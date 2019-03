Szárnyal a 4iG 2019.03.25 10:53

Szárnyal a 4iG hétfőn, miután a 4iG bejelentette, hogy miután a megnyerte a nyílt közbeszerzési eljárást, a 4iG és a Sauviter Zrt. közösen fejleszti és működteti majd a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit (ND) Zrt. dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai rendszerét. A hírt kedvezően fogadták a befektetők, a társaság részvényeinek árfolyama 7,8 százalékkal kerültek ma feljebb. A 4iG részvényeinek a forgalma is jelentős, miután az OTP-t is megelőzve a 4iG a legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén, a 4iG 815 millió forintos mai forgalma 82 százalékkal magasabb a részvény idei, átlagos forgalmánál.

A hétfői bejelentést megelőzően több fontos bejelentésre is sor került, miután a 4iG vezérigazgatója március 18-tól Jászai Gellért lett, aki a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Konzumnál és Opusnál is fontos pozíciókat tölt be. A társaság részvényei mindemellett március 18-tól bekerültek a BUX indexbe.