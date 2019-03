Ez már nem a jövő: van, ahol már robot interjúztatja a jelölteket

Szakértői vélemények azt mutatják, hogy ez a jövő. Én személy szerint azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nagy segítség lehet abban, hogy a kiválasztás megfelelő legyen

Ma már nem elsősorban a meglévő végzettség a fontos, hanem az, hogy a jelentkezők tényleg rendelkeznek-e az adott pozíció betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. Ha ezt a beszélgetés során a mesterséges intelligencia objektívan el tudja dönteni, az jelentősen megkönnyíti a HR-esek dolgát. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a munkavállaló és a munkaadó között meg kell, hogy legyen a kémia, a kölcsönös szimpátia. Épp ezért véleményem szerint a személyes interjút semmi sem válthatja ki

A személyes benyomások sokat nyomnak a latba egy-egy jelentkező elbírálásakor, nem hiába szerepelnek elvégre is az értékelési szempontok között. A szubjektív elbírálás mindig szükséges a munkaerő felvételekor, erről szólnak részben a személyes interjúk. Azok hiányában tulajdonképpen csak CV-k alapján kerülne minden pozíció betöltésre

Egy állásinterjú mindig stresszes, a jelölt és az interjúztató is a lehető legjobb arcát próbálja mutatni. Gyakran előfordul viszont, hogy az ígéretes jelentkező mégsem felel meg a munkaköri követelményeknek, és akár pár hét vagy hónap múlva a cég ismét keresheti az új embert. A legmegfelelőbb dolgozó megtalálása gyakran hosszú és lassú folyamat. Azonban ez a nem is olyan távoli jövőben megváltozhat. Svédországban ugyanis májusban áll munkába az egyik legnagyobb svéd fejvadász cégnél, anévre hallgató robot, aés a svéd műszaki egyetem, aközös fejlesztése. Egyelőre emberi felügyelettel dolgozik majd, de a cél, hogy a minél előbb megfelelő kifinomultsággal rendelkezzen ahhoz, hogy egyedül is eldönthesse, a jelölt megfelel-e, továbbjuthat-e a pályáztatás következő körébe.- mondta a Portfolio-nak, az. Tengai ugyanis nem társít érzelmeket a pályázókhoz, nem engedi elterelni a beszélgetést, nem tesz fel felesleges kérdéseket. Minden, a toborzók és a vezetők által előre megfogalmazott kérdést azonos módon, ugyanazzal a hanggal és általában ugyanabban a sorrendben teszi fel.- tette hozzá a szakember. Vagyis a mesterséges intelligencia nem képes teljesen kiváltani az emberi munkát, de kiegészítve azt felgyorsíthatja és megkönnyítheti a kiválasztási folyamatot.Szűts Ildikó úgy látja, hogy az első benyomás valóban meghatározó, és a robot alkalmazása olyan állásinterjúkat tud nyújtani a jelentkezőknek, amely minden előítélettől mentes. Viszont ha az illető az eredményei alapján továbbjut, a későbbi munkavégzés szempontjából szükséges a leendő főnökkel vagy a HR vezetővel való találkozás.Hasonlóan vélekedik, ais.- mondta a Portfolio-nak. A szakember szerint a kiválasztás első szakasza, vagyis az adatgyűjtés, az adategyeztetés a kívánalmakkal és kritériumokkal automatizálható. "Ez a rész azonban inkább a monoton, alapból is "gépiesebb" oldala a folyamatnak, ami éppen jellegéből kifolyólag is programozható le könnyebben, adható át egy kódnak" - jegyezte meg, hozzátéve, a program alapú előszűrést akár még a videóinterjú is felválthatja, azonban ezt is már valaki részben szubjektív benyomások alapján fogja kiértékelni, tehát a személyes aspektusa a kiválasztásnak lényegében nem esik ki. Épp ezért úgy gondolja, az emberi faktor fontosságából kifolyólag a teljes kiválasztási folyamat nem megoldható csak gépi intelligenciával.

Így néz ki Tengai. Forrás:Furhat Robotics

Ebből a szempontból a most a munkaerőpiacra kikerülő Y és Z generáció tagjai előnyösebb helyzetben vannak, hiszen ők egy olyan korba születettek, ahol a digitalizáció teljesen az élet része. Viszont a személyes interjúk során azt tapasztalom, hogy a kommunikációs készségek, képességek terén az X generáció tagjai jobban teljesítenek

A robotoknak is lehet előítéleteik?

