Ez lesz a jövőnk? Ruhahajtogatógép, szupertévék és lábakon járó autó?

Mi az a CES? A januárban megrendezésre kerülő CES (Consumer Electronic Show) az év első fontos eseménye a technológia szektor számára. Az elsőt 1967-ben rendezték New Yorkban, de most már minden évben Las Vegas ad színteret az eseménynek. A CES a fogyasztói elektronikában tevékenykedők cégek kiállítása és vására. Nem nyilvános esemény, megközelítőleg 200 ezer látogatót vonz a négy nap alatt, amelyen a technológia szektor legnevesebb vezetői is képviseltetik magukat. Nem csak a termékbemutatók miatt fontos a CES, de ezen az eseményen leplezik le a technológia szektor szereplői a legújabb innovációikat, amelyek közül bár nem mind kerül végül termék formájában a fogyasztókhoz, de felfedi a fejlesztések irányát. CES-en mutatták be először többek között a videókazettás felvevőt, a CD-lejátszót, a Microsoft Xboxot, a blu-ray DVD-t, az OLED-tv-t, az UHD-televíziót is.

A Google tolmácsa

Google a fürdőszobatükörben

A ruhahajtogatógép

A Michael Kors okosórája

Okosvilágítás

A Hyundai lábakon közlekedő autója

A négynapos eseményre idén több mint 4500 kiállító viszi el a legújabb innovációját, összeszedtünk párat a legérdekesebbek közül.Tolmácsfunkciót kapott a Google Asszisztens. Sok munkát tett a cég a Google Translate továbbfejlesztésébe, ami már képes rá, hogy az élő hangot különböző nyelvekre lefordítsa, a Techradar szerint meglepő pontossággal.Az idei CES nagy trendje, hogy a hangvezérléssel működő asszisztensek mindenhol megjelennek, például a Capstone Connected Home okostükrében, amibe nem csak hangvezérlés van beépítve, de érintőképernyővel is működik. A tükörrel a Google asszisztensét lehet használni, például ellenőrizheted az időjárást vagy a forgalmat, de akár egy YouTube-videót is megnézhetszTe is gondolkoztál már azon, hogy mennyit fizetnél azért, ha soha többé nem kellene összehajtogatni a kimosott ruhákat? A Foldimate megadja a választ: pontosan 980 dollárért már a tiéd lehet egy ilyen. Egyelőre a prototípust mutatták be Las Vegasban, de azt ígérik, hogy még idén piacra dobják.Bemutatta új okosóráját a Michael Kors, ami a Sofie 2.0 nevet kapta. Az új modellben van GPS, így akár futhatunk is a luxusóránkban, van benne NFC, amivel a Google Pay segítségével érintés nélkül fizethetünk és pulzusmérőt is építettek bele. Az ára 350 dollártól kezdődik és valószínűleg 2019 nyarától lesz elérhető.Az idei modell elődje itt látható:A Philips Hue egy rakás világítástechnikai újítással érkezett Las Vegasba. Az egyik például egy akkumulátorral üzemelő szenzor, ami érzékeli, ha mész haza és felkapcsolja azokat a világításokat (kültéri és beltéri), amelyeket előzetesen az okostelefonos alkalmazásukban beállítottál.Nagy áttörést hozhat a mentésben a katasztrófa sújtotta területeken a Hyundai Las Vegasban bemutatott konceptautója, ami robotlábakkal van felszerelve, így könnyebben meg tudja közelíteni az áldozatokat, amikor le kell térni az útról például áradások, földrengések vagy tüzek után.

Forrás: AFP / Robyn Beck

Fülhallgatók

A Samsung szupertévéje

Már nem az Apple AirPodja a "leginnovatívabb" fülhallgató a piacon, az Under Armour például kifejezetten futóknak fejlesztett ki egy vezeték nélküli fülhallgatót. A fülhallgató Bluetooth-tal csatlakozik, vízálló és öt órát kibír az akkumulátora. Az Aftershokz Xtrainerz pedig olyan fejhallgatót mutatott be a CES-en, amit kifejezetten úszáshoz alkottak meg. 4GB belső memóriával rendelkezik és a különlegessége, hogy csontrezgéses, ami azt jelenti, hogy nem kell a fülbe helyezni, hanem a fül előtti csontos részre, így a zene a külső-és középfül elkerülésével egyenesen a belsőfülhöz jutnak a rezgések.Már a 4K-s televíziók is nagyon impresszívek voltak, de a Samsung most egy 98 colos, 8K-s QLED TV-t hozott el a CES-re. A másik nagy törekvés a Samsungnál a televíziók mesterséges intelligenciájának fejlesztése, a Bixby és a beépített okostévé-platform javítása.

Forrás: AFP / David McNew

A legaranyosabb robot

A japán startup, a Groove X hozta el a Las Vegas-i kiállítás legaranyosabb robotját, a Lovot névre hallgató robotot, aminek egyetlen küldetése, hogy boldoggá tegye a tulajdonosát. Hatalmas szemei vannak és puha külső borítást kapott, a tetején pedig kamerát és mikrofont helyeztek el. Minden idők legszeretnivalóbb robotjának borsos ára van, 5520 dollárért lehet megvásárolni.

Forrás: AFP / Robyn Beck

Do-it-yourself otthoni biztonsági rendszer

Okoskapucsengő

A fából készült érintőképernyő

From robots to voice-activated assistants, there's a lot of distracting smart home tech at #ces2019. That might be part of why @mui_labo's calm, minimalist, wooden control panels nabbed an innovation award. pic.twitter.com/YUI8MCbgFD — Kickstarter Invent (@KickstarterDT) January 8, 2019

A Lenovo okosébresztőórája

A hajtogatható telefon

A hajtogatható televízió

Az Arlo egy saját magunknak kiépíthető, sokoldalú biztonsági rendszert mutatott be a CES-en. A szenzorai érzékelik az ajtó és az ablaknyitásokat, a füstöt, a szén-monoxidot, a vízszivárgást és a hőmérsékletváltozásokat.A Netatmo építette meg a biztonsági kapukamerák netovábbját. Az okos, videós kapucsengője egy 160 fokos látószögű full HD-kamerát kapott, az Apple otthoni megoldásaival együttműködik, a Siri segítségével hangvezérelhető, vagy más otthoni kütyükkel összekapcsolható, ennek köszönhetően pedig például felkapcsolja a villanyt, amikor behatolót érzékel.A Kickstarterrel alapított japán cég, a Mui az érintőképernyőket gondolta újra a vékony fába helyezett érintőképernyőkkel. Óra van rajta és hőmérő, üzeneteket lehet rajta olvasni és az otthoni okoseszközökhöz lehet vele kapcsolódni.Azt hihetnénk, hogy az okostelefonokkal és az otthoni asszisztensekkel az ébresztőórák ideje lejárt, de a Lenovo nem így gondolta. Bemutatott a CES-en egy kijelzős ébresztőórát, ami az ébresztés után időjárási és közlekedési információkkal is ellátja a tulajdonosát (mindezt egyébként bármelyik otthoni asszisztens megteszi.)A Royole hozta el az első összehajtható telefont, a FlexPai névre hallgató készüléket. A tesztek alapján a telefon lassú, a kamerája is lassú és nagyon drága, így valószínűleg nem ez lesz a csúcsmodell a kategóriában, de elindíthatja ebbe az irányba a fejlesztéseket.A hajtogatás nagy trend lett az idei CES-en, az LG egy feltekerhető televízióval rukkolt elő. Az LG Signature Series OLED TV R az év második felétől vásárolható meg.

Forrás: AFP / Robyn Beck