Emelkednek az amerikai tőzsdék 2019.08.26 15:38 A tengerentúli tőzsdék jelentős pénteki esése és az ázsiai börzék hétfői lejtmenete után javult a részvénypiacok hangulata, miután Donald Trump határozottan enyhébb hangvételű kommentárját jól fogadták a befektetők, miután az amerikai elnök a most zajló G7-es csúcstalálkozón elmondta, hogy az éjjel kétszer is felhívták az amerikai kereskedelmi tárgyalókat a kínaiak, hogy szeretnének újra tárgyalóasztalhoz ülni a vitás kérdésekkel kapcsolatban. A kínai miniszterelnök-helyettes, Liu He pedig hétfőn arról beszélt, hogy Kína nem kívánja fokozni a feszültséget és Kína reményei szerint ''nyugodt'' tárgyalások útján rendezhető lenne az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi konfliktus. A tengerentúli piacnyitás után felpattantak az amerikai részvénypiacok, a Nasdaq 1,1 százalékos erősödése mellett az S&P500 1 százalékot emelkedett, míg a Dow 1,1 százalékkal került feljebb.

Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek 2019.08.26 14:58 Felfelé kapaszkodnak az irányadó európai részvényindexek hétfő délután, míg a régiós tőzsdék felemásan teljesítenek, a lengyel WIG 0,6 százalékos esése mellett a prágai tőzsde 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 0,2 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde a délelőtt folyamán látott esés egy részét sikeresen ledolgozta a tengerentúli piacnyitás felé közeledve, a BUX 2,3 milliárd forintos forgalom és 89 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek közül egyedül a Mol képes emelkedni. A BUX komponensei közül az Opus, a CIG Pannónia és a Waberer's részvényei teljesítenek a leggyengébben.

Emelkedéssel próbálkoznak az európai tőzsdék 2019.08.26 11:41 Meglehetősen mozgalmas nap után hatalmas eséssel zárták a hét utolsó napját a tengerentúli részvényindexek, miután Kína bejelentette, hogy 5078 amerikai importtermék kapcsán 5-10 százalékra emeli a vám mértékét, amely lépések szeptember 1-től, illetve december 15-től lesznek hatályosak és összesen 75 milliárd dollárnyi amerikai importterméket érintenek. Donald Trump mindemellett csalódottan fogadta a Fed elnök Jackson Hole-i nyilatkozatát, aminek az elnök a Twitteren hangot is adott, míg Trump a kínai lépésre reagálva újabb válaszcsapásokat helyezett kilátásba. A Dow 2,4 százalékos esése mellett az S&P500 2,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 3 százalékot zuhant. Donald Trump pénteken a devizapiacok zárását követően a Twitteren jelentette be, hogy a Kínával való "nem fair kereskedelmi kapcsolatukra" intézkedésekkel reagál. A közvetlen kiváltó ok a pénteki kínai bejelentés volt, ami szerint 75 milliárd dollárnyi amerikai exportra vetnek ki magasabb vámot. Trump a lépést politikailag motiváltnak nevezte, és bejelentette, hogy október 1-től az eddigi 250 milliárd dollár értékű, Kínából érkező termékek vámterhét 25 százalékról 30 százalékra növeli. Ezen felül további 300 milliárd dollár értékű Kínából érkező termék vámját megemeli. Ez volt az a termékkör, amit még korlátozások nélkül exportálhatott Kína az amerikai piacokra, de szeptember 1-től egy korábbi bejelentés alapján már 10 százalékos vámmal sújtották volna. A pénteki döntés értelmében a teher magasabb, 15 százalékos lesz. Az amerikai részvénypiacok pénteki esése után Ázsiában is lejjebb kerültek a tőzsdék hétfőn, a Nikkei 2,2 százalékos esése mellett a hongkongi börze 1,9 százalékot esett, míg a sanghaji részvényindex 1,2 százalékkal került lejjebb. Ázsia más részein is negatív hangulatban telt a kereskedés, a dél-koreai Kospi 1,5 százalékos esése mellett a szingapúri tőzsde 1,4 százalékkal került lejjebb. Európa-szerte mérsékelt mínuszban indult a hétfői kereskedés, majd a kontinens irányadó részvényindexei a korábbi eséseket ledolgozták, miután a kínai miniszterelnök-helyettes, Liu He hétfőn arról beszélt, hogy Kína nem kívánja fokozni a feszültséget és Kína reményei szerint ''nyugodt'' tárgyalások útján rendezhető lenne az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi konfliktus. A hangulatot ezúttal Donald Trump kommentárja is javíthatta, miután az amerikai elnök arról beszélt a jelenleg is zajló G7-es csúcson, hogy az éjjel kétszer is felhívták az amerikai kereskedelmi tárgyalókat a kínaiak, hogy szeretnének újra tárgyalni a vitás kérdésekből. A CAC40 0,5 százalékos erősödése mellett a DAX 0,2 százalékos pluszban jár, míg a milánói börze 0,4 százalékot emelkedett.

