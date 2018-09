Naperőművet épített a Terrán

A 499 kWp inverter teljesítményű napelemes kiserőmű összesen 1600 darab napelemtáblából áll, és az üzem melletti 1 hektáros területen helyezkedik el. A kiserőmű a tervezést és az engedélyeztetést követően három hónap alatt készült el, a beruházás teljes költsége közel 170 millió forint volt.Az erőmű legfontosabb műszaki paramétereit egy informatikai rendszer segítségével folyamatosan, online módon monitorozzák. A későbbiekben a Terrán bólyi gyárát olyan referencia-üzemként kívánja felhasználni, melynek teljesítményadataihoz az iparág szereplőinek - ideértve akár a versenytársakat is - szabad hozzáférést adna.A beruházással a cég, amely szerint az ökológiai lábnyom csökkentése a feldolgozóipari társaságok számára elengedhetetlen követelmény, azt is szeretné bizonyítani, hogy nagy feldolgozói kapacitást igénylő gyárak teljes villamos energia igénye is kiszolgálható napelemes rendszerekkel. Tudomásunk szerint a régióban működő cserépgyártók közül jelenleg csak a Terrán használ zöld energiát a cserépgyártáshoz - mondta Gódi Attila ügyvezető.A társaság a BME Elektronikus Eszközök Tanszékével partnerségben tavaly napelemes tetőcserép fejlesztésébe fogott.