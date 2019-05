Emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 609 pontos plusz mellett 1,5 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 1,8 százalékos emelkedés után 12 200 forinton zárt, a Mol 1,8 százalékos erősödést követően 3 208 forinton fejezte be a szerdai kereskedést, míg a blue chipek közül a Richter teljesített a legjobban, a gyógyszergyártó papírjai 1,9 százalékos erősödés után 1,9 százalékos emelkedéssel búcsúztatták a hét harmadik napját. A negatív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég részvényei 0,9 százalékos esés után 420 forinton zártak.

A tengerentúli tőzsdék emelkedéssel zárták a keddi kereskedést, miután a kereskedelmi tárca 90 napra felfüggesztette a Huawei ellen hozott korlátozó intézkedések hatályba lépését, amit a piaci kommentárok szerint kedvezően fogadták a befektetők. A kereskedelmi háborús feszültség azonban továbbra is árnyékot vet a részvénypiacokra, a tengerentúli tőzsdék eséssel vágtak neki a szerdai kereskedésnek. A Qualcomm árfolyama 9,9 százalékkal került ma lejjebb, miután egy amerikai bíróság kedden versenykorlátozó intézkedések alkalmazása miatt elmarasztalta a céget. A Lowe árfolyama 11,4 százalékot esett ma, miután a cég a vártnál gyengébb első negyedéves eredménye mellett visszavágta az idei üzleti évre vonatkozó profitvárakozásait. A tengerentúli piacnyitástól távolodva az amerikai részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak az S&P500 és a Dow egyaránt 0,2 százalékkal került ma lejjebb.

Ma publikálta 2024-ig szóló stratégiáját és 2029-es jövőképét az AutoWallis , a társaság 2024-ig organikus növekedéssel az EBITDA négyszereződésével, árbevételének duplázódásával számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt, melyből osztalék kifizetését is tervezi a cég. Az AutoWallis árfolyama az elmúlt napokban nagyot emelkedett, így feltehetően a társaság mai bejelentése után a befektetők egy része profitot realizálhatott, az AutoWallis árfolyama 4,2 százalékkal került ma lejjebb.

Szerdán tette közzé 2024-ig szóló stratégiáját és 2029-es jövőképét az AutoWallis, melynek új részvényeit februárban vezették be a tőzsdére. A társaság robosztus növekedést tervez a következő tíz évben, célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. Az AutoWallis 2024-ig organikus növekedéssel az EBITDA négyszereződésével, árbevételének duplázódásával számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt, melyből osztalék kifizetését is tervezi a cég. Az AutoWallis árfolyama a keddi, közel 10 százalékos emelkedés után 2,1 százalékos pluszba lendült ma reggel, a lendület ezt követően alábbhagyott és az AutoWallis részvényei előző napi záróértékükön stagnálnak.