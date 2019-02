Kialakult az az éghajlati jelenség, amitől tartottak, de van jó hír is

Az amerikai Nemzeti Óceán-és Légkörkutató Hivatal csütörtökön közölte, hogy az időjárási jelenség létrejött a Csendes-óceán középső térségben, ám a meteorológusok szerint csupán három-négy hónapig fog tartani.A Csendes-óceán Egyenlítőhöz közeli területeinek erős felmelegedésével járó éghajlati jelenség a világ számos területén erőteljesen befolyásolja az időjárást, szerepet játszva a heves esőzések, áradások és aszályok kialakulásában, valamint hatással van a globális átlaghőmérsékletre is. Az El Nino gyakran közrejátszik a világ déli és keleti szárazföldi területeit - Ausztráliát, Indonéziát, a Fülöp-szigeteket, Malajziát és a Csendes-óceán középső részén fekvő szigeteket - sújtó forróság és szárazság kialakulásában, emellett enyhébb teleket eredményez Északnyugat-Kanadában és Alaszkában. A jelenség hatására általában kevesebb és gyengébb hurrikánok alakulnak ki az Atlanti-óceán térségében.Idén nyáron azonban lehet, hogy nem így lesz, mivel lehet, hogy a jelenség akkor már nem érezteti hatását a hurrikánszezonra - mondta Mike Halpert, a NOAA időjárás-előrejelző központjának igazgató-helyettese. Ha az El Nino csak télen jelentkezik az Egyesült Államokban, akkor az több esőt hoz az ország déli részéire és Dél-Kaliforniába, ahol már most is esős az idő - tette hozzá Halpert. A szakemberek szerint az idei El Nino jelentősen különbözik a 2016. évitől, amely a feljegyzések kezdete óta az egyik legerősebb volt, és amely a legmelegebb évet hozta a Földön.A meteorológusok számítottak a jelenség idei megjelenésére, azonban korábban arra számítottak, az El Nino miatt 2019 a valaha volt legmelegebb év lehet. Erra ugyan továbbra is nagy esély van, lévén a globális szén-dioxid-kibocsátás tovább emelkedett, azonban a jelenlegi prognózisok szerint ha így lesz, abban az El Ninónak a korábban gondoltnál kisebb szerepe lehet.