Magyarországon is megjelent az egyik leggyorsabban növekvő befektetési stratégia

Az impact investment gyakorlatilag a pénzügyileg jövedelmező, fenntartható és társadalmilag felelős befektetés szinonimája. Impaktja, vagyis hatása annak tud lenni, akinek van súlya, mérete, így egy kisbefektető csak áttételesen tud impact investor lenni. Az impact alatt azt a hatást értjük, hogy a befektetésemmel azt a célt is szolgálom, hogy az emberiség normális komfortszinten, biztonságban, elfogadható életszínvonalon, elfogadható tisztaságban tudjon élni. A fenntarthatóság fogalmának tehát létezik egy társadalmi vetülete is, ami egy észszerű komfortszintet takar. Ez semmiképpen nem a mértéktelen fogyasztást jelenti, de azt igen, hogy például ha rosszul vagyok, akkor időben kiérjen a mentő vagy hogy ne fagyjanak meg emberek az utcán. A befektetőnek is óriási a felelőssége, hogy mire ad pénzt - az impact investment pedig ennek a felelősségnek a felismerését is jelenti.Az impact investment azonban nem csupán a környezetvédelemről vagy az ökológiai lábnyomról szól - ha így lenne, nem investmentről, hanem adományról beszélnénk. A különbséget nyilvánvalóan a megtérülés jelenti: valami ugyanis attól is fenntartható, hogy nem kell bele megállás nélkül tömni a pénzt. Nem elég csak környezeti szempontból fenntarthatónak lenni, ezt úgy kell tennem, hogy meg is érje számomra. A fenntartható működés egyenesen üzleti lehetőséget jelent a vállalatnak, ugyanis ennek köszönhetően piacokat szerezhet és magasabb árrésekkel fog tudni dolgozni. És ez nagy dolog, nagyobb, mint bármi más, amit tehetünk, mint befektető. Ebből a megfontolásból nőtt ki például a körforgásos gazdaság elmélete a lineáris helyett, ami ugyancsak számos üzleti lehetőséget hord magában. Ez már régen nem csak azt jelenti, hogy a hulladékfeldolgozási arányt javítjuk, hanem a termék előállításhoz felhasznált anyagok csökkentésén vagy a használati idő növelésén át számos más dolgot is.

Az ALTEO és a CSR Azon településeken, ahol jelen vagyunk, igyekszünk segíteni, amiben tudunk - mondja ifj. Chikán Attila. A polgármestereket minden évben meg szoktam kérdezni arról, hogy miben tudunk segíteni. Ennek számos formája lehet; kicseréljük az orvosi rendelőben a légkondicionálót önköltségi áron, önkormányzati rendezvényeket, például falunapot támogatunk, vagy előadásokat tartok önkormányzati cégeknek fenntarthatósági témában. Zuglói erőművünkbe rendszeresen érkeznek iskolás csoportok például a fizikaszakkörről, de ez előfordult már szélerőműveinknél is. Nem csak a fiatalokat próbáljuk bevonni. Nagybank és FMCG cég menedzsmentjének is tartottam már fenntarthatósági előadást. De idén például először tartottunk olyan karácsonyi ünnepséget, ami zéró ökolábnyomos rendezvény volt: a maradék ételt egy hajléktalanokat segítő szervezet kapta, tavasszal pedig ültetünk majd 28 gyümölcsfát iskolakertekben, amely semlegesíti az összesen 3,18 tonna szén-dioxidot, amelyet kibocsátottunk a rendezvény során. Továbbá nyitottak vagyunk a kultúra támogatására is - nemrég írtunk alá a Budafoki Dohnányi Zenekarral egy stratégiai megállapodást - a Vigadóban például 'Az ALTEO bemutatja' címmel indul koncertsorozat. Az ALTEO-nak egyelőre relatív szerények az eszközei, de ezeket próbáljuk jól felhasználni.

