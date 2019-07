A múlt héten az OTP esése begyorsult, a tavaly októberi rali kezdőpontjára és az áprilisi történelmi maximumra húzott Fibonacci kiterjesztés alapján az árfolyam múlt kedden az 50 százalékos Fibonacci szint alá került, majd az OTP a 200 napos mozgóátlagot is letörte. Azonban az RSI indikátor túladott tartományba érkezett meg, ami előrevetítette egy esetleges felpattanás lehetőségét. A G20-as csúcsot követő kedvező részvénypiaci hangulatban az OTP is emelkedéssel vágott neki a napnak, a túladott tartományban járó bankpapír felpattant, az OTP 2 százalékkal került ma feljebb. Ellenállást a 11 590 forintnál található 200 napos mozgóátlag, és a 11 627 forint közelében található, 50 százalékos Fibonacci szint jelent majd a későbbiek folyamán.

Emelkedik az Opus árfolyama 2019.07.01 10:12

Sikeresen lezajlott a Konzum és az Opus összeolvadása, a társaságok igazgatósága a Konzum és az Opus részvények átváltását 2:1 arányban határozta meg. Ennek értelmében a Konzum befektetői 2 darab részvényért 1 darab Opus-részvényt kaptak, amennyiben a Konzum beolvadását követően részt kívántak venni az új részvénytársaságban. A jogutód társaság részvényei tervezetten július 1-től, vagyis mától foroghatnak a Budapesti Értéktőzsdén.

A Budapesti Értéktőzsde korábban az Opus és a Konzum összeolvadásából származó részvények tőzsdei bevezetésével kapcsolatban arról adott ki tájékoztatást, hogy a BÉT az Opus 165 261 574 darab, egyenként 25 forint névértékű törzsrészvényeit 2019. július 1. napjával a tőzsdei kereskedésbe bevezeti, ezt követően az Opus tőzsdére bevezetett értékpapírjainak mennyisége 536 384 476 darabról 701 646 050 darabra változott.

Az összeolvadásnak köszönhetően hatalmasra nő az új Opus, a Budapesti Értéktőzsde egyik meghatározó vállalatává válik. Az új Opusnak a magyar gazdaság stratégiailag legfontosabb ágazataiban lesznek jelentős befektetései. Természetesen a menedzsment korábban adott előrejelzést a 2019/2020-ra várható árbevételre és profitra is, eszerint 795 millió euró (durván 255 milliárd forint) bevételre és 142 millió euró (durván 45 milliárd forint) EBITDA-ra számítanak.

A korábbi tervek szerint most, hogy lezárult az összeolvadás folyamata, újabb külföldi befektetőknek mutathatják be a vállalatcsoportot. Ezt követően pedig várhatóan ősszel kilép az új Opus a nemzetközi befektetői piacra, vagyis az első tranzakcióra már az idei második félévben sor kerülhet. Az ebből befolyó friss pénzeknek köszönhetően pedig folytatódhat a növekedési sztori az új Opusnál, a menedzsment ugyanis korábban úgy nyilatkozott, hogy amíg az összeolvadási folyamat le nem zajlik, nincs értelme nagyobb felvásárlásoknak. Elárulták azt is, folyamatosan keresik az akvizíciós lehetőségeket, de annak hatására, hogy kizárólag nagy horderejű üzleteket akarnak megvalósítani, sokkal hosszabb tárgyalási folyamatokat kell végigcsinálniuk. Az Opus emelkedéssel vágott neki a hétfői kereskedésnek, a társaság részvényárfolyama 3,7 százalékkal került ma feljebb.