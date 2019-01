Figyelmeztette a Plotinust az MNB

Az MNB figyelmeztette a Plotinust , hogy a jövőben határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, intézkedjen arról, hogy minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan határidőben tegye közzé a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát, valamint ezen információkról a közzététel útján tájékoztassa az MNB-t. A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.Ha csak az árfolyammozgásokat nézzük, akkor az elmúlt napokban a Plotinus volt az egyik legizgalmasabb hazai részvény, a maival együtt 5 egymást követő nap is napi limittel, közel 20 százalékkal emelkedett az árfolyama, ma reggel pedig újra közel 20 százalékkal került feljebb, mielőtt lefordult volna, most már több mint 10 százalékot esett a tegnapi záróértékhez képest, napon belül már 27 százalékot esett a mai csúcshoz képest. A rali akkor indult, amikor a múlt héten kiderült, ifjabb Ádámosi György svájci cége szerzett több mint 20 százaléknyi szavazati arányt megtestesítő részvényt a vállalatban . Mivel a Plotinus az elmúlt hónapokban a részvényei nagy részét megvásárolta, ezért piacon már kevés papír va kint, ennek megfelelően nem is túl magas a forgalom, idén a napi átlag 13 millió forint, ma eddig 17 millió forint értékben cseréltek gazdát a Plotinus részvényei.