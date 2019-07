Felpattant az OTP, és a Mol ismét kulcsszintek közelében jár

OTP

Az áprilisi történelmi csúcs elérése után lefordult az árfolyam és nagyobb lejtmenet következett, majd május végén úgy tűnt, az esésnek vége és az OTP ralija tovább folytatódhat, a június elején látott felpattanás után az árfolyam azonban ismét lefordult. Az elmúlt hetek folyamán az OTP esése begyorsult, és az árfolyam fontos szinteket tört le, a tavaly októberi rali kezdőpontjára és az áprilisi történelmi maximumra húzott Fibonacci kiterjesztés alapján az árfolyam az 50 százalékos Fibonacci szint alá került, majd az OTP a 200 napos mozgóátlagot is letörte, és a bankpapír rövid távon túladott tartományba érkezett meg.A múlt héten fordulat következett, és az OTP felpattant, az árfolyam a 11 623 forintnál található 200 napos mozgóátlag visszafoglalása után a 11 641 forintos, 50 százalékos Fibonacci szintet is áttörte, majd a 11 875 - 11 970 forint közötti ellenállási zónából felfelé kitörve az OTP a 12 028 forint közelében található 38,2 százalékos Fibonacci szintet is sikerrel küzdötte le. Amennyiben az emelkedés folytatódik, a következő ellenállási zónát a csökkenő csatorna felső trendvonala és az 50 napos mozgóátlag által közrefogott tartomány jelenti, 12 157 és 12 160 forint között. A jelenlegi szintekről lefelé mozdulva el, az első támaszt 12 028 forint közelében található 38,2 százalékos Fibonacci szint jelenthetné.

Mol

Az olajcég részvényei tavaly május óta egy emelkedő csatornában haladtak felfelé, május elején az árfolyam lefelé tört ki a trendcsatornából, majd a részvény ezután a 3 220 forintos szintet is letörte. Az árfolyam ezután a 200-napos mozgóátlag közeléből tudott fordulni, és május végén a 3 220 forintos szint visszafoglalása után folytatódott az emelkedés. Ezután azonban elfogyott a lendület és a Mol ismét lefelé csorgott, majd az osztalékszelvény levágása után az árfolyam a 3220 forintos szint és a 200 napos mozgóátlag alá került. A papír ezt követően a 3060 forintos szint közelébe esett, majd a Mol innen pattant fel, azonban az emelkedés kifulladt a 200 napos mozgóátlag közelében.A 200 napos mozgóátlagról lefordulva újabb esés következett, a Mol pedig pénteken pont a 3060 forintos támaszszinten zárt, amelynek letörésével jelentős tér nyílhat meg a további csökkenés előtt. Amennyiben sikerülne a 3060 forintos szint felett maradnia, felfelé a 3155 forintnál található 20 napos mozgóátlag felett a 200 napos mozgóátlag jelentheti majd a következő megállót, 3 162 forintnál.

Richter

A gyógyszergyártó papírjai az elmúlt hetekben ismét emelkedéssel próbálkoztak meg, amennyiben az árfolyam sikerrel küzdené le az 50 napos mozgóátlagot 5 269 forintnál, az erősödés folytatódhat. Ebben az esetben a következő megállót a 200 napos mozgóátlag jelentheti majd, 5 404 forintnál. Lefelé pedig az első támaszt a 20 napos mozgóátlag jelenti, 5 175 forintnál.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama az elmúlt hetek folyamán egyre magasabb mélypontokat hagyott a grafikonon, amennyiben a részvény további emelkedéssel próbálkozik meg, a 425-430 forintos tartományból felfelé kitörve kezdődhetne meg az osztalékszelvény vágása után hagyott rés visszatöltése. A jelenlegi szintekről lefelé mozdulva el a következő meghatározó támaszt a májusi lokális minimum jelenti majd, 406 forintnál.