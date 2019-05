Túlzás nélkül mondhatjuk, a piacot teljesen váratlanul érte a Fiat Chrysler bejelentése, amely szerint egyesülési ajánlatot tettek a Renault-nak. A korábbi híradások ugyanis még arról szóltak, hogy a franciák először újraindítják az egyesülést célzó tárgyalásokat a Nissannal, majd csak ezt követően veszik fontolóra, hogy felvásárlási ajánlatot tesznek az FCA-nak. A hirtelen jött közeledés hátterében több tényező is állhat: a Fiat Chrysler motivációja világos, végre szeretnének egy olyan partnerrel együttműködni, amelynek segítségével sikeresen végighaladhatnak a jövő járműgyártásához vezető úton és amelynek köszönhetően képesek lehetnek megfelelni az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak. A Renault menedzsmentje pedig vélhetően ezzel a húzással akarhatja erősíteni tárgyalási pozícióját a Nissannal szemben. Az összeolvadásnak köszönhetően ráadásul jelentős költségeket is megtakaríthatnának több területen, amely jótékonyan hathatna a közös cég profitabilitására egy különösen nehéz időszakban. Az egyesülés ugyanakkor még nincs kőbe vésve, több buktatója is lehet a tranzakciónak.

