Közel hatéves mélypontra esett a Continental 2019.07.11 11:22

2013 augusztusa óta nem látott mélypontra zuhant a Continental, miután a német autóipari beszállító részvényei fontos technikai szint alá kerültek. A 120 eurós szint közeléből idén januárban és júniusban is sikerült felpattannia a részvénynek, az árfolyam azonban kedden ismét a már említett támasz alá került, majd szerdán a részvény bár visszatesztelte a 120 eurós szintet, fölé visszakerülnie már nem sikerült. Az esés ezt követően gyorsult be, és a Continental árfolyama 2,5 százalékos mínuszban is járt ma délelőtt.