Nagyot esett a CIG Pannónia árfolyama 2019.08.26 09:36 Csütörtökön tette közzé második negyedéves gyorsjelentését a CIG Pannónia, amelyet a Concorde hétfői elemzésében értékelt. Belátható időn belül nem sikerül érdemi szinergiát kiaknáznia a CIG Pannóniának a Konzummal (Opusszal), mint ahogy másik jelentősebb akvizíció sem várható, ráadásul a nem élet üzletágban is jelentős veszteségeket könyvelt el a biztosító. Mindezek miatt a Concorde elemzője 496 forintról 315 forintra vágta vissza a CIG Pannónia 12-havi célárát, míg az ajánlást a korábbi felhalmozásról semlegesre módosította. A Concorde új célára 1,6 százalékkal alacsonyabb a CIG Pannónia pénteki záróárfolyamával összehasonlítva. A CIG Pannónia 3,9 százalékot esett hétfőn délelőtt, míg a társaság részvényárfolyama idén 25,1 százalékkal került lejjebb.

Lejjebb került a BUX, esik az OTP 2019.08.26 09:26 A hétfői piacnyitástól távolodva tovább esik a magyar tőzsde, a BUX 287 pontos mínusz mellett 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek immár kivétel nélkül esnek. A Mol 0,2 százalékos esése mellett a Richter 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom 0,9 százalékot esett. Az OTP 0,9 százalékkal került lejjebb ma reggel.

Belátható időn belül nem sikerül érdemi szinergiát kiaknáznia a CIG Pannóniának a Konzummal (Opusszal), mint ahogy másik jelentősebb akvizíció sem várható, ráadásul a nem élet üzletágban is jelentős veszteségeket könyvelt el a biztosító. Mindezek miatt a Concorde elemzője visszavágta a biztosító célárfolyamát és a korábbi felhalmozásról semlegesre javasolja a CIG Pannónia részvények tartását.

Kína folytatná a kereskedelmi egyeztetéseket 2019.08.26 09:08 A tengerentúli tőzsdék pénteki zuhanása és az ázsiai részvényindexek hétfői lejtmenete után úgy tűnt, hogy az európai tőzsdék is eséssel indulhat a hétfői kereskedés, a határidős DAX index 80 pontos mínuszban járt ma reggel, majd ezt követően a határidős a korábbi mínuszok nagy részét le tudta dolgozni, miután úgy tűnt, hogy Kína hajlandónak mutatkozhat a kereskedelmi a tárgyalások folytatására.

Eséssel indult a hétfői kereskedés a magyar tőzsdén 2019.08.26 09:03 Eséssel indul a hét első napja a magyar tőzsdén, a BUX 145 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. A Magyar Telekom stagnál, a Mol 0,1 százalékkal került lejjebb, míg az OTP és a Richter árfolyama egyaránt 0,6 százalékkal került lejjebb a hétfői piacnyitás után.

Beszakadtak a tőzsdék Trump Tweetjei után 2019.08.26 08:34 Mi történt pénteken a tőzsdéken? Hatalmasat estek pénteken a tengerentúli tőzsdék, miután az USA és Kína kereskedelmi háborúja tovább fokozódott. Pénteken Kína bejelentette, hogy 5078 amerikai importtermék kapcsán 5-10 százalékra emeli a vám mértékét, amely lépések szeptember 1-től, illetve december 15-től lesznek hatályosak és összesen 75 milliárd dollárnyi amerikai importterméket érintenek. Jerome Powell Fed-elnök beszéde nagy csalódást okozott az amerikai elnöknek, aki ennek a Twitteren hangot is adott, mindemellett Donald Trump a kínai lépésre reagálva újabb válaszcsapásokat helyezett kilátásba. A Dow végül 623 pontos esés mellett 2,4 százalékkal került lejjebb, az S&P500 2,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 3 százalékos eséssel fejezte be a hét utolsó napját. Donald Trump pénteken devizapiacok zárását követően a Twitteren jelentette be, hogy a Kínával való "nem fair kereskedelmi kapcsolatukra" intézkedésekkel reagál. A közvetlen kiváltó ok a pénteki kínai bejelentés volt, ami szerint 75 milliárd dollárnyi amerikai exportra vetnek ki magasabb vámot. Trump a lépést politikailag motiváltnak nevezte, és bejelentette, hogy október 1-től az eddigi 250 milliárd dollár értékű, Kínából érkező termékek vámterhét 25 százalékról 30 százalékra növeli. Ezen felül további 300 milliárd dollár értékű Kínából érkező termék vámját megemeli. Ez volt az a termékkör, amit még korlátozások nélkül exportálhatott Kína az amerikai piacokra, de szeptember 1-től egy korábbi bejelentés alapján már 10 százalékos vámmal sújtották volna. A pénteki döntés értelmében a teher magasabb, 15 százalékos lesz. Emelkedéssel zárta a hét utolsó napját a magyar tőzsde, a BUX 125 pontos plusz mellett 0,3 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek a 425 forinton stagnáló Magyar Telekom kivételével emelkedtek. Az OTP 0,1 százalékos erősödés után 12 350 forinton zárt, míg a Mol 0,1 százalékkal került feljebb, az olajcég részvényei 2 846 forinton búcsúztak a hét utolsó napjától. A blue chipek közül a Richter teljesített a legjobban, a csütörtökön nagyot eső gyógyszergyártó papírjai ma felpattantak, a Richter végül 1,1 százalékos emelkedést követően 4 780 forinton zárta a pénteki kereskedést. Mik az előjelek mára? A tengerentúli tőzsdék pénteki esése után Ázsiában is masszív eséssel indult a hét, miután a pénteki, kínai vámintézkedésekre válaszul Donald Trump is vámemelést jelentett be. Az amerikai elnök a hétvégi, G7-es csúcson arról beszélt, hogy némileg bánja a vámemelést, majd nem sokkal később a Fehér Ház az elnöki kijelentést úgy pontosította, hogy Donald Trump azt bánta, hogy nem emelte magasabbra a kivetett vámokat. A fokozódó kereskedelmi háborús feszültség közepette a Nikkei 2,1 százalékot esett, a hongkongi részvényindex 2,9 százalékot esett, míg a sanghaji tőzsde 1,3 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek lejjebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 79 pontos mínusza 0,7 százalékos esést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra. Mi mozgatja a tőzsdéket? A pénteki, kínai vámbejelentés után a devizapiacok zárása után Donald Trump a Twitteren új szintre emelte a két ország kereskedelmi konfliktusát, és tovább emelte a kínai termékeket sújtó vámokat. A pénteki, kínai válaszcsapás, majd Donald Trump ezt követő bejelentése után az ázsiai tőzsdék nagyot estek hétfőn, míg az európai részvényindexek is eséssel reagálhatnak a fokozódó kereskedelmi háborús feszültségre. Mire érdemes ma figyelni? Hétfőn nem érkezik kiemelt hazai makroadat. A hét első napján Németországból az augusztusi IFO-indexet teszik közzé, míg az Egyesült Államokból a júliusi tartós fogyasztási cikkek rendelésállományát teszik közzé. Hétfőn nem érkezik kiemelt vállalati gyorsjelentés. Mi történt eddig a tőzsdéken?