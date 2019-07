Felpörög a vállalati gyorsjelentési szezon 2019.07.23 08:34

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Mérsékel emelkedéssel zárták a hét első napját a tengerentúli tőzsdék, a befektetők a Fed jövő heti kamatdöntő ülésére, és a héten felpörgő vállalati gyorsjelentési szezon eredményeire vártak, a technológiai óriások közül három is jelent az előttünk álló néhány nap folyamán: a Facebook, az Alphabet és az Amazon publikálja majd az április-júniusi időszak számait. A Dow végül 18 pontos emelkedés mellett 0,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,3 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 0,7 százalékos emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést.

Eséssel zárta a hét első napját a magyar tőzsde, a BUX 370 pontos mínusz mellett 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 1,6 százalékos esés után 12 620 forinton zárt, a Richter 1,3 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó papírjai 5 010 forinton fejezték be a hét első napját, míg a Magyar Telekom 0,5 százalékos esés után 435,5 forinton zárt. A pozitív kivételt a Mol jelentette, az olajcég részvényei 0,5 százalékos erősödés után 3 102 forinton zárták a hétfői kereskedést.

Mik az előjelek mára?

Emelkednek az irányadó ázsiai részvényindexek a hét második napján, a Fed és az EKB lehetséges lazításával kapcsolatos várakozások mellett az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseivel kapcsolatban is jó hírek érkeztek, miután a South China Morning Post szerint az Egyesült Államok kereskedelmi főtanácsadója, Robert Lighthizer és Steven Mnuchin pénzügyminiszter is Kínába látogathat a jövő héten, a kereskedelmi tárgyalások folytatása céljából. A Nikkei 1 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde és a sanghaji részvényindex egyaránt 0,3 százalékkal került feljebb. Ázsia más részein is emelkednek a tőzsdék, a dél-koreai Kospi 0,4 százalékos erősödése mellett a szingapúri tőzsde 0,3 százalékot emelkedett. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt erősödést mutatnak kedden reggel, míg a határidős DAX 70 pontos emelkedése 0,6 százalékos erősödést vetíthet előre a keddi piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A tengerentúlon magasabb fordulatszámon pörög majd a vállalati gyorsjelentési szezon, a vállalati beszámolók mellett az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírekre figyelnek majd a befektetők.

Mire érdemes ma figyelni?

Kedden az ÁKK 3 hónapos kincstárjegy aukciót tart, a nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntő ülése lehet majd, ahol valószínűleg nem változik majd az alapkamat, inkább az lesz érdekes, hogy a külső környezet romlására mennyire hangsúlyosan hivatkozik az MNB, ami így egyfajta bővülő mozgásteret jelent számára a tartósan extra laza monetáris politikája itthoni fenntartásához. Az eurozónából a júliusi fogyasztói bizalmi indexet teszik közzé, míg az Egyesült Államokból a júniusi használtlakás értékesítési statisztikákat publikálják majd.

Szerdán teszi közzé gyorsjelentését többek között a Coca-Cola, a Hasbro és a Visa is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?