinek az anyaga, el is készítették a sajátjukat , amiben két Volkswagen Golf, egy dízeles TDI és az elektromos eGolf károsanyag-kibocsátását vizsgálták, figyelembe véve a teljes élettartamot, kezdve a gyártáshoz használt nyersanyagok kitermelésekor, az autóalkatrészek legyártásakor, az autógyártáskor, az autó használatakor és annak újrahasznosításakor keletkező szén-dioxid mennyiségét.

Forrás: Volkswagen

A VW arra jutott, hogy ugyanannál a modellnél az elektromos meghajtású autó a teljes életciklusa alatt már most is kevesebb CO2-kibocsátást okoz, a teljes életciklusra vetítve a dízel Golfnál egy kilométerre 140, míg az elektromos Golfnál csak 119 gramm szén-dioxid jut. A belsőégésű motoros autónál a kibocsátás nagy része az autó használata közben történik, a VW számítása szerint kilométerenként 111 gramm, az elektromosnál ez az érték csupán 62 gramm. Ezzel szemben az elektromos autónál az előállítás során keletkezik a szén-dioxid nagy része, kilométerenként 57 gramm CO2, miközben a dízeles autónál csupán 29 gramm, előbbinél elsősorban az akkumulátor előállításához szükséges nyersanyagok kitermelésekor és magának az akkumulátornak az előállításakor keletkezik sok károsanyag, ezek a teljes életciklus alatt keletkező CO2 feléért felelősek. (a következő ábrán a VW ID előállítása során keletkező károsanyag aránya látható forrásonként, messze a legnagyobb kibocsátás az akkumulátor előállításakor keletkezik)

Forrás: Volkswagen

Arra azért a VW-tanulmányban is felhívják a figyelmet, hogy az elektromos autónál a károsanyag-kibocsátás nagyban függ attól, hogy milyen, megújuló vagy fosszilis forrásból származik az energia, minél inkább a megújulók felé tolódik el az energiamix, annál kedvezőbb értékek jönnek ki a károsanyag-kibocsátásnál.

Forrás: Volkswagen

Mi az, amit biztosan tudunk?

minden modellnek vannak gyenge pontjai, kevés a kiegyensúlyozott, nem irányított tanulmány

annak ellenére, hogy használat közben, helyben minimális az elektromos autók károsanyag-kibocsátása, még nem teljesen tiszták, az elektromos autók gyártása, használata és újrahasznosítása során is keletkeznek károsanyagok, vagyis összességében az elektromos autó is szennyező, csak nem úgy, mint a belsőégésű motoros autók

az autók károsanyag-kibocsátásával kapcsolatos vita túlságosan egysíkú, abból a szempontból, hogy legtöbbször csupán a CO2-kibocsátást vizsgálják, miközben a mai autók egyéb károsanyagokat is kibocsátanak

De nem csak ez hozhat jelentős csökkenést a kibocsátásban, a lítium-ion technológia fejlődésével, a beszállítói lánc optimalizálásával, jelentős csökkenés érhető el, a 2020-ra tervezett VW ID modell karbonlábnyoma egységnyi akkumulátor-kapacitásra vetítve több mint 25 százalékkal kisebb lesz, a gyártásban megújuló energia alkalmazásával akár 50 százalékkal kisebb lehet. A legnagyobb potenciál az elektromos áram előállításának módjában van, ha teljes mértékben megújulókat alkalmazunk, akkor az autó használatakor a mostani 62 grammról 2 grammra csökkenthető az egy kilométerre eső CO2-kibocsátás. Németországban már most is van lehetőség arra, hogy a fogyasztók olyan áramot használjanak, amely teljes mértékben megújuló forrásból származik, például a Group Elli által szolgáltatott Volkswagen Naturstrom. További lehetőség a CO2-kibocsátás csökkentésére az akkumulátorok újrahasznosítása, erre a Volkswagen a salzgitteri üzemében elindít egy pilot projektet, ezzel a teljes CO2-kibocsátás 25 százalékkal csökkenthető, de a Volkswagen nem számít arra, hogy 2020 vége előtt nagy volumenben hasznosítanák újra elektromos autók akkumulátorait.A fenti két anyag is jól mutatja, hogy ugyanabban a témában megközelítéstől (prekoncepcióktól) függően egymásnak teljesen ellentmondó végeredményű tanulmányok születhetnek, úgyhogy a benzin/gázolaj-ivók és az elektromosautó-hívők is bőven találnak maguknak muníciót ahhoz, hogy egyik vagy másik modell mellett érveljenek. Jól látszik, hogy az excel sok mindent elbír, és az is, hogy minden modellnek vannak hiányosságai, ezért egyértelmű igazság nincs, ezért is tűnnek sokkal logikusabbnak azok a megközelítések, amik a felhasználás helyétől, módjától, a felhasználók élethelyzetétől stb. függően többféle hajtáslánc párhuzamos együttélésével számolnak.Ami az előbbi két tanulmány alapján nagy bizonyossággal elmondható: