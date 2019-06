Kínai források szerint a kínai elnök több előfeltételt is szabna az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodáshoz, többek között a Huawei elleni szankciók feloldását is. Larry Kudlow az amerikai elnök gazdasági tanácsadója a Fox Newsnak arról beszélt, hogy Donald Trump semmilyen előfeltételbe nem egyezett bele a kínai elnökkel történő találkozója előtt, és Kudlow szerint az amerikai elnök a találkozó kimenetétől függően kész a kínai termékeket sújtó új vámok kivetésére.

A sikeres banki stressztesztek eredménye után emelkedik a Deutsche Bank 2019.06.28 09:48

Mind a 18 megvizsgált amerikai nagybank, még a Deutsche Bank tengerentúli érdekeltsége is átment a Fed idei stressztesztjének második körén, ahogy a stresszteszt első köréből múlt héten már kiderült, erősek és ellenállók az amerikai bankok egy esetleges újabb válsággal szemben, és jelentős tőkepufferekkel rendelkeznek. A második körös, kvalitatívabb jellegű vizsgálatnak néhány európai bank, köztük is elsősorban a Deutsche Bank szempontjából lehetett jelentősége, de a legnagyobb német bank is átment a vizsgálaton. A banki stressztesztek eredményének közzététele után a Deutsche Bank árfolyama 4,2 százalékkal került feljebb ma délelőtt, mindemellett a Commerzbank is erősödik, utóbbi árfolyama 1,7 százalékot emelkedett.