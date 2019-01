Februártól AutoWallis néven folytatja az Altera

Utolsó fázisához érkezik a korábbi nevén Altera Nyrt. átalakulása, miután a társaság december 17-én elhatározott névváltása és részvényfelaprózása a cégbírósági és egyéb hivatalos eljárásokat követően megtörténik a Budapesti Értéktőzsdén is. A tőzsde autós cégének részvényei így február első napjától AutoWallis Nyrt. néven lesznek elérhetőek a befektetők számára, egyúttal a részvények tőzsdei kereskedésben használt tickerkódja AutoWallisra módosul. Fontos változás az is, hogy ugyanezen a napon már az új, 12,5 forintos névértékű részvényekkel lehet majd a tőzsdén kereskedni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 100 forint névértékű papírok helyett a tulajdonosok minden egyes részvényükért nyolc új névértékű részvényt kapnak. A részvények névértékének és darabszámának módosítása a társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az össznévérték változatlan marad.Következő lépésként, február 7-től lehet majd kereskedni az AutoWallis tavaly elhatározott, 15,8 milliárd forint összegű tőkeemelésből származó új részvényeivel, melyeket azzal összefüggésben bocsátott ki a társaság, hogy a Wallis Csoport az AutoWallisba apportálta négytagú gépjármű-kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportját.Székely Gábor, az AutoWallis Nyrt. befektetési igazgatója elmondta, hogy a fenti lépések eredményeként a BÉT hetedik legnagyobb árbevételű vállalatának tőzsdei átalakulása a végéhez ér. A tőzsdei paletta egy új nagyvállalattal gazdagodik, és a magyar gazdaság egyik húzóágazata, az autóipar is megjelenik a parketten, miután a BÉT Standard kategóriájában jegyzett társaság tulajdonába került a Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportja. A Csoport tagjai a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző, melyek együttes, nem konszolidált magyar számviteli törvény szerinti árbevétele 2017-ben meghaladta a 66 milliárd forintot. A tagvállalatok Magyarországon és a közép-, valamint délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak. A Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong és a Sixt rent-a-car.