Nem sok izgalmat hozott a hónap utolsó kereskedés napja Amerikában, a vezető részvényindexek a csütörtöki záróértékeik közvetlen közelében fejezték be a pénteki kereskedést. A Dow Jones értéke nem változott, míg az S&P 500 értéke 0,1 százalékot, a Nasdaq értéke pedig 0,4 százalékot csökkent.

A BIF a hét utolsó napján tette közzé legfrissebb számait, a társaság árbevétele hatalmasat nőtt az első félévben, a működési eredmény és az adózott eredmény is kétszámjegyű ütemben bővült, mindemellett érdemes megemlíteni, hogy a társaság adósságállománya is nagyot emelkedett. A BIF-nél a második félévben is folytatódnak az ingatlanfejlesztések, míg a társaság keresi majd a stratégiájába illeszkedő akvizíciós lehetőségeket.