Az impact tehát nem jelentheti azt, hogy az investment kevésbé fontos, a megtérülési elvárás pedig kisebb lenne. A kettőnek együtt kell mozognia, nem kell választani. Az egész fenntartható vállalat koncepció lényege egy mondatban: a fenntarthatóság lehetőség. Az impact investmentnek nem szabad arról szólnia, hogy a teljesítmény hiányát palástolom valamivel, nem jelentheti azt, hogy az ügyfélállomány csökken. Épp ellenkezőleg: ezáltal olyan piaci előnyökre tudunk szert tenni, olyan területeken tudunk megjelenni, ami növelni fogja az értékünket, és remélhetőleg növelni fogja a részvényárfolyamot is. Ez nem filantrópia, hanem üzlet is. Az ALTEO pedig egy impact investor, ahogyan a befektetői is.Egyre több olyan befektető jelenik meg, aki figyelembe veszi ezeket, ugyanakkor még mindig csak egy számjegyű az arányuk. Mostanában több olyan hazai privátbefektetővel beszéltem, akik pontosan ezt a fajta vállalati fenntarthatóságot keresik. Ez tíz éve nem így volt, de még öt éve sem. A kilencvenes években birodalmakat alapító első generációs üzletembereket követő második generációnál már jobban előtérbe kerülhetnek ezek a szempontok. Az ALTEO-nál gyakran kapok pozitív visszajelzést, ami nagyon jól esik és nagyon fontos. Sok részvényesünktől hallom, hogy a teljesítmény mellett végül az vette rá őket a döntésre, hogy olyan cégbe fektethetnek, amelynek pozitív hatása van a környezetére.Egy üzletláncot működtető barátom öt-hat évvel ezelőtt úgy döntött, fenntartható módon előállított termékeket rak ki egy külön polcra. Eleinte mindenki kikerülte ezt a polcot, ma azonban már árbevételének hat százalékát ezek a termékek adják. Ami már túlságosan nagy részarány ahhoz, hogy levegye őket a polcról. Ha trendvonalat húzunk, lehet, hogy tizenöt év múlva már ezen termékek értékesítéséből lesz meg az árbevételének a fele. Az impact investorok egy növekvő piacot képeznek. A villamosenergia-kiskereskedelem például az ALTEO-nál azért tudott évente két számjegyű százalékkal nőni, mert egy relatív alacsony bázison hatalmas piac épült fel. Ez itt is így lesz.Nem feltétlenül az impact investorok számára építjük a vállalatot, de ha nem kerül többe olyan céget létrehoznom és üzemeltetnem, ami nekik amúgy alkalmas a befektetésre, akkor miért ne csinálnám így? Persze, a működési környezetet mindig lehet javítani: például azzal, ha a zöld kötvény vásárlását adókedvezmény támogatná, vagy ahogyan arról már volt is szó, ha adókedvezményt adnak tőzsdei részvényvásárlásra is. A tőzsde stratégiájában szerepelnek is ilyen pontok. Bár ezeknek a pozitív változásoknak nagyon örülnénk, nem várunk rájuk tétlenül. A helyzet tehát összességében egyértelműen javul: míg tíz évvel ezelőtt még gyakorta az volt az érzésem, hogy mindenki alig várja, hogy kimenjek a szobából, és kibeszélhessék ezeket az ötleteimet, mostanában ezt már nem érzem.Bízom benne, hogy a fogyasztók is elindultak ebbe az irányba. Ezért - noha kissé furcsán hangozhat - időnként nem bánom, hogy az időjárási anomáliákkal találkozunk, mert azok egyértelműen felhívják a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Sajnos a felismeréshez a saját környezetünkben kell megtapasztalnunk a problémát, máskülönben hajlamosan vagyunk úgy érezni, hogy van még időnk változtatni. Márpedig nem érünk rá arra. Amennyiben viszont megtörténik a tömeges felismerés, az rendkívüli lökést adhat a kedvező folyamatoknak. Ha ugyanis a fogyasztót érdekli a fenntarthatóság, akkor a politikát és a vállalatokat is érdekelni fogja. Csak akkor tudunk elérni valamit, ha meg tudjuk fogni és be tudjuk vonni a döntéshozatalba az embereket, akik egyébként családanyák, családapák, munkatársak, fogyasztók és választók tehát minden érdekkört képesek befolyásolni. A kormányközi megállapodások önmagukban nem elegendőek; szükséges, de nem elégséges feltételei a változásnak. Az egész dolog közepére az embert kell helyezni, és az impact investment pontosan ezt teszi.Nem értek egyet azzal, hogy a növekedés mindig, minden körülmények között gazdasági szükségszerűség lenne. Az viszont egyértelmű, hogy az új kihívások az ember természetéhez tartoznak. A lineáris szemléletet azonban meg kell változtatni, amihez persze át kell gondolni kicsit a helyzetet.Látni kell, hogy éppen a fentiek miatt a 100 százalékos megújulóenergia-termelés ma még hazánkban sajnos nem fenntartható. De ez lehet egy vízió; sőt, kell is, hogy az legyen! Ezért mondjuk azt az ALTEO-nál mi is, hogy a fenntartható energetika Magyarországon a minél magasabb megújuló energia arány elérését, de emellett a földgáz fenntartását is jelenti. Értjük a trendeket, látjuk, hogy melyik energiaforrás kilátásai hogyan alakulnak, de ez nem jelenti azt, hogy még legalább húsz évig ne kelljen reálisan számolni a földgázzal. Az, hogy ehhez nagyon magas hatásfokú erőművek kellenek, triviális. Egy 85-90 százalékos hatásfokú kogenerációs erőmű fenntartható és klímavédő is ahhoz képest, mint amekkora a magyar energiarendszer átlagos hatásfoka. Az optimumhoz képest persze rosszabb, mert ez is földgázt fogyaszt, de egyelőre nem tudjuk nélkülözni.Nagyon komolyan gondolkodunk rajta és foglalkozunk a kérdéssel. A közelmúltban inkább nagyobb méretű nemzetközi vállalatok számára volt nyitott ez a lehetőség, de most már úgy érzékeljük, hogy számunkra is elérhető lehet. Minden rendelkezésre álló eszközt megvizsgálunk, mert ahogy mondani szoktam, minden hangszeren szeretnénk játszani, és ha megjelenik egy új hangszer, kipróbáljuk, és ha beleilleszkedik a zenekarba, akkor felvesszük a repertoárba.Támogatom a részmunkaidős foglalkoztatást, és bár a legfelső vezetésben erre nincs lehetőség, de a menedzsment alatti közvetlen szinten már alkalmazunk részmunkaidős kollégákat. Miután egyelőre meglehetősen kevés ilyen állás van Magyarországon, a részmunkaidős munkavállaló rendkívül lojális és megbecsüli az állást. A lojalitás mellett a hatékonyság is nagyobb, mert aki négy órára jön be, az kilenctől egyig dolgozni fog. Igyekszünk egyébként is jó munkakörülményeket biztosítani, és az emberek szeretnek is itt dolgozni. Jó a hangulat, van egy alap bizalom, amiben tudunk, segítünk. Azt mondják, hogy az ALTEO egy "emberi" munkahely és ez egy olyan érték, amelyet nagyon tudatosan igyekszünk is megtartani, erősíteni. A munkakörülmények nagyban növelik a céghez való lojalitást is, vagyis ez egy win-win szituáció a cég és a munkatárs között.