Az Est Media nemrég közgyűlést tartott, amelyen két új igazgatósági tagot is választottak, bekerült az Est Media igazgatóságába Papp István, aki korábban a Ciscónál, a T-Systemsnél és a Microsoftnál töltött be vezető pozíciót. A csúcsmenedzser a társasághoz való érkezése után a befektetők egy része valószínűsíthetően elképzelhetőnek tartotta, hogy a céget távközlési tartalommal töltik meg, bár Papp István az Est Media közgyűlése után a Portfolionak adott interjújában nagyon kevés új részletet osztott meg a társaság terveivel kapcsolatban.

Az elmúlt hetekben nagyot esett az Est Media árfolyama, a részvény a múlt héten a kritikus, a 81 forintos szint közelében található támasz alá került, ami az elmúlt hónapok folyamán háromszor is sikerrel állta útját a további esésnek. Pénteken azonban fordulat következett, az Est Media árfolyama felpattant, a részvény napi limittel emelkedett jelentős forgalom mellett, az emelkedés ma délelőtt is folytatódott, az árfolyam 13,8 százalékkal került feljebb. Az Est Media árfolyama 83,1 millió forintos forgalom mellett emelkedik ma, az Est Media ezzel a harmadik legforgalmasabb részvény hétfő délelőtt a magyar tőzsdén az OTP és a Richter után. Az Est Media 83,1 millió forintos forgalma 3,9 százalékkal alacsonyabb a társaság idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Az Infineon bejelentette, hogy megvásárolja a Cypress Semiconductort, a német cég a tranzakcióban részvényenként 23,85 dollárt fizet a félvezetőgyáróért, ami 46 százalékos prémiumot jelent a Cypress részvényeinek elmúlt harminc napos átlagárához képest. Az Infineon a felvásárlástól 2022-ig évente 180 millió eurós költség-szinergiákat célzott meg, míg a cég hosszú távon több mint 1,5 milliárd eurós bevétel-szinergiákat remél. A Reuters beszámolója szerint a német chipgyártó felügyelőbizottsága és a Cypress igazgatótanácsa már beleegyezett az akvizícióba, ami várhatóan 2019 végén vagy 2020 elején zárulhat majd le. A bejelentést követően 6,5 százalékos mínuszban is járt az Infineon árfolyama, majd a délelőtt második felében a német chipgyártó a korábbi esés egy részét ledolgozta, az Infineon árfolyama 5,2 százalékkal került lejjebb.

A továbbra is borús hangulatban az irányadó európai részvényindexek eséssel indították a hét első napját, a hétfői piacnyitástól távolodva a kontinens börzéi tovább csúsznak lefelé, a CAC40 0,7 százalékos esése mellett a milánói börze 1 százalékot esett, míg a DAX 0,7 százalékkal került lejjebb.

Eséssel vágtak neki a hét utolsó napjának a tengerentúli tőzsdék, miután az amerikai elnök minden mexikói importtermékre fokozatosan emelkedő vámot jelentett be a következő hónapokra, ami szakértők szerint hirtelen lassulást válthat ki az amerikai gazdaságban és akár recesszióhoz is vezethet Mexikóban. A kereskedelmi háborús aggodalmak fokozódása miatt a pénteki kereskedés második felében sem javult a hangulat, az amerikai részvényindexek eséssel zárták a hét utolsó napját, a Dow 1,4 százalékkal került lejjebb, az S&P500 pedig 1,3 százalékot esett.

Folytatják a gyengülést az olajárak hétfő reggel; a befektetők továbbra is a kereskedelmi háború keresletcsökkentő hatásai miatt aggódnak. Az árfolyamok pénteken is jókora eséssel fejezték be a napot, így a májusi teljesítményük az elmúlt fél évben a legrosszabbnak számít.

