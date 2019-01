Fitch: felminősítések lehetnek idén a régióban

A cég a magyar gazdaságban a tavalyi évre általa becsült 4,2 százalékos növekedés után 2019-re 3,5, jövőre 3,2 százalékos GDP-bővülést vár.

A Fitch a minap, egy másik elemzésében egyenes utalást tett arra, hogy az idén több közép- és kelet-európai ország adósminősítése javulhat.

A hitelminősítő szerint a térségi gazdaságok hazai össztermékének (GDP) 2019-2020-ra várható lassulását az, a fokozatos, valamint azokozza majd.A Fitch londoni elemzőinek várakozása szerint azonban a régió gazdaságai így is 2,7 és 4,2 százalék közötti éves átlagos növekedési ütemeket produkálnak a 2020 végéig terjedő időszakban. A feszes munkapiaci helyzet és az általánosságban még mindig ösztönző jellegű szakpolitikai környezet ugyanis serkenti a magánszektor fogyasztását, amely az országcsoport növekedésének fő hajtóereje.A hitelminősítő prognózisa Csehországban 2,9, illetve 2,7 százalékos, Lengyelországban 3,8, illetve 3 százalékos, Szlovákiában 4,2, illetve 3,5 százalékos reálnövekedést valószínűsít erre a két évre.A Fitch Ratings pénteki tanulmánya szerint a térség növekedési ciklusában várható fordulat valószínűleg megterheli valamelyest a vizsgált országok államháztartási pozícióit, de meredek romlást a cég nem vár, sőt Magyarországon jövőre valamelyes javulással számol.A hitelminősítő előrejelzése szerint a magyar államháztartási egyenleg az idén 2 százalékos, jövőre 1,8 százalékos GDP-arányos hiánnyal zár.Románia az egyetlen olyan gazdaság a közép- és kelet-európai EU-térségben, ahol a Fitch Ratings londoni elemzői az idén és jövőre is a maastrichti tűréshatárt meghaladó, vagyis 3 százalék feletti GDP-arányos deficitet várnak. A cég prognózisa szerint a román államháztartási hiány 2019-ben és 2020-ban egyaránt 3,5 százalék lesz.A Fitch Ratings egyedül Csehországban valószínűsít többletes államháztartási mérleget a következő két évben: pénteki előrejelzése szerint a cseh költségvetés az idén 0,7, 2020-ban 0,5 százalékos GDP-arányos többlettel zár.A cég a térség szuverén adósminőségi mutatóiról összeállított, Londonban ismertetett éves helyzetértékelésében közölte: a közép- és kelet-európai régióban Magyarországgal együtt összesen hét államadóst tart nyilván felminősítés lehetőségét jelző pozitív besorolási kilátással, és mivel e pozitív kilátások már 2017 óta érvényben vannak, ezeknek az országoknak az adósosztályzatairól az idén valószínűleg döntés születik.A Fitch megfogalmazása szerint a pozitív és negatív osztályzati kilátások 7:1 arányú regionális megoszlása "felfelé ható minősítési lendületet ad" a térségnek 2019-ben.A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban - a Fitch Ratings és az S&P Global Ratings "BBB mínusz", a Moody's Investors Service ugyanennek megfelelő "Baa3" osztályzattal, vagyis mindhárom cég a befektetési ajánlású kategória alapszintjén - tartja nyilván Magyarországot.A Fitch Ratings és az S&P egyaránt pozitív kilátást tart érvényben a magyar szuverén adósosztályzatra, a Moody's magyar államadós-besorolásának kilátása viszont továbbra is stabil.