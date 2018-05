Trump kedvéért cenzúrázta jelentését a Pentagon?

A klímaváltozás és a fenntarthatósági szempont energiagazdaságra gyakorolt hatásairól a Portfolio június 7-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Míg az eredeti tervezetben 23 alkalommal fordult elő a klímaváltozás kifejezés, addig a végső változatban mindössze egyszer fordul elő.

A változtatásokkal nem csak a szöveg stílusát, de a dokumentum tartalmát is megváltoztatták. Míg az eredeti jelentés a katonai bázisokra és egyéb létesítményekre az éghajlatváltozás által gyakorolt fenyegetést hangúlyozta a jégsapkák olvadására és a tengerszint emelkedésére is utalva, az új, végsőnek szánt szöveg alapján azonban a szóban forgó jelenségek jóval kisebb kockázati tényezőt jelentenek.A jelek szerint a Pentagon adaptálta a klímaváltozással kapcsolatos elnöki felfogást. Donald Trump korábban többször kifejezésre juttatta kétségeit a klímaváltozással, illetve az emberi tevékenységgel való összefüggésével kapcsolatban, noha ezek a világ tudományos közössége számára gyakorlatilag evidenciának számítanak. A Pentagon, 32 oldalas jelentése szerint a világszerte működő több mint 3500 katonai bázisból 782 működését érintette alapvetően aszály, 763 egységet a viharos szél, 706 létesítmény működésére pedig az áradások gyakoroltak hosszab-rövidebb ideig kockázatot.A hadseregnek nincs könnyű dolga, hiszen míg a változó éghajlat globális instabilizáló hatását nyilvánvalóan nem hagyhatja figyelmen kívül, addig a klímaváltozás körüli amerikai belpolitikai diskurzusból érthető módon igyekszik kimaradni. Az éghajlati hatások nemzetbiztonsági témát jelentenek, amelyek a küldetésekre, operatív tervekre és megvalósításokra is hatással vannak - idézte a kifejezést ugyancsak kerülő Heather Babb-et, a Pentagon szóvivőjét a még nem publikált tervezetet megszerző Washington Post A legfeltűnőbb konkrét változás talán a tengerszint emelkedésének kockázatként való említéseivel, illetve ezek "kicenzúrázásával" kapcsolatos. Az új dokumentumban ez az elem szintén jóval kevésbé hangsúlyos, mint az eredeti jelentésben, pedig a tengerek vízszintje jelenleg évente mintegy 3,2 milliméterrel emelkedik, a tudományos prognózisok szerint pedig ez várhatóan gyorsul is a következő években a klímaváltozás hatására.