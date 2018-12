Levegőhöz juthatnak a vízművek

A tanulmány szerint ez olyan forráskivonást jelent, mely súlyosan veszélyezteti a víziközmű vállalatok működésének fenntartását. A 2013-2017 közötti intézkedések kumulált összege az árbevétel átlagához képest 63,1 százalék volt, mely 2018-ig előreláthatólag 80,5 százalékra nő. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy év teljes árbevételének négyötöd részéről volt kénytelen lemondani az ágazat az utóbbi hat évben. A tanulmány szerint ráadásul a központi támogatások rendkívül egyenlőtlenül vannak elosztva az állami és az önkormányzati tulajdonú társaságok között, emiatt az önkormányzati tulajdonú társaságok hátrányt szenvednek. Amennyiben az ágazat a szükséges forrásokhoz nem jut hozzá, helyzete kritikussá válik, és az egyre sűrűbbé váló műszaki problémák megoldása a fellépő munkaerőhiány miatt meghosszabbodik, amely a szolgáltatási színvonal romlása következtében várhatóan fogyasztói elégedetlenséghez fog vezetni - fogalmaz a Századvég tanulmánya.

A tárca a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújt támogatást az önkormányzatoknak "annak érdekében, hogy a települések ivóvízminősége megőrizhető, javítható legyen". A helyhatóságok e forrásból a fejlesztési igény költségeinek legfeljebb 70 százalékát kitevő, de legalább 10 millió és legfeljebb 100 millió forintos támogatási összeget kaphatnak 2019-ben. A pályázatok a felhívás megjelenésének napjától 60 naptári napig, de legkésőbb 2019. február 28-ig nyújthatóak be a rendelkezésre álló 1 494 768 000 forint keretösszegig. Az ITM decemberben egy másik víziközműves pályázatot is bejelentett, amelynek keretében a fenntarthatóságot segítő eszközökre legfeljebb 50 százalékos támogatást vagy legfeljebb 250 millió forintot igényelhetnek a szolgáltatók. Az energiatakarékosabb és környezetkímélőbb víziközmű-berendezések beszerzésére összesen ötmilliárd forint keret áll rendelkezésre a fentihez hasonló határidővel.Összevetésül, a hazai víziközmű-ágazat fenntartható működéséhez közel 36,7 milliárd forint hiányzott a 2017-es évben - áll a Századvég Gazdaságkutató Zrt. 'A hazai víziközmű-szolgáltatás aktuális helyzete' című, 2018 júliusi tanulmányában. Eszerint míg jelenleg 350 kilométer csőcseréje történik meg évente, 2000 kilométer cseréjére lenne szükség, és az irányítástechnikai eszközök 30 százaléka is elavult. A helyzet súlyosságát érzékelteti, hogy az évente végzett műszaki felmérések alapján legutóbb az ivóvízellátó-rendszerek közel 56 százaléka túlnyomóan kockázatos, illetve 30 százaléka kockázatos minősítést kapott az üzemeltetőktől a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tavalyi adatgyűjtése során. A rekonstrukciók elmaradása miatt a tervezett életkort (30-50 év) az egész ivóvíz-hálózat 45 százaléka meghaladta, emiatt a bejelentett hibák száma több mint kétszeresére emelkedett az elmúlt 10 évben az ivóvízhálózatra vonatkozóan.A helyzet kialakulásához több tényező vezetett a tanulmány szerint. A 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés 2017-ben 20,4 milliárd forintos bevételkiesést jelentett az ágazat számára, ami miatt már a költségmegtérülés elve sem valósul meg. További probléma a közműadó, melynek mértéke 2017-ben 14,1 milliárd forint volt. Ez rendkívül aránytalanul érinti a víziközmű-szolgáltatókat: míg a jellemzően nagyvárosi területen működő, egységnyi vezetékhosszon több fogyasztót kiszolgáló szolgáltatók terhei árbevétel arányosan alacsonyabbak, addig az egyébként is gazdasági nehézségekkel küzdő, jellemzően állami vagy települési önkormányzati tulajdonban lévő, kisebb településeket ellátó társaságokat nagyobb mértékben sújtja a közműadó. 2017-ben további kiadási tétel volt a minimálbér emelése, mellyel együtt az ágazat plusz terhei elérték az évi 36 milliárd forintot 250 milliárd forint bevétel mellett.