Ezért a hazai részvényért rajonganak leginkább a hazai alapkezelők

A nyár vége is izgalmakat hozott a magyar tőzsdén, a BUX augusztus elején látott felpattanási kísérlete kifulladt, majd a hazai részvényindex nagyot esett, bár a hónap utolsó két kereskedési napján a magyar tőzsde ismét emelkedéssel próbálkozott meg, a BUX összességében 2,4 százalékos eséssel zárta az augusztust.

Ebben a hónapban a felmérésünkben résztvevő alapkezelők 91 százaléka számította arra, hogy a BUX 3 hónapos időtávon a mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat, míg az alapkezelők 9 százaléka tartott elképzelhetőnek 3 hónapos időtávon nagyobb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy az alapkezelők közül rövid távon senki sem számított nagyobb esésre. 12 hónapos időtávon a felmérésünkben résztvevő alapkezelők 40 százaléka számít arra, hogy a hazai részvényindex a mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd, míg a profi befektetők 40 százaléka 12 hónapos időtávon nagyobb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést is elképzelhetőnek tart. Egy kisebbség azonban pesszimista, miután az alapkezelők 20 százaléka 5 és 15 százalék közötti esést várt 12 hónapos időtávon.

Az alapkezelői válaszokból képzett 3 hónapos mutatónál a pesszimizmus csökkenése látható, mivel a felmérésünkben résztvevő alapkezelők közül a korábbi hónap 70 százalékával szemben ebben a hónapban 91 százalékuk számított mérsékelt, mínusz 5 és plusz 5 százalék közötti elmozdulásra a BUX esetében, míg nagyobb esést rövid távon ebben a hónapban egy alapkezelő sem várt. Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy a korábbi hónapban egy alapkezelő sem várt nagyobb emelkedést a magyar tőzsdén 3 hónapos időtávon, míg ebben a hónapban a profi befektetők 9 százaléka nagyobb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést is elképzelhetőnek tartott. Az alapkezelői válaszokból képzett 12 hónapos mutató esetében a pesszimizmus csökkenése volt megfigyelhető, miután az előző hónap 30 százalékával szemben az általunk megkérdezett alapkezelők 40 százaléka számított arra ebben a hónapban, hogy a BUX mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd, míg a nagyobb, 5 és 15 százalék közötti esést várók aránya 30 százalékról 20 százalékra csökkent. A nagyobb, 5 és 15 azázalékos emelkedést váró alapkezelők aránya pedig a korábbi hónap 30 százalékos értékéről 40 százalékra nőtt.

A hazai blue chipek közül az OTP részvényei ebben a hónapban 7 említést kaptak a felmérésünkben résztvevő alapkezelőktől, az OTP népszerűsége aligha lehet véletlen, miután a bankcsoport könyveiben egymás után jelennek meg az elmúlt hónapokban megvásárolt régiós pénzintézetek számai, legutóbb például a bolgár Expressbank és az albán SocGen számai is, de organikusan is szépen nő az OTP, ennek tudható be, hogy az idei második negyedévben rekordprofitot, 105 milliárd forintot ért el a bank. A blue chipek közül a Mol részvényei 3 említést kaptak, míg a Magyar Telekom és a Richter papírjait egyaránt 2-2 alapkezelő jelölte meg kedvenc részvényeként ebben a hónapban.A midcapek esetében az ANY Biztonsági Nyomda részvényeit ebben a hónapban 4 alapkezelő jelölte meg kedvenc részvényeként, míg az Alteo és a Waberer's papírjai egyaránt 3-3 említést kaptak. A CIG Pannónia és a Graphisoft Park részvényeit pedig 2-2 alapkezelő jelölte meg kedvenceként.

A felmérésünkben résztvevő alapkezelők közül ebben a hónapban hárman emelték a Richtert, mint a legkevésbé kedvelt részvényt, a hazai nagypapírok közül a Mol egy említést kapott, míg az OTP és a Magyar Telekom nem kapott említést ebben a hónapban. A 4iG és az Opus részvényeit ebben a hónapban 3 alapkezelő emelte ki, mint legkevésbé kedvelt részvényt.