Az interjúztató robotot valós probléma hívta életre. Noha Svédországban alacsony a munkanélküliség, mindössze 4 százalék, de a külföldiek esetén magasabb, 15 százalék. A TNG által készített felmérés szerint a svédországi álláskeresők 73 százalékát érte már hátrányos megkülönböztetés a munkakeresés során etnikai hovatartozásuk, koruk, nemük, szexuális beállítottságuk, megjelenésük, súlyuk vagy fogyatékosságuk miatt. Tengai viszont elvileg mindezzel nem foglalkozik, kizárólag a jelöltek válaszai alapján dönt. Felmerül ugyanakkor, hogy mivel a robotot emberek programozzák és tanítják, így az előítéleteket is megtanulhatja. A Furhat Robotics szerint azonban ez kizárható: a mesterséges intelligencia ugyanis több toborzótól tanul, nem sajátítja el egyetlen HR szakember sajátos viselkedését.

Amit Vera egy munkanap alatt tud elvégezni, az egy HR-szakember számára nagyjából két hétbe telne

Több olyan cég is van már, Magyarországon is, amely a hagyományos önéletrajzok mellett videós önéletrajzokat is kér a jelentkezőktől, vagy a felvételihez szükséges teszteket online kell elvégezni.- mondta Szűts Ildikó, hozzátéve, nagyon fontosak az olyan kompetenciák, mint a kreativitás, a motiváció vagy az önálló tanulás képessége, mert az idősebb korosztálynak is alkalmazkodnia kell a mai kor vívmányaihoz. Verát, a robotot 2016-ban egy szentpétervári startup, a Stafory alkotta meg. Vera állítólag az emberi munkaerőnél 10-szer gyorsabban találja meg a megfelelő munkavállalót egy adott pozícióra. Olyan cégeknek segített eddig, mint az IKEA, a PepsiCo, az Auchan, a L'Oréal vagy a Raiffeisen Bank.Vera nagy előnye, hogy nincs szüksége pihenőre, nem megy ebédelni, nem alszik, és hétvégén is dolgozik. Ha egy cég megbízza, hogy keresse meg számukra az ideális munkaerőt, kap egy a pozícióval kapcsolatos részletes leírást, a munka betöltéséhez szükséges kompetenciák listáját és kérdéseket, amiket a jelöltnek fel kell tennie. Vera folyamatosan figyeli a különböző álláskereső portálokra feltöltött önéletrajzokat, kiszűrve a duplikációkat, így a versenytársaknál jóval gyorsabban akad rá egy-egy ígéretes jelöltre, és azonnal fel is veszi vele a kapcsolatot. Vera először felhívja az illetőt, felteszi a kérdéseket, és ha a válaszok alapján a jelölt megfelel, akkor levezényli az online virtuális interjút is. A végső döntést viszont a HR-vezetők hozzák meg.- mondta a CNBC-nek Alexander Uraksin, Vera egyik kitalálója, aki szerint a robot arra nem alkalmas, hogy a HR-esek minden munkáját elvégezze, de a lehetséges jelöltek felkutatásában sokat segíthet: naponta átlagosan 50 ezer interjút tud lebonyolítani a Stafory kliensei számára.Bizonyos munkakörök esetén azonban Vera rosszabbul teljesít, mint az emberek. Vezetői munkakörökre nehezebben talál ideális jelölteket, hiszen ez esetben a technikai, az ún. kemény készségek (hard skills) mellett nagy szükség van az ún. puha készségekre (soft skills). Ezek olyan képességeket jelentenek, mint a komplex problémamegoldó készség, a kritikus gondolkodás, a kreativitása csapatmunka, az emocionális intelligencia, a döntéshozó képesség, amit azonban nehezen tud felmérni és tesztelni a robot, amelyet egyébként folyamatosan fejlesztenek. Jelenleg a mérnökök azon dolgoznak, hogy az interjú közben képes legyen felismerni érzelmeket, a stresszt vagy a szarkazmust például, és reagálni is tudjon ezekre.